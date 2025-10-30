Csak nehogy ezt Slot meglássa: Szoboszlai szélső hátvédként is a legjobbak között

A datamb.football statisztikai oldal az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League) szereplő szélső hátvédekről és szárnyvédőkről tett ki egy passzstatisztikát – ezen a listán Szoboszlai Dominik is előkelő helyen van.

Szoboszlai sok percet töltött jobbhátvédként ebben az idényben (Fotó: Peter Powell/AFP)

Mint ismert, a magyar válogatott csapatkapitányát a Liverpool vezetőedzője, Arne Slot szereti jobbhátvédként szerepeltetni. Először azért húzta őt a középpályáról a jobb szélre vissza, mert a csapat mindkét jobbhátvédje megsérült. A holland tréner viszont azután is többször betette oda, hogy ismét egészséges lettek – emiatt pedig rengeteg kritikát kapott.

Most úgy áll a helyzet, hogy Szoboszlai a középpályán nagyon jó teljesítményt nyújt, így Slot maximum csak a második félidőben, a végrehajtott cseréi után játszatja őt jobbhátvédként, kezdőként már nem számol itt vele.

A datamb.football adatai szerint