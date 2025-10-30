Ft
10. 30.
csütörtök
Arne Slot Liverpool statisztika Szoboszlai Dominik

Csak nehogy ezt Slot meglássa: Szoboszlai szélső hátvédként is a legjobbak között

2025. október 30. 15:03

Pazar formában a magyar válogatott csapatkapitánya. Szoboszlairól most egy új statisztika került ki, de nem középpályásként.

2025. október 30. 15:03
null

A datamb.football statisztikai oldal az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League) szereplő szélső hátvédekről és szárnyvédőkről tett ki egy passzstatisztikát – ezen a listán Szoboszlai Dominik is előkelő helyen van.

Szoboszlai sok percet töltött jobbhátvédként ebben az idényben
Szoboszlai sok percet töltött jobbhátvédként ebben az idényben (Fotó: Peter Powell/AFP)

Mint ismert, a magyar válogatott csapatkapitányát a Liverpool vezetőedzője, Arne Slot szereti jobbhátvédként szerepeltetni. Először azért húzta őt a középpályáról a jobb szélre vissza, mert a csapat mindkét jobbhátvédje megsérült. A holland tréner viszont azután is többször betette oda, hogy ismét egészséges lettek – emiatt pedig rengeteg kritikát kapott.

Most úgy áll a helyzet, hogy Szoboszlai a középpályán nagyon jó teljesítményt nyújt, így Slot maximum csak a második félidőben, a végrehajtott cseréi után játszatja őt jobbhátvédként, kezdőként már nem számol itt vele.

A datamb.football adatai szerint 

Szoboszlai eddig 87,94 százalékkal passzolt a jobbhátvéd poszton, amivel a negyedik a listán.

Gödörben Szoboszlaiék

A Liverpool az elmúlt hét tétmeccséből csak egyet nyert meg, a többi hatot mind elvesztette. A novemberi válogatott szünetig viszont még javíthat, de az sem kizárt, hogy még mélyebb gödörbe kerül. Ezek a mérkőzések várnak rá:

  • Aston Villa (otthon, bajnoki)
  • Real Madrid (otthon, Bajnokok Ligája)
  • Manchester City (idegenben, bajnoki)

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Kirill Kudryavtsev/AFP

balatontihany-25
2025. október 30. 15:53
Csak nem képzelik, hogy Slot nem ismeri ezt a statisztikát (is)...
balatontihany-25
2025. október 30. 15:51
Srőf Nem is rossz vicc... Hiszen - mint tudjuk - Magyar Péter miatt kel fel a nap is...
Sróf
2025. október 30. 15:20
Nem értek a focihoz, de egyet tudok. Szoboszlai sehol sem lenne Magyar Péter nélkül.
