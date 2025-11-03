Ilyenre még nem volt példa: magyarok lehetnek a Real Madrid elleni rangadó főszereplői – de nem láthatjuk őket a tv-ben

Előkerült egy felvétel: Szoboszlai nagy bajba kerülhetett volna, de nem ült fel a provokációnak
Pedig mindent megtettek érte.
Kovács Istvánnak, Szoboszlai Dominiknak és Kassai Viktornak is fontos feladat juthat az Anfield Roadon. A Liverpool–Real Madrid csúcsmérkőzést kedden 21 órakor rendezik, amelyet az RTL fizetős streamingfelülete közvetít.
A három magyart – Szoboszlai Dominiket, Kerkez Milost és Pécsi Ármint – foglalkoztató angol Liverpool az Aston Villa felett aratott 2–0-s győzelem után 72 órával, kedden este kilenckor ismét lép pályára saját közönsége előtt. Ezúttal a Bajnokok Ligájában, az ellenfele pedig nem más lesz, mint a spanyol Real Madrid. A párosítás már önmagában pikáns, hisz' a vendégeknél játszik az Anfield Road korábbi közönségkedvence, a Vörösök egykori saját nevelésű szárnyvédője, a 28 éves Trent Alexander-Arnold, akinek ez lesz az első „hazatérése”, mióta kurta-furcsa körülmények között eligazolt a Mersey partjáról.
A meccs ugyanakkor más okból kifolyólag is különleges: az UEFA hivatalos honlapján közzétett tájékoztatás szerint ugyanis
a rangadót az erdélyi származású Kovács István vezeti majd.
Sőt, az Osztrák Labdarúgó-szövetség alkalmazásában álló Kassai Viktor is feladatot kap a mérkőzésen, ő lesz ugyanis az európai szövetség hivatalos játékvezetői megfigyelője – szúrta ki a Csakfoci.
Ez azt jelenti, hogy a pazar formában futballozó,
az idény legjobb liverpooli labdarúgójának tartott Szoboszlai mellett Kovácsnak is főszerep juthat kedd este.
Utóbbira egyébként 2023-ban is rábíztak egy Liverpool–Real Madrid BL-összecsapást, akkor a vendégek 5–2-re diadalmaskodtak.
Rossz hír nekünk azonban, hogy nem láthatjuk ezt az izgalmasnak ígérkező csatát a televízióban, mert ahogy azt már megszokhattuk, az RTL fizetős streamingfelületén, az RTL+-on lehet majd a találkozót követni.
A mostani kiírásban a lineáris csatornák közül csak a Sport Tv közvetíti a Bajnokok Ligáját.
Sport 1
18.30: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, Slavia Praha (cseh)–Arsenal (angol)
20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, Paris Saint-Germain (francia)–Bayern München (német)
Sport 2
18.30: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, SSC Napoli (olasz)–Eintracht Frankfurt (német)
20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, Juventus (olasz)–Sporting Lisboa (portugál)
