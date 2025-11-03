Ilyenre még nem volt példa: magyarok lehetnek a Real Madrid elleni rangadó főszereplői – de nem láthatjuk őket a tv-ben

a rangadót az erdélyi származású Kovács István vezeti majd.

Sőt, az Osztrák Labdarúgó-szövetség alkalmazásában álló Kassai Viktor is feladatot kap a mérkőzésen, ő lesz ugyanis az európai szövetség hivatalos játékvezetői megfigyelője – szúrta ki a Csakfoci.

Ez azt jelenti, hogy a pazar formában futballozó,

az idény legjobb liverpooli labdarúgójának tartott Szoboszlai mellett Kovácsnak is főszerep juthat kedd este.

Utóbbira egyébként 2023-ban is rábíztak egy Liverpool–Real Madrid BL-összecsapást, akkor a vendégek 5–2-re diadalmaskodtak.