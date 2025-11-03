Ft
11. 03.
hétfő
Kassai Viktor Kovács István Liverpool Real Madrid Bajnokok Ligája Liverpool FC Szoboszlai Dominik

Ilyenre még nem volt példa: magyarok lehetnek a Real Madrid elleni rangadó főszereplői – de nem láthatjuk őket a tv-ben

2025. november 03. 09:17

Kovács Istvánnak, Szoboszlai Dominiknak és Kassai Viktornak is fontos feladat juthat az Anfield Roadon. A Liverpool–Real Madrid csúcsmérkőzést kedden 21 órakor rendezik, amelyet az RTL fizetős streamingfelülete közvetít.

2025. november 03. 09:17
null

A három magyart – Szoboszlai Dominiket, Kerkez Milost és Pécsi Ármint – foglalkoztató angol Liverpool az Aston Villa felett aratott 2–0-s győzelem után 72 órával, kedden este kilenckor ismét lép pályára saját közönsége előtt. Ezúttal a Bajnokok Ligájában, az ellenfele pedig nem más lesz, mint a spanyol Real Madrid. A párosítás már önmagában pikáns, hisz' a vendégeknél játszik az Anfield Road korábbi közönségkedvence, a Vörösök egykori saját nevelésű szárnyvédője, a 28 éves Trent Alexander-Arnold, akinek ez lesz az első „hazatérése”, mióta kurta-furcsa körülmények között eligazolt a Mersey partjáról. 

Kovács István, Liverpool, Real Madrid, játékvezető, Szoboszlai Dominik
Liverpool–Real Madrid: Kovács Istvánra nem először bízzák rá ezt a párosítást / Fotó: Marco Bertorello / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

Liverpool–Real Madrid: magyarok lehetnek a BL-rangadó főszereplői 

A meccs ugyanakkor más okból kifolyólag is különleges: az UEFA hivatalos honlapján közzétett tájékoztatás szerint ugyanis 

a rangadót az erdélyi származású Kovács István vezeti majd.

Sőt, az Osztrák Labdarúgó-szövetség alkalmazásában álló Kassai Viktor is feladatot kap a mérkőzésen, ő lesz ugyanis az európai szövetség hivatalos játékvezetői megfigyelője – szúrta ki a Csakfoci. 

Ez azt jelenti, hogy a pazar formában futballozó, 

az idény legjobb liverpooli labdarúgójának tartott Szoboszlai mellett Kovácsnak is főszerep juthat kedd este.

Utóbbira egyébként 2023-ban is rábíztak egy Liverpool–Real Madrid BL-összecsapást, akkor a vendégek 5–2-re diadalmaskodtak.

Rossz hír nekünk azonban, hogy nem láthatjuk ezt az izgalmasnak ígérkező csatát a televízióban, mert ahogy azt már megszokhattuk, az RTL fizetős streamingfelületén, az RTL+-on lehet majd a találkozót követni.

A mostani kiírásban a lineáris csatornák közül csak a Sport Tv közvetíti a Bajnokok Ligáját.

Sport 1

18.30: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, Slavia Praha (cseh)–Arsenal (angol)

20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, Paris Saint-Germain (francia)–Bayern München (német)

Sport 2

18.30: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, SSC Napoli (olasz)–Eintracht Frankfurt (német)

20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, Juventus (olasz)–Sporting Lisboa (portugál)
 

Nyitókép: Oscar Del Pozo / AFP

Összesen 7 komment

PMike07
2025. november 03. 10:54
Ott rohadjon meg a retek klub, ahol van! (meg a hozzá hasonlók) Szinte SOHA nem nézem az adásaikat, pláne pénzért nem fogom! S nem értem, miért jó ez nekik? Sokan még jobban megutálják őket, s így a szar reklámjaikat se sokan nézik!! "Kockáztatok", nézem nem legális stream oldalon...
Válasz erre
0
0
cint04
2025. november 03. 10:46
gennyes rtl
Válasz erre
0
0
kukasmacska
2025. november 03. 10:42
" mióta kurta-furcsa körülmények között eligazolt a Mersey partjáról. " Mitől lett volna kurta-furcsa? Lejárt a szerződése és eligazolt. "Rossz hír nekünk azonban, hogy nem láthatjuk ezt az izgalmasnak ígérkező csatát a televízióban, mert ahogy azt már megszokhattuk, az RTL fizetős streamingfelületén, az RTL+-on lehet majd a találkozót követni." Ti nem szoktátok meg még mindig, hogy az RTL-é a jog és azóta minden kibaszott BL fordulóban ezen pattogtok.
Válasz erre
0
0
Búvár Kund
•••
2025. november 03. 10:31 Szerkesztve
Ezt miért kell minden forduló előtt eljátszani? Ha a Sport tv,a spiler, közvetítené, akkor is csak az azokra előfizetők látnák... Értem én, hogy szidni kell a ratyiklubbot, de marhaságot ne írjatok, mert akarja az láthatja... Elég sok társaságnál ingyen elérhető az RTL+.. Én is így nézem majd.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!