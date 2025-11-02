Ft
Liverpool meccs embere Premier League Szoboszlai Dominik Aston Villa

„Kimeríthetetlen, mestermunka” – fogynak a jelzők Szoboszlaira, már megint ő lett a meccs embere Liverpoolban (VIDEÓ)

2025. november 02. 13:16

A magyar játékmester az Aston Villa ellen is brillírozott, a Vörösök játékosai közül eddig ő kapta meg idén a legtöbbször az elismerést. Szoboszlai Dominik újabb elképesztő produkciójáról egy mindennél beszédesebb videó is készült.

2025. november 02. 13:16
A szurkolói oldalak után a Liverpool hivatalos honlapján is Szoboszlai Dominik lett az Aston Villa elleni meccs legjobbja. A Vörösök újabb „kimeríthetetlen teljesítményről” írnak a magyar játékmester kapcsán, akit az idény során immár negyedik alkalommal választottak meg a mérkőzés emberének – sok más mutató mellett ebben az összevetésben is a Premier League-címvédő legmeghatározóbbja idén.  

SZALAH, Mohamed; SZOBOSZLAI Dominik
Szoboszlai Dominiknak és Mohamed Szalahnak ezúttal minden oka megvolt az örömre – kezd magára találni a Liverpool? (Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan)

Szoboszlain áll vagy bukik a Pool játéka

Ahogy arról mi is beszámoltunk, a döcögő liverpooliak szombat késő este négymeccses bajnoki vereségszériájukat szakították meg a birminghamiek elleni 2–0-s győzelemmel. A kulcsfontosságú siker során az ezúttal végre a 10-es pozícióban lehetőséget kapó Szoboszlai a komplett mezőny legveszélyesebb játékosa volt számos veszélyes lövéssel, és a 250. gólját megszerző Mohamed Szalahnak is adhatott volna egy gólpasszt, ha tökéletes beadása után az egyiptomi klasszis fejesét nem érvénytelenítik les miatt (joggal). Válogatott csapatkapitányunk játéka és számai így is magukért beszélnek, a szurkolók és a szakértők kezdenek kifogyni a dicséretekből vele kapcsolatban, 

a Villa elleni klasszismegmozdulásaiból készített videó-összefoglaló pedig valószínűleg beszédesebb minden jelzőnél.  

(Nyitókép: MTI/EPA/Neil Hall)

ipolypart2
2025. november 02. 14:10
Na, most mit mondotok szapulók? Dominik....legtöbb babanév lett nálunk a múlt évben.
madre79
2025. november 02. 13:31
Azért ezt a tempót nem tudom meddig tudja tartani? Nagyon megterhelő!
