„Kimeríthetetlen, mestermunka” – fogynak a jelzők Szoboszlaira, már megint ő lett a meccs embere Liverpoolban (VIDEÓ)

„Mintha nem is ember lenne” – Szoboszlaiban már a jövő csapatkapitányát látják Liverpoolban
A szakoldalak mellett a liverpooli portálok és a szurkolók is méltatják őt.
A magyar játékmester az Aston Villa ellen is brillírozott, a Vörösök játékosai közül eddig ő kapta meg idén a legtöbbször az elismerést. Szoboszlai Dominik újabb elképesztő produkciójáról egy mindennél beszédesebb videó is készült.
A szurkolói oldalak után a Liverpool hivatalos honlapján is Szoboszlai Dominik lett az Aston Villa elleni meccs legjobbja. A Vörösök újabb „kimeríthetetlen teljesítményről” írnak a magyar játékmester kapcsán, akit az idény során immár negyedik alkalommal választottak meg a mérkőzés emberének – sok más mutató mellett ebben az összevetésben is a Premier League-címvédő legmeghatározóbbja idén.
Ezt is ajánljuk a témában
A szakoldalak mellett a liverpooli portálok és a szurkolók is méltatják őt.
Ahogy arról mi is beszámoltunk, a döcögő liverpooliak szombat késő este négymeccses bajnoki vereségszériájukat szakították meg a birminghamiek elleni 2–0-s győzelemmel. A kulcsfontosságú siker során az ezúttal végre a 10-es pozícióban lehetőséget kapó Szoboszlai a komplett mezőny legveszélyesebb játékosa volt számos veszélyes lövéssel, és a 250. gólját megszerző Mohamed Szalahnak is adhatott volna egy gólpasszt, ha tökéletes beadása után az egyiptomi klasszis fejesét nem érvénytelenítik les miatt (joggal). Válogatott csapatkapitányunk játéka és számai így is magukért beszélnek, a szurkolók és a szakértők kezdenek kifogyni a dicséretekből vele kapcsolatban,
a Villa elleni klasszismegmozdulásaiból készített videó-összefoglaló pedig valószínűleg beszédesebb minden jelzőnél.
Ezt is ajánljuk a témában
A Vörösök kétgólos győzelmet arattak az Aston Villa ellen a Premier League 10. fordulójában. A Liverpool szeptember közepe után nyert ismét mérkőzést hazai pályán.
(Nyitókép: MTI/EPA/Neil Hall)