„Kimeríthetetlen, mestermunka” – fogynak a jelzők Szoboszlaira, már megint ő lett a meccs embere Liverpoolban (VIDEÓ)

Ahogy arról mi is beszámoltunk, a döcögő liverpooliak szombat késő este négymeccses bajnoki vereségszériájukat szakították meg a birminghamiek elleni 2–0-s győzelemmel. A kulcsfontosságú siker során az ezúttal végre a 10-es pozícióban lehetőséget kapó Szoboszlai a komplett mezőny legveszélyesebb játékosa volt számos veszélyes lövéssel, és a 250. gólját megszerző Mohamed Szalahnak is adhatott volna egy gólpasszt, ha tökéletes beadása után az egyiptomi klasszis fejesét nem érvénytelenítik les miatt (joggal). Válogatott csapatkapitányunk játéka és számai így is magukért beszélnek, a szurkolók és a szakértők kezdenek kifogyni a dicséretekből vele kapcsolatban,

a Villa elleni klasszismegmozdulásaiból készített videó-összefoglaló pedig valószínűleg beszédesebb minden jelzőnél.