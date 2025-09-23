Ft
Ft
29°C
16°C
Ft
Ft
29°C
16°C
09. 23.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 23.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Arne Slot Liverpool csapatkapitány Szoboszlai Dominik szerződéshosszabbítás

Több pletyka is felmerült Szoboszlai Dominikkal kapcsolatban – a szurkolók várják a fejleményeket

2025. szeptember 23. 19:15

Helyi információk szerint az angol gigász már jelezte hosszabbítási szándékát a magyar sztár felé. Szoboszlai Dominikban állítólag a jövő liverpooli csapatkapitányát látja a klubvezetés!

2025. szeptember 23. 19:15
null

A Class Liverpool robbantotta a bombát hétvégén, miszerint a Premier League-címvédő Liverpool FC megkezdte a szerződéshosszabbítási tárgyalásokat Szoboszlai Dominikkel. Az oldal azt is hozzátette, a klub egy nélkülözhetetlen játékost, egyben a jövő csapatkapitányát látja a magyar klasszisban, aki szintén nyitott egy új kontraktusra, és a családja is boldog a Mersey partján. 

SZOBOSZLAI Dominik; ROBERTSON, Andrew
Szoboszlai Dominik nem is lehetne boldogabb Liverpoolban: a világ egyik legjobb csapatának központi figurája – egyben leendő csapatkapitánya?! (Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan)

A szándékot már jelezték Szoboszlai felé

Noha az ilyen híreket mindig érdemes fenntartásokkal kezelni, annyit az NSO is megerősített liverpooli forrásokra hivatkozva, hogy bár a klubvezetés egyelőre 

még nem kezdte meg a konkrét tárgyalásokat, az igaz, hogy a hosszabbítási szándékot már jelezték a 24 éves magyar játékos felé,

akinek a jelenlegi szerződése 2028-ig szól (de valószínűleg nem szeretnék megvárni, hogy a kontraktusa utolsó két évébe lépjen). 

Érdekesség, a bombaformában játszó Szoboszlaival kapcsolatban éppen a napokban példálózott Arne Slot vezetőedző, aki szerint a magyar középpályás jelenlegi piaci értéke a 100 millió eurót is eléri; emellett az öt, stabilan 90 perces alapembere között említette. 

Ezt is ajánljuk a témában

SZOBOSZLAI Dominik
Szoboszlai Dominik az Atlético Madrid-játékosok gyűrűjében a Matracosok elleni győztes Bajnokok Ligája-mérkőzésen (Fotó: MTI/AP/Jon Super)

(Nyitókép: MTI/AP/Rui Vieira)

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!