Több pletyka is felmerült Szoboszlai Dominikkal kapcsolatban – a szurkolók várják a fejleményeket

A magyar válogatott játékost annó 70 millió euróért vették meg Jürgen Kloppék.
Helyi információk szerint az angol gigász már jelezte hosszabbítási szándékát a magyar sztár felé. Szoboszlai Dominikban állítólag a jövő liverpooli csapatkapitányát látja a klubvezetés!
A Class Liverpool robbantotta a bombát hétvégén, miszerint a Premier League-címvédő Liverpool FC megkezdte a szerződéshosszabbítási tárgyalásokat Szoboszlai Dominikkel. Az oldal azt is hozzátette, a klub egy nélkülözhetetlen játékost, egyben a jövő csapatkapitányát látja a magyar klasszisban, aki szintén nyitott egy új kontraktusra, és a családja is boldog a Mersey partján.
Noha az ilyen híreket mindig érdemes fenntartásokkal kezelni, annyit az NSO is megerősített liverpooli forrásokra hivatkozva, hogy bár a klubvezetés egyelőre
még nem kezdte meg a konkrét tárgyalásokat, az igaz, hogy a hosszabbítási szándékot már jelezték a 24 éves magyar játékos felé,
akinek a jelenlegi szerződése 2028-ig szól (de valószínűleg nem szeretnék megvárni, hogy a kontraktusa utolsó két évébe lépjen).
Érdekesség, a bombaformában játszó Szoboszlaival kapcsolatban éppen a napokban példálózott Arne Slot vezetőedző, aki szerint a magyar középpályás jelenlegi piaci értéke a 100 millió eurót is eléri; emellett az öt, stabilan 90 perces alapembere között említette.
