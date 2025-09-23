Több pletyka is felmerült Szoboszlai Dominikkal kapcsolatban – a szurkolók várják a fejleményeket

A Class Liverpool robbantotta a bombát hétvégén, miszerint a Premier League-címvédő Liverpool FC megkezdte a szerződéshosszabbítási tárgyalásokat Szoboszlai Dominikkel. Az oldal azt is hozzátette, a klub egy nélkülözhetetlen játékost, egyben a jövő csapatkapitányát látja a magyar klasszisban, aki szintén nyitott egy új kontraktusra, és a családja is boldog a Mersey partján.

Szoboszlai Dominik nem is lehetne boldogabb Liverpoolban: a világ egyik legjobb csapatának központi figurája – egyben leendő csapatkapitánya?! (Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan)

💣🇭🇺 EXCLUSIVE: Dominik Szoboszlai and #LFC in talks over contract extension. Current deal runs till 2028, 24y/o open to a new deal. Liverpool see him as vital and potential future captain. Szobo + family happy on Merseyside. Not advanced, but talks ongoing. W/ @KrrishFT. 🔴 pic.twitter.com/amWrp0ATo6 — Class Liverpool (@ClassLFC) September 21, 2025

A szándékot már jelezték Szoboszlai felé

Noha az ilyen híreket mindig érdemes fenntartásokkal kezelni, annyit az NSO is megerősített liverpooli forrásokra hivatkozva, hogy bár a klubvezetés egyelőre