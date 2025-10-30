Ft
10. 30.
csütörtök
Ryan Gravenberch Liverpool Fabrizio Romano Szoboszlai Dominik szerződéshosszabbítás

A világ legismertebb sportújságírója szerint busásan megjutalmazzák Szoboszlai Dominiket Liverpoolban!

2025. október 30. 21:09

Fabrizio Romano megszellőztette, hogy a Vörösök már jó előre előkészítik két kulcsemberük szerződéshosszabbítását. Az egyikük természetesen a szezon legragyogóbb Liverpool-csillaga, Szoboszlai Dominik.

2025. október 30. 21:09
null

Ebben az idényben lassan már hozzászokhatunk a furcsa forgatókönyvhöz: akármennyire is szenved a Liverpool, Szoboszlai Dominikről mégis rendre jó hírek érkeznek. Nincs ez másként most sem. A rendkívül tartalékosan, kis túlzással az „ificsapatukkal” felálló Vörösök a minap simán kiestek a Ligakupából a Crystal Palace-tól elszenvedett újabb vereséggel, a pihenőt kapó kulcsemberekkel együtt a magyar klasszis sem volt ott a pályán. Ennek ellenére csütörtökön már ismét róla szóltak a híradások. 

SZOBOSZLAI Dominik
Nincs kérdés: Szoboszlai Dominik a Liverpool egyik legjobbjává és az Anfield ünnepelt közönségkedvencévé lépett elő idén (Fotó: MTI/AP/Michael Probst)

Szoboszlait már most be kell biztosítani

A lavinát a transzferguru Fabrizio Romano indította el azzal, hogy saját podcastjében árulta el, 

a Liverpool feltett szándéka, hogy szerződést hosszabbítson középpályája két alappillérével, Szoboszlaival és Ryan Gravenberch-gel.

A két játékos az idei szezonra abszolút alapemberévé nőtte ki magát Arne Slot játékrendszerének, nem mellesleg azon kevés liverpooli közé tartoznak, akik egyértelmű pozitívumai az alulteljesítő Premier League-címvédőnek. Romano kiemeli, noha Szoboszlainak csak 2028-ban jár le a jelenlegi kontraktusa, a klubvezetés annyira elégedett vele, hogy máris ennek kitoldását készítik elő az ügynökökkel. „Szoboszlai egyszerűen fantasztikus, legyen szó bármilyen pozícióról – a támadó vagy védekező középpályáról, jobbhátvéd-posztról –, és 

mindig is a Liverpool legprofibb játékosai közé tartozott. A teljesítménye kitűnő és a számai magukért beszélnek: még amikor a csapat vereséget szenved is, ha megnézzük a statisztikáit, minden alkalommal az egyik legjobb – a Liverpool ezért meg szeretné jutalmazni egy új szerződésajánlattal!

A Liverpool legközelebb szombat este 9 órától lép pályára a Premier League-ben az Aston Villa ellen. A legutóbbi hét tétmeccséből hatot elveszítő Vörösök óriási eredménykényszerben lesznek az Anfielden, 

az újabb teszt ezzel együtt kőkeménynek ígérkezik: az Unai Emery vezette birminghamiek a legutóbbi fordulóban kapott gól nélkül verték a Pep Guardiola-féle Manchester Cityt. 

(Nyitókép: MTI/AP/DPA/Arne Dedert)

