Újabb elképesztő statisztika Szoboszlairól – az egész ligában csak egyetlen játékos előzi

A pocsék formában lévő Vörösök legközelebb szerdán, az Angol Ligakupában a Crystal Palace ellen hazai pályán lépnek pályára, szombaton pedig a bajnokságban – amelyben sorozatban négy vesztes mérkőzésnél járnak – az Aston Villát fogadják. Még a novemberi válogatott szünet előtt szintén hazai környezetben összecsapnak a Real Madriddal a Bajnokok Ligájában, valamint a Premier League-ben ellátogatnak a Manchester Cityhez.

Fotó: Kirill Kudryavtsen/AFP