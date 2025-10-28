Ft
10. 28.
kedd
passz Liverpool statisztika Premier League Szoboszlai Dominik

Újabb elképesztő statisztika Szoboszlairól – az egész ligában csak egyetlen játékos előzi

2025. október 28. 05:32

Itt egy újabb statisztika, ami jól mutatja, hogy a magyar válogatott csapatkapitány mennyire hasznos játékosa a Liverpoolnak! Szoboszlai nem alibi passzokkal operál.

2025. október 28. 05:32
null

Szoboszlai Dominik pazar formában van, a legutóbbi két meccsen a Liverpool legjobbja volt. A labdarúgó statisztikákkal foglalkozó WhoScored egy olyan statisztikát mutatott meg vele kapcsolatban, ami bizonyítja, mennyire hasznos játékosa a csapatának.

Slot elégedett lehet Szoboszlaival
Slot elégedett lehet Szoboszlaival (Fotó: Kirill Kudryavtsen/AFP)

Szoboszlai passzai

A statisztika szerint eddig Szoboszlainak van a második legtöbb sikeres passza (154) a támadó harmadban a Premier League mostani kiírásában.

Őt egyedül a Nottingham Forest játékosa, Elliot Anderson előzi meg. Szoboszlai többek között a Manchester United portugál klasszisát, Bruno Fernandest is maga mögött tudja, s értelemszerűen ebben a statisztikai mutatóban ő a legjobb Liverpool-játékos.

A pocsék formában lévő Vörösök legközelebb szerdán, az Angol Ligakupában a Crystal Palace ellen hazai pályán lépnek pályára, szombaton pedig a bajnokságban – amelyben sorozatban négy vesztes mérkőzésnél járnak – az Aston Villát fogadják. Még a novemberi válogatott szünet előtt szintén hazai környezetben összecsapnak a Real Madriddal a Bajnokok Ligájában, valamint a Premier League-ben ellátogatnak a Manchester Cityhez.

Fotó: Kirill Kudryavtsen/AFP

 

