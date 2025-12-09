Zelenszkij levezette: Kína miatt folytatódik a háború

Az Index arról ír, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint

„Kína képes lenne nyomást gyakorolni Oroszországra, és szerepet játszhatna a háború befejezésében, ám saját geopolitikai érdekei miatt ezt nem teszi meg”.

A lap szerint az államfő erről újságíróknak beszélt, hangsúlyozva, hogy Peking számára nem előnyös, ha Oroszország meggyengül vagy elveszíti a háborút.