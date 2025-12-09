Zelenszkij levezette: Kína miatt folytatódik a háború

Erővel jöhet béke: az Egyesült Államok azt követeli Zelenszkijtől, hogy fogadja el a béketervet
A Trump-adminisztráció Zelenszkij és az európai háborúpártiak találkozását „haszontalan kísérletnek” tartja, amelynek célja az időnyerés.
Őszintén akart beszélni az ukrán elnök.
Az Index arról ír, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint
„Kína képes lenne nyomást gyakorolni Oroszországra, és szerepet játszhatna a háború befejezésében, ám saját geopolitikai érdekei miatt ezt nem teszi meg”.
A lap szerint az államfő erről újságíróknak beszélt, hangsúlyozva, hogy Peking számára nem előnyös, ha Oroszország meggyengül vagy elveszíti a háborút.
Zelenszkij szerint Kína jelentős gazdasági és diplomáciai befolyással rendelkezik Moszkvára, személyesen Vlagyimir Putyinra is. Mégis, szerinte Peking nem mutat hajlandóságot arra, hogy ezt a befolyást a háború lezárása érdekében használja fel.
„Őszintén kell beszélnünk: nem látom, hogy Kínának érdeke lenne a háború befejezése”
– mondta az ukrán elnök. Szerinte ennek oka az Egyesült Államok és Kína között fennálló globális rivalizálás, amely gazdasági és diplomáciai szinten is egyre élesebb.
Zelenszkij kifejtette:
Peking számára Oroszország geopolitikai ellensúlyt jelent Washingtonnal szemben,
így stratégiai szempontból nem előnyös számára, ha Moszkva vereséget szenved. Az elnök szerint Ukrajna népe ezért szenved: ha Kína nem kívánja megállítani Oroszországot, a háború folytatódik.
Az államfő hozzátette, hogy hírszerzési jelentések érkeztek szerszámgépek és más felszerelések Kínából Oroszországba történő szállításáról, ugyanakkor a jelentések nem említenek közvetlen fegyverszállítást – írja az Index.
