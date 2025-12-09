Ft
12. 09.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Peking geopolitika Kína orosz-ukrán háború Oroszország Volodimir Zelenszkij

Zelenszkij levezette: Kína miatt folytatódik a háború

2025. december 09. 07:59

Őszintén akart beszélni az ukrán elnök.

2025. december 09. 07:59
null

Az Index arról ír, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint 

„Kína képes lenne nyomást gyakorolni Oroszországra, és szerepet játszhatna a háború befejezésében, ám saját geopolitikai érdekei miatt ezt nem teszi meg”. 

A lap szerint az államfő erről újságíróknak beszélt, hangsúlyozva, hogy Peking számára nem előnyös, ha Oroszország meggyengül vagy elveszíti a háborút.

Zelenszkij szerint Kína jelentős gazdasági és diplomáciai befolyással rendelkezik Moszkvára, személyesen Vlagyimir Putyinra is. Mégis, szerinte Peking nem mutat hajlandóságot arra, hogy ezt a befolyást a háború lezárása érdekében használja fel.

 „Őszintén kell beszélnünk: nem látom, hogy Kínának érdeke lenne a háború befejezése” 

– mondta az ukrán elnök. Szerinte ennek oka az Egyesült Államok és Kína között fennálló globális rivalizálás, amely gazdasági és diplomáciai szinten is egyre élesebb.

Zelenszkij kifejtette: 

Peking számára Oroszország geopolitikai ellensúlyt jelent Washingtonnal szemben,

így stratégiai szempontból nem előnyös számára, ha Moszkva vereséget szenved. Az elnök szerint Ukrajna népe ezért szenved: ha Kína nem kívánja megállítani Oroszországot, a háború folytatódik.

Az államfő hozzátette, hogy hírszerzési jelentések érkeztek szerszámgépek és más felszerelések Kínából Oroszországba történő szállításáról, ugyanakkor a jelentések nem említenek közvetlen fegyverszállítást – írja az Index.

Nyitókép: XOSE BOUZAS / HANS LUCAS / HANS LUCAS VIA AFP

bubi55
2025. december 09. 08:57
A hiba az ÖN készülékében van!!!-Nem kellett volna a tükröt összetörni!!!
bubi55
2025. december 09. 08:56
A kérdés az, hogy neked mennyire áll érdekedbe? Mennyire vagy kompromisszum képes és békét köss, mert az nem megy soká, hogy mindent vissza, mindent az EU fizesse mert már így is csődbe vagy, és akkor nem beszéltünk az újraépítésről....
auditorium
2025. december 09. 08:50
Valahogy meg kell magyarázni népének, mi volt az értelme a 4 éves honvédő háborújuknak, mely után tiz millió ukránnal lesz kevesebb az országuk, már aláirta Z-, h. Tr. viheti értékes bányáinak több mint a felét a fegyverekért, az ország szétbombázott és aláaknázott egy negyedének okát. A bűnbak Európában Mo. a vétókkal és a szókimondással. Nemzetközi viszonylatban pedig Kina-Usa gazdasági versenye. Ép bőrrel akar leköszönni és most keresi a magyarázatot. 4 évi harc után elérkeztek a kiindulóponthoz, de ezt katonáinak és népének NEM kell tudni.
pipa89
2025. december 09. 08:49
Nos, ha eddig eljutottál, akkor a következő kérdés, miért nem kotródsz el, miért ontod feleslegesen tovább az ukránok vérét? Válasz, mert pontosan tudtad ezt korábban is, de jó pénzért eladtad azt a népet, amelyik megbízott benned, a jutalékos "gyüttmentbe". Egyébként elég hihetetlen, hogy ismeretlen lenne bárki előtt Napóleon és Hitler orosz kalandja, hogy ne lenne lerágott csont a történelemben.
