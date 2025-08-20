Fenn a nemzeti lobogó, megkezdődtek az ünnepségek

„A sport összeköt” – Orbán Viktor az égig magasztalta a NOB elnökét, aki a legmagasabb állami kitüntetésben részesült
Thomas Bach Sulyok Tamástól vette át az elismerést.
A Kossuth téren Sulyok Tamás köztársasági elnök és Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke vonult el a díszőrség előtt.
Katonai tiszteletadással ma, szerda reggel felvonták Magyarország nemzeti lobogóját a Szent István-napi állami ünnepségen a budapesti Kossuth téren.
Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd