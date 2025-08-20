Ft
Kossuth téren Magyarország Sulyok Tamás Böröndi Gábor díszőrség nemzeti lobogó Honvéd Vezérkar

Fenn a nemzeti lobogó, megkezdődtek az ünnepségek

2025. augusztus 20. 09:51

A Kossuth téren Sulyok Tamás köztársasági elnök és Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke vonult el a díszőrség előtt.

2025. augusztus 20. 09:51
null

Katonai tiszteletadással ma, szerda reggel felvonták Magyarország nemzeti lobogóját a Szent István-napi állami ünnepségen a budapesti Kossuth téren. 

BÖRÖNDI Gábor; SULYOK Tamás
Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Sulyok Tamás köztársasági elnök és Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke a Szent István-napi állami ünnepségen tartott zászlófelvonáson elvonult a díszőrség előtt. 

 

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

 

counter-revolution
2025. augusztus 20. 10:14
Sajnos köztársaság az államforma...
