Szakértő a fővárosról: Az ellenzéki felállásban mindenki fegyvert fog mindenkire

A kormánytól és a fővárostól szerettük volna megtudni, a felek közti megbeszélések első fordulójának benyomásai alapján elképzelhető-e, hogy a tárgyalások eredményesek lesznek, ha igen, milyen konkrét megállapodások születhetnek, szóba jöhet-e, hogy a kormány eleget tesz a fővárosi vezetés bármely kérésének, amely alapján csökkenhetnek Budapest terhei, mikorra várható, hogy a tárgyalások befejeződnek, de érdemi választ egyik helyről sem kaptunk.

Szakértő: Mindenki a kormány legádázabb ellenségének szerepét próbálja elnyerni

Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője azonban felvázolta, hogyan alakult ki ez a drámai helyzet. A fővárosi önkormányzat az ország legjelentősebb bevételeivel rendelkező helyhatósága, a baloldali főpolgármester azonban már 2020-ban, alig több mint egy évvel a megválasztása után azzal házalt, hogy „csak az a kérdés, hogy melyik évben megy csődbe” Budapest – állítja az elemző, aki szerint a fő kérdés az, hogy ez mire vezethető vissza.

Úgy véli, a baloldali városvezetés színre lépése óta tartó,

a város üzemeltetését érintő anomáliák annak köszönhetőek, hogy Budapest egy kétszintű pártpolitikai csata színtere.

Egyrészt az ellenzéki szereplők olyan hídfőállásként tekintenek a fővárosra, ahonnan a kormányt támadni lehet. Másrészt tapasztalható egyfajta koalíciós belharc is, amely ráadásul a tavalyi önkormányzati választás után csak tovább éleződött, hiszen Karácsony Gergelynek folyamatosan szüksége van a Tisza Párt támogatására, közben valahogy a saját embereinek is perspektívát kell kínálnia, miközben van egy ellenzéki kihívója is, Vitézy Dávid, akit már a legutóbbi választáson is csak egy hajszállal tudott legyűrni.