Eddig róluk beszéltek a legkevesebbet Rákosrendező ügyében – pedig a véleményük nem is lehetne fontosabb

Az első törést Trianon okozta Rákosrendezőn Az észak-dél irányú, 130 hektáros, fénykorában 42 vágányos Rákosrendező története az 1890-es évekre nyúlik vissza. A terület az Indóház vasúti szakmagazin szerint 1891-ben került a MÁV tulajdonába az amúgy francia tulajdonban lévő Osztrák Magyar Államvaspálya Társaságtól (OMÁV). Az első törést Trianon hozta Rákosrendező történetében, minthogy az ország megcsonkításával csökkent a jelentősége, de azért továbbra is nagy forgalmat bonyolított le. A pályaudvaron a hetvenes-nyolcvanas években még vígan pöfögtek a gőzösök, ahogy a dízel- és villanymozdonyok és vontatmányuk is gyakran fordult meg itt. A szocialista évtizedekben a magyar iparnak és mezőgazdaságnak jó szolgálatot tett Rákosrendező, például Kelebia felé is innen indultak a tehervonatok. Ahogy azonban a rendszerváltással összeomlott a magyar nehézipar, úgy Rákosrendező is kiürült, a lepusztult állomásépület előtti peronon még személyforgalom bonyolódik, de a terület nagyrésze lepusztult és elvadult, szeméttelep és hajléktalanmenedék, valamint persze drogtanya lett belőle. A romos állomásépület, mint Budapest legrégebbi vasúti épülete, műemléki védettség alatt áll.