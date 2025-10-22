Csúsztatás történt – az elemző lerántotta a leplet a Telex DPK-ról szóló állításairól

Kiragadott számok helyett íme a teljes kép: mit mutat valójában a DPK-tagság?
A Telex csúsztatásának alapja, hogy egyedül a területi alapon szerveződő Digitális Polgári Körök létszámát mutatja be.
A Faktum Projekt felhívta a figyelmet három fontos tényezőre, amiket az ellenzéki lap nem vett figyelembe, a DPK-k létszámáról szóló cikkében.
“Lassan halad a toborzás, 56 ezren csatlakoztak eddig a Digitális Polgári Körök országos hálózatához” – írta szerdán a Telex, amire reagálva a Faktum Projekt felhívta a figyelmet, hogy az ellenzéki lap pontatlan, a valósnál jóval alacsonyabb számadatokat osztott meg.
„Tudatos ellenzéki politikai narratíva építés, vagy csak pontatlanság áll a háttérben?”
– teszi fel a kérdést az elemző a cikkben, amelyben azt részletezi, a nyilvánosan elérhető adatok tükrében mennyiben állják meg a helyüket a Telex állításai.
Felhívja a figyelmet, hogy már a címben is egyértelműen pontatlan adatot hoz fel a lap, ugyanis
csak az egyes számú Digitális Polgári Kör Facebook csoportjában 62 ezer tag van, ami önmagában több, mint az 56 ezer fő, amit a Telex összlétszámként állít.
A dpkor.hu oldalon működő számláló pedig 90.013 főt mutat. De még a LAKMUSZ is 178 ezer felhasználóról írt egy korábbi cikkében.
A Faktum Projekt felhívja a figyelmet, hogy a Telex azzal próbált csúsztatni, hogy „egyedül a területi alapon szerveződő Digitális Polgári Körök létszámát mutatja be úgy, mintha az lenne a teljes rendszer”.
Összefoglalva, a Telex úgy próbált meg levonni egy országos szintű következtetést, hogy több nyilvánvaló tényezőt is figyelmen kívül hagyott.
„A Telex tehát olyan állításokkal él, amiket egyértelmű bizonyítékok cáfolnak. A cikk minden nyilvánosan fellelhető releváns tényezőt nélkülöz. Médiában visszatérő hiteltelenítő módszer, hogy egy kiragadott adatot kontextus/alaposabb vizsgálat nélkül kiemelnek” – írja az elemző, és azt állítja a Digitális Polgári Körök „a teljes kép alapján nagyobbak, mint amit a cikk sugall”.
