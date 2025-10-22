Figyelmeztetett a francia tábornok: Estére készen kell állnunk a háborúra!

„Ma estére készen kell állnunk. A francia hadseregnek estére készen kell állnia, hogy megvédje hazánkat és az egész kontinenst” – mondta szerda reggel Pierre Schill, a francia hadsereg tábornoka az RTL műsorában.

A tábornok arról beszélt, hogy Franciaországot és Európát több irányból is háború fenyegeti, és egy olyan világban élünk, ahol sok nagyhatalmi vezető a katonai eszközöket látja megoldásnak a problémáira.

Hozzátette, Franciaország több olyan szövetségnek is tagja – például az EU-nak és a NATO-nak –, amelyeken keresztül más államok védelme miatt Párizs is egyik napról a másikra belesodródhat a háborúba.

„Franciaországnak kezébe kell vennie a saját sorsát” – vélekedett a francia hadsereg 110 ezer fős állományának, a szárazföldi haderő vezérkarának vezetője, majd hozzátette: