Ft
Ft
13°C
9°C
Ft
Ft
13°C
9°C
10. 22.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 22.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
haderő NATO Franciaország tábornok EU

Figyelmeztetett a francia tábornok: Estére készen kell állnunk a háborúra!

2025. október 22. 19:37

Pierre Schill szerint a cél, hogy a többi ország rettegjen a francia hadsereg erejétől.

2025. október 22. 19:37
null

„Ma estére készen kell állnunk. A francia hadseregnek estére készen kell állnia, hogy megvédje hazánkat és az egész kontinenst” – mondta szerda reggel Pierre Schill, a francia hadsereg tábornoka az RTL műsorában.

A tábornok arról beszélt, hogy Franciaországot és Európát több irányból is háború fenyegeti, és egy olyan világban élünk, ahol sok nagyhatalmi vezető a katonai eszközöket látja megoldásnak a problémáira.

Hozzátette, Franciaország több olyan szövetségnek is tagja – például az EU-nak és a NATO-nak –, amelyeken keresztül más államok védelme miatt Párizs is egyik napról a másikra belesodródhat a háborúba.

„Franciaországnak kezébe kell vennie a saját sorsát” – vélekedett a francia hadsereg 110 ezer fős állományának, a szárazföldi haderő vezérkarának vezetője, majd hozzátette: 

Ma estére készen kell állnunk. A francia hadseregnek estére készen kell állnia, hogy megvédje hazánkat és az egész kontinenst.” 

Schill szerint a hadsereg alkalmas a mai konfliktusok kezelésére, és képes lesz a jövőben is alkalmazkodni.

„Ahhoz, hogy szabadok maradhassunk, félelmet kell keltenünk másokban. A félelemkeltéshez pedig erőre van szükség”– nyilatkozta.

Nyitókép: Frederic DIDES / AFP

 

Összesen 40 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
righteous
2025. október 22. 20:45
Remélem már készülnek a fehér zászlók a temus manufaktúrákban, mert a francia alsónemű nem lesz fehér az első puskalövés után.
Válasz erre
0
0
SzaboGeza
2025. október 22. 20:45
Eladtátok magatokat!!!
Válasz erre
0
0
fogas paduc
2025. október 22. 20:39
Mi is történt 1815-ben? 1871-ben?
Válasz erre
0
0
Zsolt75
•••
2025. október 22. 20:36 Szerkesztve
Hülye. A közértbe nem mersz lemenni sötétedés után . Harcolj a hazádért otthon!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!