Figyelmeztetett a francia tábornok: Estére készen kell állnunk a háborúra!

Pierre Schill szerint a cél, hogy a többi ország rettegjen a francia hadsereg erejétől.
„Ma estére készen kell állnunk. A francia hadseregnek estére készen kell állnia, hogy megvédje hazánkat és az egész kontinenst” – mondta szerda reggel Pierre Schill, a francia hadsereg tábornoka az RTL műsorában.
A tábornok arról beszélt, hogy Franciaországot és Európát több irányból is háború fenyegeti, és egy olyan világban élünk, ahol sok nagyhatalmi vezető a katonai eszközöket látja megoldásnak a problémáira.
Hozzátette, Franciaország több olyan szövetségnek is tagja – például az EU-nak és a NATO-nak –, amelyeken keresztül más államok védelme miatt Párizs is egyik napról a másikra belesodródhat a háborúba.
„Franciaországnak kezébe kell vennie a saját sorsát” – vélekedett a francia hadsereg 110 ezer fős állományának, a szárazföldi haderő vezérkarának vezetője, majd hozzátette:
Schill szerint a hadsereg alkalmas a mai konfliktusok kezelésére, és képes lesz a jövőben is alkalmazkodni.
„Ahhoz, hogy szabadok maradhassunk, félelmet kell keltenünk másokban. A félelemkeltéshez pedig erőre van szükség”– nyilatkozta.
Nyitókép: Frederic DIDES / AFP