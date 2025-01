A világ egyik legismertebb ingatlanfejlesztője állhat a Rákosrendezőn tervezett gigaberuházás mögött

Ezzel szemben Magyarországon szigorúbb építési szabályozás van érvényben. Lánszki Regő országos főépítész szerint

az almát a körtével ne hasonlítsuk össze! Ott nincs a magyar törvényi szigort megközelítő szabályozás.”

Hangsúlyozta, hogy „a rákosrendezői fejlesztés is akkor jó, ha az a budapesti emberek érdekeit szolgálja.” Véleménye szerint a projekt célja nem csupán új lakóingatlanok építése, hanem egy olyan városrész kialakítása, amely a budapestiek, angyalföldiek és zuglóiak számára is élhető környezetet biztosít. „Ez egy párbeszéd, egy tervezési folyamat, ami még csak most indul majd el” – tette hozzá.

Nyitókép: faktumprojekt.hu

