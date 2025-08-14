Ft
08. 14.
csütörtök
Áldatlan állapotok Horvátországban: alaposan fel kell készülnie annak, aki a tenger felé indul

2025. augusztus 14. 14:20

Folyamatosak a dugók a déli szomszédainknál.

2025. augusztus 14. 14:20
null

A rengeteg nyaralni vágyó miatt rendszeresek a torlódások a horvát autópályákon. A helyzetet a hétvégi horvát hosszú hétvége is tetézi – figyelmeztet a horvát Danas.

Idén máris meghaladta a horvát autópályák telítettsége a tavalyit. Összesen 46 millióan indultak eddig útnak a tengerhez, ami azt jelenti, hogy az autópályát egyszerre használók száma hétről hétre dönti a csúcsokat.

 A horvát autópályákat kezelő cég, a HAC szóvivője szerint idén annyi az autó, hogy már hét közben sincsenek forgalommentes időszakok. 

Ezért azt javasolják, hogy aki teheti, inkább éjszaka induljon útnak. 

A hétvégéken még ennél is súlyosabb a helyzet. Ám ami ezen a hétvégén jön, az minden eddigit felülmúlhat.

Augusztus 15-én ünneplik Nagyboldogasszony napját Horvátországban, ami munkaszüneti nap. Emiatt már csütörtök estétől megnövekedett forgalomra lehet számítani a sztrádákon. 

Zágráb környéke, az A1-es és az A6-os autópálya azok a szakaszok, amelyeket a leginkább érdemes elkerülni.

A jövőbeli torlódások csökkentése érdekében a horvát kormány több tehermentesítő autópálya építését is tervezi.

Nyitókép: DANIEL MIHAILESCU / AFP

bodosoldier-2
2025. augusztus 14. 14:28
Leszarom.))) Évek óta repülővel megyek Törökországba.Ugyan annyiból jövök ki és nem kell néznem a horvátok unott,lenéző képét.10-15 éve még kedvesek voltak,de az utóbbi időbe csak a pénzre hajtanak és bunkók.(tisztelet a kivételnek)
