Áldatlan állapotok Horvátországban: alaposan fel kell készülnie annak, aki a tenger felé indul

A rengeteg nyaralni vágyó miatt rendszeresek a torlódások a horvát autópályákon. A helyzetet a hétvégi horvát hosszú hétvége is tetézi – figyelmeztet a horvát Danas.

Idén máris meghaladta a horvát autópályák telítettsége a tavalyit. Összesen 46 millióan indultak eddig útnak a tengerhez, ami azt jelenti, hogy az autópályát egyszerre használók száma hétről hétre dönti a csúcsokat.

A horvát autópályákat kezelő cég, a HAC szóvivője szerint idén annyi az autó, hogy már hét közben sincsenek forgalommentes időszakok.

Ezért azt javasolják, hogy aki teheti, inkább éjszaka induljon útnak.

A hétvégéken még ennél is súlyosabb a helyzet. Ám ami ezen a hétvégén jön, az minden eddigit felülmúlhat.

Augusztus 15-én ünneplik Nagyboldogasszony napját Horvátországban, ami munkaszüneti nap. Emiatt már csütörtök estétől megnövekedett forgalomra lehet számítani a sztrádákon.

Zágráb környéke, az A1-es és az A6-os autópálya azok a szakaszok, amelyeket a leginkább érdemes elkerülni.

A jövőbeli torlódások csökkentése érdekében a horvát kormány több tehermentesítő autópálya építését is tervezi.