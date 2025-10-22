Ft
Budapesti békecsúcs Fodor Gábor Budapest Orbán Viktor

Az ő személyes sikere, hogy egyáltalán felmerülhet helyszínként hazánk fővárosa

2025. október 22. 13:18

A reménybeli Trump–Putyin-csúcs budapesti helyszíne külön jelentőséggel bír.

2025. október 22. 13:18
null
Fodor Gábor
Fodor Gábor
Facebook

„»A tervezett Donald Trump–Vlagyimir Putyin budapesti csúcstalálkozó – amennyiben létrejön – egy rendkívüli diplomáciai elismerés Orbán Viktor miniszterelnöknek. Az ő személyes sikere, hogy egyáltalán felmerülhet helyszínként hazánk fővárosa. Tőlem távol áll Trump személyisége, de elismerem a teljesítményét és örülök annak, hogy amióta újra ő az USA elnöke Magyarország elkezdett megint a Nyugat felé fordulni. A kormány nem ellenségként, hanem partnerként tekint az Egyesült Államokra, ami önmagában is fontos üzenet.

A reménybeli Trump–Putyin-csúcs budapesti helyszíne külön jelentőséggel bír, hiszen szimbolikusan felidézi az 1994-es Budapesti memorandum tényét.

Orbán Viktor és Donald Trump ugyancsak várható külön megbeszélése pedig túlmutat az amerikai befektetések kérdésén: az igazi tét az, hogy mindez milyen hatást gyakorolhat az Európai Unióra és az uniós források körüli vitákra. Ha ennek a találkozónak valóban lesz politikai következménye, az komoly fordulatot hozhat a magyar kormány nemzetközi megítélésében.«

 Többek közt erről is vitáztunk a Csörte című műsorban.”

A teljes adás itt tekinthető meg:

Nyitókép: Evan Vucci / POOL / AFP

zakar zoltán béla
2025. október 22. 14:00
Horn Gyula babakrémje.
TOM66
2025. október 22. 13:57
Mindíg partnerként tekintett az USA-ra! A baj az volt,ogy nem mint gazdira tekintett!
balbako_
2025. október 22. 13:53
Maszatolós Gabika! "A kormány nem ellenségként, hanem partnerként tekint az Egyesült Államokra, ami önmagában is fontos üzenet." Amint az USA nem ellenségként szolgaként tekintett hazánkra akkor lett kölcsönös a partnerség.
Chekke-Faint
2025. október 22. 13:42
Nem merte megnevezni a siker emberét. Csak nem Pöti-re gondolt?
