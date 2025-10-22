„»A tervezett Donald Trump–Vlagyimir Putyin budapesti csúcstalálkozó – amennyiben létrejön – egy rendkívüli diplomáciai elismerés Orbán Viktor miniszterelnöknek. Az ő személyes sikere, hogy egyáltalán felmerülhet helyszínként hazánk fővárosa. Tőlem távol áll Trump személyisége, de elismerem a teljesítményét és örülök annak, hogy amióta újra ő az USA elnöke Magyarország elkezdett megint a Nyugat felé fordulni. A kormány nem ellenségként, hanem partnerként tekint az Egyesült Államokra, ami önmagában is fontos üzenet.