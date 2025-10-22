Moszkva megszólalt a budapesti békecsúcsról: Zelenszkij miatt terjesztenek álhíreket a háborúpártiak
Tisztázták, mi igaz és mi nem a híresztelésekből.
A reménybeli Trump–Putyin-csúcs budapesti helyszíne külön jelentőséggel bír.
„»A tervezett Donald Trump–Vlagyimir Putyin budapesti csúcstalálkozó – amennyiben létrejön – egy rendkívüli diplomáciai elismerés Orbán Viktor miniszterelnöknek. Az ő személyes sikere, hogy egyáltalán felmerülhet helyszínként hazánk fővárosa. Tőlem távol áll Trump személyisége, de elismerem a teljesítményét és örülök annak, hogy amióta újra ő az USA elnöke Magyarország elkezdett megint a Nyugat felé fordulni. A kormány nem ellenségként, hanem partnerként tekint az Egyesült Államokra, ami önmagában is fontos üzenet.
A reménybeli Trump–Putyin-csúcs budapesti helyszíne külön jelentőséggel bír, hiszen szimbolikusan felidézi az 1994-es Budapesti memorandum tényét.
Orbán Viktor és Donald Trump ugyancsak várható külön megbeszélése pedig túlmutat az amerikai befektetések kérdésén: az igazi tét az, hogy mindez milyen hatást gyakorolhat az Európai Unióra és az uniós források körüli vitákra. Ha ennek a találkozónak valóban lesz politikai következménye, az komoly fordulatot hozhat a magyar kormány nemzetközi megítélésében.«
Többek közt erről is vitáztunk a Csörte című műsorban.”
A teljes adás itt tekinthető meg:
Nyitókép: Evan Vucci / POOL / AFP