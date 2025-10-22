Moszkva megszólalt a budapesti békecsúcsról: Zelenszkij miatt terjesztenek álhíreket a háborúpártiak

Orbán Viktor közölte, mikor rendezzük meg a békecsúcsot (VIDEÓ)
A kormányfő közösségi oldalán üzent, és az október 23-i Békemenetről is írt.
Hamis információknak nevezte Marja Zaharova orosz külügyi szóvivő azokat a híreszteléseket szerda délelőtt, melyek szerint meghiúsult volna a budapesti békecsúcs Vlagyimir Putyin és Donald Trump között. Zaharova szerint „háborús érdekkörök” terjesztik ezeket az álhíreket – olvasható a Portfolión.
Ugyanígy hamisnak nevezte a szóvivő azokat az állításokat, melyek szerint megszakadtak az egyeztetések Szergej Lavrov orosz és Marco Rubio amerikai külügyminiszter találkozójával kapcsolatban.
„Az én elméletem, hogy ez egyszerű információs félrevezetés, mely továbbra is folyamatban van: információkat hintenek el, majd helyreigazítást tesznek közzé, majd kezdik az egészet elölről.”
Az egész arról szól, hogy Zelenszkijnek nyerjenek nemzetközi támogatást ”
– jelentette ki Zaharova.
Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes szintén megerősítette, hogy semmilyen akadálya sincs a budapesti csúcs létrejöttének, mindössze annyiról van szó, hogy nem véglegesítették még az időpontot és a körülményeket, mivel még javában zajlanak az előkészületek.
Orbán Viktor szerda reggel azt írta a békecsúcsról közösségi oldalán, hogy annak „előkészületei folytatódnak”. „Az időpont még mindig bizonytalan. Ha eljön az ideje, megrendezzük” – erősítette meg.
