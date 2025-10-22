Ft
10. 22.
szerda
békemenet időjárás előrejelzés időjárás Budapest

Ilyen időjárásra kell számítani a Békemeneten

2025. október 22. 08:18

Csak estére várható jelentősebb változás a csütörtöki nap folyamán.

2025. október 22. 08:18
null

Változékony időjárásra, ugyanakkor emelkedő hőmérsékletre kell felkészülniük azoknak, akik csütörtök délelőtt részt vesznek a tizenegyedik Békemeneten a fővárosban – derül ki a Hungaromet előrejelzéséből.

A nap nagyobb részében a változó felhőzet mellett hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, majd délutántól egy érkező hidegfront miatt nyugat felől beborul az ég. Késő délutánig elszórtan, főként a középső és keleti tájakon lehetnek záporok; késő délutántól, estétől azonban Nyugat felől egyre többfelé elered az eső. 

A Békemenet kezdetekor 17 fok körül lesz a hőmérséklet, amely azonban délután 13 órára elérheti a 20 fokot is. 

Közbe azonban kissé erősödő szélre is fel kell készülni. A napi csúcshőmérsékletet 22 fokra prognosztizálják Budapesten. 

Ahogy keddi cikkünkben ugyanakkor felhívtuk a figyelmet, rengeteg útlezárásra, korlátozásra kell számítani a nemzeti ünnep napján, ráadásul ezek egy részét már szerdától bevezetik. 

Így a mai napon 10 órától 20 óráig lezárják a Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között, 15 órától 21 óráig a II. kerületben a Bem József tér teljes területét. Ezen kívül már az Andrássy úton is életbe lépnek bizonyos korlátozások. 

Nyitókép: a Békemenet 2024 június 1-én. (Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI)

 

Chekke-Faint
2025. október 22. 08:50
Azért a zavaros tiszára is gondoljatok, mert pont akkor úszik le a fekália és a hordalék....DDD
zakar zoltán béla
2025. október 22. 08:35
"közbe"
Obsitos Technikus
2025. október 22. 08:24
A hajnali eső után sütni fog a Nap, jó idő lesz.
