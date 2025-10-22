Ilyen időjárásra kell számítani a Békemeneten

Változékony időjárásra, ugyanakkor emelkedő hőmérsékletre kell felkészülniük azoknak, akik csütörtök délelőtt részt vesznek a tizenegyedik Békemeneten a fővárosban – derül ki a Hungaromet előrejelzéséből.

A nap nagyobb részében a változó felhőzet mellett hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, majd délutántól egy érkező hidegfront miatt nyugat felől beborul az ég. Késő délutánig elszórtan, főként a középső és keleti tájakon lehetnek záporok; késő délutántól, estétől azonban Nyugat felől egyre többfelé elered az eső.

A Békemenet kezdetekor 17 fok körül lesz a hőmérséklet, amely azonban délután 13 órára elérheti a 20 fokot is.

Közbe azonban kissé erősödő szélre is fel kell készülni. A napi csúcshőmérsékletet 22 fokra prognosztizálják Budapesten.

Ahogy keddi cikkünkben ugyanakkor felhívtuk a figyelmet, rengeteg útlezárásra, korlátozásra kell számítani a nemzeti ünnep napján, ráadásul ezek egy részét már szerdától bevezetik.