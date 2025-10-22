Ez pedig azt eredményezi, hogy a baloldal és a háborúpárti hangok reménykednek abban, hogy ez a találkozó nem jön létre.

Éppen ma (szerdán) találkozik Szijjártó Péter Washingtonban Marco Rubióval, az USA külügyminiszterével, hogy erről a kérdésről tárgyaljanak.

Reményeim szerint a napokban kiderül a pontos dátum is.”

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP