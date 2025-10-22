Ft
10. 22.
szerda
Lesz, lesz és lesz!

2025. október 22. 13:22

Bármennyire is nehezen fogadják el, és bármennyire is próbálják hátráltatni.

2025. október 22. 13:22
null
Móna Márk
Móna Márk
„Lesz, lesz és lesz!

Bármennyire is nehezen fogadják el, és bármennyire is próbálják hátráltatni, Trump és Putyin találkozója márpedig lesz!

Az elmúlt napokban hatalmas információs hadviselés zajlik arról, mikor lesz a békecsúcs.

Nem elég, hogy a balliberális nyugati tömb folyamatosan akadályozza az online térben, hogy ez a találkozó létrejöjjön, még a két nagyhatalom szolgálatai is versengenek az időpont-lobbizásban.

Ez pedig azt eredményezi, hogy a baloldal és a háborúpárti hangok reménykednek abban, hogy ez a találkozó nem jön létre.

Éppen ma (szerdán) találkozik Szijjártó Péter Washingtonban Marco Rubióval, az USA külügyminiszterével, hogy erről a kérdésről tárgyaljanak.

Reményeim szerint a napokban kiderül a pontos dátum is.”

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Dixtroy
2025. október 22. 14:17
Bár már megállapodnának.
