Moszkva megszólalt a budapesti békecsúcsról: Zelenszkij miatt terjesztenek álhíreket a háborúpártiak
Tisztázták, mi igaz és mi nem a híresztelésekből.
Bármennyire is nehezen fogadják el, és bármennyire is próbálják hátráltatni.
„Lesz, lesz és lesz!
Bármennyire is nehezen fogadják el, és bármennyire is próbálják hátráltatni, Trump és Putyin találkozója márpedig lesz!
Ezt is ajánljuk a témában
Tisztázták, mi igaz és mi nem a híresztelésekből.
Az elmúlt napokban hatalmas információs hadviselés zajlik arról, mikor lesz a békecsúcs.
Nem elég, hogy a balliberális nyugati tömb folyamatosan akadályozza az online térben, hogy ez a találkozó létrejöjjön, még a két nagyhatalom szolgálatai is versengenek az időpont-lobbizásban.
Ez pedig azt eredményezi, hogy a baloldal és a háborúpárti hangok reménykednek abban, hogy ez a találkozó nem jön létre.
Éppen ma (szerdán) találkozik Szijjártó Péter Washingtonban Marco Rubióval, az USA külügyminiszterével, hogy erről a kérdésről tárgyaljanak.
Reményeim szerint a napokban kiderül a pontos dátum is.”
Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP