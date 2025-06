Így került Budapest a szakadék szélére – ezt tudjuk eddig a főváros csődközeli helyzetéről

Ahogy arról lapunk is beszámolt, múlt hét szerdán inkasszálták Budapest számláját.

A Fidesz szerint ez a felelőtlen gazdasági tervezés eredménye, Karácsonyék nem tudják garantálni a főváros működőképességét.

Lényeges továbbá, hogy Budapest Főváros Kormányhivatala és a Kúria is kimondta, hogy Budapestnek be kellett volna terveznie a költségvetésébe a szolidaritási hozzájárulást. Karácsonyék ugyanakkor azt állítják, ha ezt az évi 50 milliárd forintot be kell tervezni a költségvetésbe, akkor nem tudja garantálni a közszolgáltatások minőségét.

Ennél a pontnál felmerül a kérdés, hogyha erre az 50 milliárdra hivatkozva nem tudják garantálni a közszolgáltatások teljesítését, akkor miért akarják megvenni ennyi pénzért Rákosrendezőt?

A fővárosi Fidesz-frakció szerint ebben a felelősségben a közgyűlés többsége, – a Karácsony-Tisza-DK-Vitézy-összefogás – osztozik, mert ők mind megszavazták a hiánnyal tervezett költségvetést és Rákosrendező megvételét is.

Itt érdemes azt is felidézni, hogy a kormány 2010 után 200 milliárd forintos adósságból váltotta ki a fővárost. 2019-ben a leköszönő Tarlós-kabinet pedig 214 milliárd forinttal a kasszában adta át Karácsonyéknek a fővárost. Most ugyanott tartunk, mint a Demszky-korszak végén, a főváros alapműködése kerül veszélybe.

Tetemes hiány

Arra még a G7 gazdasági portál is rámutatott, hogy a be nem tervezett szolidaritási hozzájárulással és a Karácsonyék által még bevallott mínusz szerint 117 milliárd forintos hiánya is lehet Budapestnek augusztusra.

Mindezt ráadásul úgy érték el, hogy Budapest 135 milliárd forinttal több iparűzési adót szed be, mint a Tarlós-éra utolsó évében.

Akkor ez az összeg 168 milliárd forint volt, most pedig már a 300 milliárdot is meghaladja. A szakértők és a magyar főváros további sorsáért aggódok szerint ezért is érthetetlen, hogy miért nincs 50 milliárd forintja a város vezetésének a szolidaritási hozzájárulást fizetni.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője és Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter is elmondta, hogy

mindenkinek az az érdeke, hogy a főváros ne menjen csődbe, megmaradjon a működőképessége.

Jogosan vetődik fel a kérdés, hogy ez a 117 milliárd forintos hiány miként jöhet össze. A G7 portál még az inkasszió előtt megkereste Kiss Ambrust, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatóját, aki reális forgatókönyvnek nevezte, hogy összeomoljon Budapest közigazgatása. Kiss továbbá recesszióra is számít ennek következtében, mivel a magyar GDP 36-37 százalékát Budapesten termelik meg.

A főigazgató arra is kitért, hogyha megkapják az azonnali jogvédelmet, és a bank is hajlandó 20 milliárd forinttal megemelni a hitelkeretet, valamint ha nyáron átütemeznek mindent, akkor a főváros „el tud lenni” szeptember 15-ig, azaz mintegy három hónapot.

A portál cikkéből az is kiderült, hogy az inkasszó miatt az iparűzési adó megérkezéséig más érdemi bevétellel nem számolhat.

Majd ismertették, hogy a budapesti iparűzési adóbevételek 54 százaléka jár a Fővárosi Önkormányzatnak, a többi a kerületeké. Tavaly ebből a forrásból 302,5 milliárd forint jutott a fővároshoz, ami jóval magasabb, mint az azt megelőző években. Eközben viszont a szolidaritási hozzájárulási adó mértéke is nőtt, arányában a tízszeresére – írta a G7.

Ezt kellene meglépnie a fővárosnak

„A fővárosnak kell tárgyalást kezdeményeznie a kormánnyal a helyzet megoldására. De az nem fog menni, hogy a főváros mindenkori baloldali vezetői állandóan becsődöltetik Budapestet, 100 milliárdos adósságot halmoznak fel, majd a kormánytól kérik a segítséget, egyébként a kormányt szidva” – jelentette ki egyik informátorunk.

A fentiek is jól mutatják, hogy mi történik akkor, amikor a baloldal és a Tisza együtt kormányoznak. Bő egy hete Szentkirályi Alexandra is rámutatott arra, hogy