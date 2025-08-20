A kormánynak folyamatosan beszólogató noÁr már Magyar Péteréket is figyelmezteti (VIDEÓ)
A kétharmados Tisza-győzelemben reménykedő színész száz napot ad Magyar Péteréknek.
Bedöntötte a díszes társaságot.
„Sokszor leírtuk már, hogy az ellenzék szerint kétféle ember van Magyarországon. Vannak a buta, együgyű, tájékozatlan, primitív kormánypártiak és a haladó gondolkodású, széles látókörű, európai módon, objektíven gondolkodó függetlenek.
Ezt lépten-nyomon az arcunkba is vágják még olyan szereplők is, akik rendszeres szereplői különféle kormányellenes megmozdulásoknak, tüntetéseknek és notórius aláírói különféle, ilyen-olyan petícióknak. Az egyik ilyen független, objektív megmondóember Molnár Áron is, aki ráadásul még fröcsögni és vicsorogni is szokott a kormányra.
Ezt is ajánljuk a témában
A kétharmados Tisza-győzelemben reménykedő színész száz napot ad Magyar Péteréknek.
A színész ezúttal az ATV-ben haknizott, ahol a jelek szerint jó erős a mennyezet, mert nem szakadt le Molnár művész úr szavai után. Érdemes felidézni a gondolatait, amivel gyakorlatilag bedöntötte a magukat függetlennek hirdetők díszes társaságát:
»(…) Ezt a fajta függetlenségemet csak úgy tudom megőrizni, ha nem rakom le a voksom egyik párt mellett sem. Ettől függetlenül 2026-ban valószínűleg a Tiszára fogok szavazni, mert nagyon várom a kétharmados változást vagy a kormányváltást.(…)«
Ilyen már tényleg nincs. Elmondja, hogy független és nem rakja le a voksát egyik párt mellett sem, de azért a következő mondatban már úgy fogalmaz, a Tiszára fog szavazni.
Ez tényleg vicc! Ez a pali hülyének néz mindenkit! Ha nem volna elég Molnár Áron korábbi megszólalásait visszanézni, visszahallgatni, hogy megbizonyosodjunk a »függetlenségéről«, akkor álljon itt pár érdekesség.”
Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád