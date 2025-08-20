Ft
Futótűzként terjed a neten Molnár Áron durva elszólása, kiderült a féltve őrzött titok

2025. augusztus 20. 09:35

Bedöntötte a díszes társaságot.

2025. augusztus 20. 09:35
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Sokszor leírtuk már, hogy az ellenzék szerint kétféle ember van Magyarországon. Vannak a buta, együgyű, tájékozatlan, primitív kormánypártiak és a haladó gondolkodású, széles látókörű, európai módon, objektíven gondolkodó függetlenek. 

Ezt lépten-nyomon az arcunkba is vágják még olyan szereplők is, akik rendszeres szereplői különféle kormányellenes megmozdulásoknak, tüntetéseknek és notórius aláírói különféle, ilyen-olyan petícióknak. Az egyik ilyen független, objektív megmondóember Molnár Áron is, aki ráadásul még fröcsögni és vicsorogni is szokott a kormányra.

Ezt is ajánljuk a témában

A színész ezúttal az ATV-ben haknizott, ahol a jelek szerint jó erős a mennyezet, mert nem szakadt le Molnár művész úr szavai után. Érdemes felidézni a gondolatait, amivel gyakorlatilag bedöntötte a magukat függetlennek hirdetők díszes társaságát:

»(…) Ezt a fajta függetlenségemet csak úgy tudom megőrizni, ha nem rakom le a voksom egyik párt mellett sem. Ettől függetlenül 2026-ban valószínűleg a Tiszára fogok szavazni, mert nagyon várom a kétharmados változást vagy a kormányváltást.(…)«

Ilyen már tényleg nincs. Elmondja, hogy független és nem rakja le a voksát egyik párt mellett sem, de azért a következő mondatban már úgy fogalmaz, a Tiszára fog szavazni.

Ez tényleg vicc! Ez a pali hülyének néz mindenkit! Ha nem volna elég Molnár Áron korábbi megszólalásait visszanézni, visszahallgatni, hogy megbizonyosodjunk a »függetlenségéről«, akkor álljon itt pár érdekesség.”

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

q-q-ri-q
2025. augusztus 20. 10:27
Hazamehetne észt osztani Szerbiába. Mert ő csak O1G-ék szerint magyar, az elvtársai szerint nem, hitelesebb lenne, ha Szerbiából fröcsögne ide, ahogy román elvtársnője Parászka Boróka is otthonról teszi.
billysparks
2025. augusztus 20. 10:23
Mindenki másképp független. Tiszteljük meg a másként függetleneket azzal, hogy másként tiszteljük őket. Le a függő ónnal, éljen a független ón!
nyugalom
2025. augusztus 20. 10:19
Poloska2! Ostoba, proli fejű.
meteor
•••
2025. augusztus 20. 09:51 Szerkesztve
És a csávó el is hiszi magáról hogy független és objektív! Mint egy igazi skrizofrén. Az egész társaság tele van mentálisan beteg emberekkel és úgy mutatják be őket a médiájukban minha ez volna a normális. Most gondolok itt a koprofág Ritára de mintha náluk kötelező lenne valamilyen szexuális aberráltság. És ezt nevezik haladó gondolkodásnak!
