A színész ezúttal az ATV-ben haknizott, ahol a jelek szerint jó erős a mennyezet, mert nem szakadt le Molnár művész úr szavai után. Érdemes felidézni a gondolatait, amivel gyakorlatilag bedöntötte a magukat függetlennek hirdetők díszes társaságát:

»(…) Ezt a fajta függetlenségemet csak úgy tudom megőrizni, ha nem rakom le a voksom egyik párt mellett sem. Ettől függetlenül 2026-ban valószínűleg a Tiszára fogok szavazni, mert nagyon várom a kétharmados változást vagy a kormányváltást.(…)«

Ilyen már tényleg nincs. Elmondja, hogy független és nem rakja le a voksát egyik párt mellett sem, de azért a következő mondatban már úgy fogalmaz, a Tiszára fog szavazni.

Ez tényleg vicc! Ez a pali hülyének néz mindenkit! Ha nem volna elég Molnár Áron korábbi megszólalásait visszanézni, visszahallgatni, hogy megbizonyosodjunk a »függetlenségéről«, akkor álljon itt pár érdekesség.”

