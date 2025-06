Válságban van Budapest

Mozgalmas napokat él meg a budapesti város­vezetés, és ezek az „izgalmak” lassan rátelepednek a lakosság mindennapjaira is. Karácsony Gergely főpolgármester múlt csütörtöki sajtótájékoztatóján bejelentette: a főváros a likviditás megőrzéséhez leállította a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt., a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. és a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. kifizetéseit. A lépést azzal indokolta, hogy a Magyar Államkincstár több mint tízmilliárd forintot inkasszált a főváros számlájáról. A beszedési megbízást azért hajtották végre, mert Budapest évek óta nem fizeti be a szolidaritási adó egy részét. Karácsony Gergelyék állítják, hogy jogszerűtlen volt a lépés, mert ők azonnali jogvédelmet kértek a bíróságtól. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter viszont azt mondta, hogy az államkincstár jogosan hajtotta végre az inkasszót, azt „azonnali jogvédelemmel összefüggő intézkedés nem akadályozta”. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a szolidaritási hozzájárulás a költségvetés bevétele, ezért az államkincstár nemcsak jogosult, hanem köteles is minden lehetséges intézkedést megtenni a beszedésére.