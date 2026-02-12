Ft
Csákvár Robbie Keane Fradi videó Ferencváros FTC

Hazasietett a meccsről a Fradi iskolás játékosa, hogy befejezze a házi feladatot

2026. február 12. 16:10

Tizenhatévesen debütált. A Fradi üdvöskéje nagyon hálás a lehetőségért, Keane pedig külön beszédet tartott miatta.

2026. február 12. 16:10
null

A Ferencváros szerdán hazai pályán 4–0-ra legyőzte a másodosztályú Csákvárt a labdarúgó Magyar Kupa nyolcaddöntőjében. A Fradiban a mérkőzés 77. percében pályára lépett Czéh Barnabás, aki így 16 évesen debütált. A lefújás után a Fradi Zónában nyilatkozott.

 

Felülmúlhatatlan érzés, hogy ma beállhattam. Nagyon köszönöm a stábnak és a vezetőségnek, hogy bíztak bennem

– mondta Czéh, aki a játékosok és Robbie Keane vezetőedző által aláírt labdával a kezében adott interjút. –

Szerintem minden 16 éves fiúnak ez az álma, hogy egyszer a Ferencváros felnőttcsapatában játszhasson. Nem találom a szavakat.”

A meccs előtt nem sok esély volt arra, hogy beálljon, de aztán így lett, és emiatt nagyon hálás Keane-nek. A fiatal kora miatt viccesen megkérdezték tőle, kész van-e már a házi feladata.

„Hát még nincsen, de majd este muszáj lesz megcsinálni.”

Czéh a Kecskemétnél nevelkedett, az FTC utánpótlásába 2023-ban került. Édesapja, Czéh László a 90-es években 52 meccsen 12 gólt szerzett a Ferencvárosban, bajnoki címet és Magyar Kupát is nyert a klubbal.

A Fradi öltözőben

Keane örül a Fradi fiatal játékosának nagy napja miatt
Keane örül a Fradi fiatal játékosának nagy napja miatt (Fotó: Purger Tamás6MTI/MTVA)

Keane az öltözőben külön kitért a fiatal játékos debütálására.

„A futball néha érdekes helyzeteket alakít – mondta, majd odafordult Czéhhez. – Tegnap még iskolában voltál, ugye? Tegnap még suliban volt, én viszont sok fiatalt akartam pályára küldeni, akik remekül illeszkednek a szakmai stáb elvárásaiba. Tizenhat, tizenhét, tizennyolc és tizenkilenc éves labdarúgók voltak a pályán, és nyertünk. Ez hihetetlen, remélem, hogy ez még csak az első volt a sok közül. Hihetetlen, kilenc labdaérintése volt, ebből nyolc sikeres is lett. Legközelebb tízből tíz lesz jó, remélem, rendben? Egyszerűen briliáns, láttam azt, ahogy kezeltétek Barnit. Mindenki pacsizott vele a meccs közben, ahogy pályára ment és a meccs után is. Ez nagyon fontos, tudjátok, miért? Mert egész életében emlékezni fog erre a napra. Egész életében.

Biztosan nem ez az utolsó alkalom, hogy itt vagy ebben az öltözőben. Ez volt az első, és még nagyon sok lesz hátra. Ehhez keményen kell dolgoznod, tedd, amit tenned kell az edzőiddel és meglesz az eredménye. Továbbá, itt van neked egy toll az iskolába, illetve a labda. Gyertek, írja alá neki mindenki!”

Nyitókép: fradi.hu

 

