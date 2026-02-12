Hazasietett a meccsről a Fradi iskolás játékosa, hogy befejezze a házi feladatot

Szerintem minden 16 éves fiúnak ez az álma, hogy egyszer a Ferencváros felnőttcsapatában játszhasson. Nem találom a szavakat.”

A meccs előtt nem sok esély volt arra, hogy beálljon, de aztán így lett, és emiatt nagyon hálás Keane-nek. A fiatal kora miatt viccesen megkérdezték tőle, kész van-e már a házi feladata.

„Hát még nincsen, de majd este muszáj lesz megcsinálni.”

Czéh a Kecskemétnél nevelkedett, az FTC utánpótlásába 2023-ban került. Édesapja, Czéh László a 90-es években 52 meccsen 12 gólt szerzett a Ferencvárosban, bajnoki címet és Magyar Kupát is nyert a klubbal.

A Fradi öltözőben