Ft
Ft
10°C
5°C
Ft
Ft
10°C
5°C
02. 07.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 07.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
gulyás gergely lantos csaba gáz kedvezmény európa

A kormány ismét közbelépett – nagyságrendileg 50 milliárd forintot takarít meg a fogyasztóknak

2026. február 07. 15:01

A kormány harmadával csökkenti a gázzal, árammal és távhővel fűtő háztartások januári fűtési számláját.

2026. február 07. 15:01
null
Ferentzi András

A korábbi évekhez képest szokatlanul hideg volt a január Magyarországon, szinte egész hónapban tapasztaltunk kemény fagyokat, ami a fűtésköltségben is megmutatkozik. A mínusz tíz fok alatti hőmérséklet miatt megugrott mind a gáz-, mind az áramfogyasztás. Az ország gáztartaléka 60 százalék közeléből 45 százalékra csökkent a hó végére. 

A kormányzati intézkedés önmagában nem ösztönzi közvetlenül a fogyasztást
Fotó: MTI/Faludi Imre

Kedvezményes gáz, áram és távhő 

Ugyan a rezsicsökkentésnek köszönhetően a magyarok több mint egy évtizede Európa legkisebb gáz- és áramdíját fizetik, idén sokan túllépték az átlagfogyasztásnál meghúzott határvonalat, ami az áramnál 210 kilowattóra, a gáznál 144 köbméter egy hónapra. Előbbi a rezsicsökkentett áron számolva kilowattóránként 35, a határvonal felett pedig 70 forint, utóbbi pedig az átlagfogyasztásig köbméterenként 102 forint, fölötte 747 forint. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Megdöbbentő dolgok derültek ki Kapitány Istvánról – és Magyar Péternek nem tesz jót

Megdöbbentő dolgok derültek ki Kapitány Istvánról – és Magyar Péternek nem tesz jót
Tovább a cikkhezchevron

A megszaladó fűtésszámla most sokakat rádöbbentett, milyen lenne, ha mindig a piaci árral kellene szembenézniük, azaz nem lenne a rezsicsökkentés.

A kormány most is közbelépett, hogy a költség ne ugorjon több tízezer forintra. 

A részleteket Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Lantos Csaba, az Energiaügyi Minisztérium vezetője ismertette a múlt heti kormányinfón. A döntés szerint a gáznál 30 százalékos mennyiségi, a távhőnél pedig 30 százalékos árkedvezményt adnak, amit érvényesítenek a januári gázszámláknál. Azok sem maradnak ki, akik árammal fűtenek, nekik kérniük kell a szolgáltatójuktól, hogy a villanyszámlájuknál használhassák fel a kedvezményt. 

LANTOS Csaba; GULYÁS Gergely; VITÁLYOS Eszter
Lantos Csaba energiaügyi miniszter, Vitályos Eszter kormányszóvivő és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón a Karmelitában
Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Lantos Csaba úgy fogalmazott: vigyáznak arra, hogy aki 2025-ben a meghatározott sávon belül fogyasztott gázt, az belül is maradjon, tehát a januári többletfogyasztás ne vigye őt át a határon. Mindenki a fogyasztásával arányos mértékben kap a kedvezményből, és 

minden olyan család részesül a 30 százalékos rezsikedvezményben, amely valamilyen vezetéken kapja az energiát

 – tette hozzá. 

Így néz ki a gyakorlatban a segítség 

A Mandinernek az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója, Pásztor Szabolcs és Jávor Balázs elemző vizsgálták meg a részleteket. Közlésük szerint az intézkedés 2,9 millió gáz-, 4,4 millió villany- és 674 ezer távfűtéses háztartást érint. 

A rezsistop a kormányzati tájékoztatás szerint körülbelül 50 milliárd forint összértékben segíti a családokat. Ennek költségét részben az állam vállalja át, részben pedig az energiacégekre kivetett adó fedezi. 

A támogatás háztartásonként átlagosan 14 ezer forintot tesz ki. 

A szakértők két példán keresztül ismertetik a számításokat. 

Az első példa szerint egy két felnőttből álló háztartás tavaly januári gázszámlája 24 ezer forint körül alakult, a 30 százalékos fogyasztásnövekedés okán ez idén januárban 31 ezer forint lenne. A rezsitöbblet, amit az állam átvállal, 7 ezer forint. 

A másik példában egy két gyermeket nevelő, négyfős háztartásnak a januári extrém hideg következtében 30 százalékkal nőtt a fogyasztása az előző évhez képest. Tavaly januárban 280 köbméter gázt fűtöttek el, idén ennél 30 százalékkal többet, 364 köbmétert. A vonatkozó szabályok szerint a januári gázfogyasztás kedvezmény­határa 346 köbméter. Beavatkozás nélkül a család számlája több mint 48 ezer forint lenne a tavaly januári 28 ezer forint után, az állam ezt a 20 ezer forintos pluszt vállalja át. 

Nem változnak a fogyasztási szokások 

A rezsicsökkentést többször érte már az a bírálat, hogy megváltoztatja a fogyasztási szokásokat, hiszen az emberek hozzászoknak az alacsony energiadíjakhoz. Szintén felmerült a kritika amiatt, hogy mivel a kormány már január közepén belengette a rezsistop intézményét, az visszaüthetett a fogyasztásban. Az Oeconomus szakértői viszont úgy látják: a lakossági energiafelhasználás növekedése a néhány hétig tartó, évtizedes összehasonításban rendkívüli hideg idő miatt következett be, nem a rezsistop hatására. A kormányzati intézkedés önmagában nem ösztönzi közvetlenül a fogyasztást, hanem a lakosság váratlan költségnövekedését kompenzálja. 

„Rövid távon, vagyis néhány hét, hónap távlatában nem várható érdemi változás a fogyasztási szokásokban a bejelentés miatt, hiszen a lakosság váratlan költségeinek kormányzati kompenzációja egy múltbeli eseményre vonatkozó elszámolási kérdés. Racionálisan gondolkodó családok nem fognak január utolsó napjaiban nyitott ablakokkal fűteni azért, mert a fűtésköltség 30 százalékát az állam átvállalja. Hosszabb távon az ártámogatás jellegű intézkedések csökkenthetik az energiahatékonyság érzett kényszerét, és ezért meg­növelhetik a fogyasztást, ha az intézkedések nem párosulnak takarékossági vagy hatékonyságjavító ösztönzőkkel. A rezsistop esetében jelen tudásunk szerint egyszeri intézkedésről van szó, így ezzel a hosszú távú hatással nem érdemes számolni” – részletezik az elemzők. 

Fontos kiemelni a rezsistoppal kapcsolatban, hogy 

az elektromos árammal fűtő fogyasztóknak április 30-áig nyilatkozniuk kell: 

egyrészt arról, hogy ha földgázt is használnak, a gáznál vagy a villanynál kérik a kedvezményt, másrészt ha több árammérőjük van, akkor melyikre veszik igénybe. Ha valaki nem nyilatkozik, akkor automatikusan a gázfogyasztásra kap kedvezményt. 

Sok háztartásban az átlagfogyasztás fölé nőtt az elhasznált energia mennyisége
Fotó: MTI/Faludi Imre

A kormányinfón elhangzott, hogy a számlákat mindenki fizesse be, ha már megkapta, mert a kedvezményt később is jóvá tudják írni túlfizetés esetén. Az átalánydíjasoknál és a jelleggörbe alapján fizetőknél előfordulhat, hogy a kedvezmény csak az éves elszámoláskor jelenik meg. Az előre fizetős mérővel felszerelt fogyasztói helyek esetében szintén nincs külön teendő: a több mint 90 ezer ügyfél egységesen 7 forintos jóváírást kap.

A fával fűtők sem maradnak ki 

Az utóbbi hetekben kiemelt politikai témává vált a tűzifával fűtők helyzete. A Tisza Párt a téli hónapokban a tűzifa áfájának mérséklésével hozakodott elő, noha számos példa mutatja, hogy az ilyen hirtelen csökkentésnek nincs eredménye; ha rövid időre alacsonyabb lenne is az ár, hamar visszaépülne a díjszabásba, inkább csak az állam esne el bevételtől. Romániában 2021-ben már próbálkoztak ezzel: 5 százalékra leszállították a tűzifa áfáját, ám azóta több lépésben árstopot kellett kivetni a termékre, hiszen a csökkentést egy pillanat alatt lenyelték a termelők. Tavaly augusztusban az új kormány kénytelen volt ezen a téren is megszorítani, és 9 százalékra növelte a tűzifa áfáját. 

A nem vezetékes energiával fűtő háztartások magyarországi számáról csak becslések vannak. A Habitat for Humanity Magyar­ország 2021-es tanulmánya szerint a háztartások 15,4 százalékában kizárólag fával fűtenek, és további körülbelül 15 százalékban szerepel a fa kiegészítő fűtési módként. Ezek alapján az becsülhető, hogy 

a kizárólag nem vezetékes energiával fűtő háztartások aránya 15-20 százalék körül van, 

tehát 650-875 ezer család lehet érintett. A kormány nemrég jelentősen megemelte számukra a szociális tűzifakeret, az ellátmányt pedig folyamatosan osztják az igénylőknek. Ők sem maradnak le a rezsistopról, hiszen a villanyszámlájuknál ugyanúgy igényelni tudják majd a 30 százalékos jóváírást.

 

Többlettűzifával segítik azokat, akik fával fűtenek. A rezsikedvezmény esetükben a villanyszámlából érvényesíthető
Fotó: MTI/Vajda János

Nyitókép: A január erős fagyokkal kezdődött, és hetekig maradtak a mínuszok
Fotó: MTI/Máthé Zoltán

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. február 07. 17:13
koszonjuk szepen
Válasz erre
0
0
snfbvksan
2026. február 07. 16:22
30% Aki többet fogyasztott, többet kap az adófizetőktől. Ez a perverz szocializmus, az inverz Robin Hood: A szegényektől elveszi és az gazdagoknak adja.
Válasz erre
0
0
Picnic Niki
2026. február 07. 15:49
Oly jó, h OV kellően megszedte magát, és van miből neki, h helyettünk, zsebből kifizesse a rezsi egy részét
Válasz erre
0
1
Obsitos Technikus
2026. február 07. 15:07
Ez kb. a hatodik cikk erről. Személy szerint örülök is neki, noha nem szorulok rá, és mindenszerisrta szomszédaim se tiltakoznak. De mi a célja ennek? Minden MCC-s firkásztanonc megkapta zárthelyinek, oké. De akkor miért nem a legjobb kettőt közlitek?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!