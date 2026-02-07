A kormány ismét közbelépett – nagyságrendileg 50 milliárd forintot takarít meg a fogyasztóknak

A fával fűtők sem maradnak ki

Az utóbbi hetekben kiemelt politikai témává vált a tűzifával fűtők helyzete. A Tisza Párt a téli hónapokban a tűzifa áfájának mérséklésével hozakodott elő, noha számos példa mutatja, hogy az ilyen hirtelen csökkentésnek nincs eredménye; ha rövid időre alacsonyabb lenne is az ár, hamar visszaépülne a díjszabásba, inkább csak az állam esne el bevételtől. Romániában 2021-ben már próbálkoztak ezzel: 5 százalékra leszállították a tűzifa áfáját, ám azóta több lépésben árstopot kellett kivetni a termékre, hiszen a csökkentést egy pillanat alatt lenyelték a termelők. Tavaly augusztusban az új kormány kénytelen volt ezen a téren is megszorítani, és 9 százalékra növelte a tűzifa áfáját.

A nem vezetékes energiával fűtő háztartások magyarországi számáról csak becslések vannak. A Habitat for Humanity Magyar­ország 2021-es tanulmánya szerint a háztartások 15,4 százalékában kizárólag fával fűtenek, és további körülbelül 15 százalékban szerepel a fa kiegészítő fűtési módként. Ezek alapján az becsülhető, hogy

a kizárólag nem vezetékes energiával fűtő háztartások aránya 15-20 százalék körül van,

tehát 650-875 ezer család lehet érintett. A kormány nemrég jelentősen megemelte számukra a szociális tűzifakeret, az ellátmányt pedig folyamatosan osztják az igénylőknek. Ők sem maradnak le a rezsistopról, hiszen a villanyszámlájuknál ugyanúgy igényelni tudják majd a 30 százalékos jóváírást.