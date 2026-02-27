Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének alelnöke a Mandinernek: Magyarország bátor kiállása az ukrajnai háború kérdésében sokaknak adhat erőt

Bartos Mónika, a Fidesz országgyűlési képviselője, aki 2026 januárja óta az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének alelnöke, beszélt lapunknak az intézmény működéséről és arról, hogyan tudja Magyarország képviselni a békepárti európai értékeket egy olyan közegben, ahol a hangos többség látszólag ezek ellen dolgozik.

Bartos Mónika szerint hatalmas lehetőség Magyarország számára, hogy ott lehet az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének elnökségében

Az Európa Tanács sokszor kívül esik a látókörünkön, vagy összetévesztjük a hasonló hangzású uniós intézményekkel, de ne felejtsük el, hogy az ENSZ-hez hasonlóan az Európa Tanács is a második világháború lezárása után nem sokkal jött létre azzal a céllal, hogy megelőzze a hasonló szörnyűségek megismétlődését a jövőben. Az elmúlt évtizedekben azonban sok minden megváltozott: a nemzetközi szervezetek átpolitizálódtak, a nyugati hatalmak ismét fegyverkezési versenybe kezdtek, és mára már sokszor az a benyomásunk, hogy a nemzetközi szervezetek nemcsak hogy nem elég erősek ahhoz, hogy megállítsák a konfliktusokat, hanem mintha nem is törekednének a békére.