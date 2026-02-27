Rácz András nem látja az ukrán érdeket a magyar energiaellátás elleni támadás mögött

Szerinte továbbá a külső robbantást is csak Oroszország tudta volna kivitelezni.

És, hogy a „szakértő” szerint az oroszok miért hajtottak volna végre önmerényletet a saját vezetékük ellen? Mert Rácz szerint a támadás az egekbe lökte a gázárakat, és tovább növelte Európában az aggodalmakat, hogy mi lesz télen. Továbbá a Gazpromnak szerinte így nem kell kompenzációt fizetnie, mert a támadás előtt nem szállította a szerződéses mennyiséget. Pár perccel előtte pedig még azt fejtegette, hogy az vezetéken már alig csordogált a gáz, mert a németek maguk függesztették fel az üzembe helyezést, amiért Moszkva elismerte a Donyecki és a Luhanszki Népköztársaságot.

Az sem utolsó szempont, hogy Ukrajna érintettségét, illetve elkövetői voltát a Rácz által képviselt, elvakult atlantista, nyugati vonal az utolsó utáni pillanatig igyekezett tagadni, és valamiféle orosz összeesküvés-elméletnek beállítani. Ez az álláspont aztán végleg elvérzett, amikor egyértelműen kiderült, hogy ténylegesen kik álltak az akció mögött.