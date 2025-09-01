Ft
Ft
25°C
17°C
Ft
Ft
25°C
17°C
09. 01.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 01.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Magyarország Ukrajna Barátság kőolajvezeték

Zelenszkij embere bejelentette: Ukrajna újabb támadásra készül a Barátság kőolajvezeték ellen (VIDEÓ)

2025. szeptember 01. 18:57

„Ismét csapni kell” – hangsúlyozta Szerhij Szidorenko, az ukrán vezetés házi újságírója.

2025. szeptember 01. 18:57
null

Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij újabb támadásra készül a Magyarország és Szlovákia energiáját biztosító Barátság kőolajvezeték ellen – hívta fel a figyelmet Menczer Tamás a Facebook-oldalán. Az ukrán vezetés házi újságírójának, Szerhij Szidorenkónak a szavai egyértelműek: 

Ha sikerül újraindítani a vezetéket, és Ukrajna újra meg akarja állítani, akkor ismét csapni kell”.

Azonban nem Oroszország, hanem Magyarország és Szlovákia szenvedi el a legsúlyosabb következményeket. „Az ukránok bennünket támadnak. Az energiabiztonságunkat, a szuverenitásunkat” – fogalmazott a kormánypárti politikus, hangsúlyozva, hogy a támadások közvetlenül a magyar családokat és gazdaságot veszélyeztetik.

Menczer szerint az Európai Bizottság tétlenül nézi a történteket.

„Von der Leyen és az Európai Bizottság mindezt tétlenül nézi. Pedig néhány hónapja írásban vállalták, hogy fellépnek az ilyen támadások ellen. De nem tesznek semmit. Szégyen. Von der Leyen irányítása alatt az Európai Bizottság Ukrajnai Bizottsággá változott” – állította. 

A politikus kiemelte, hogy Magyarország határozottan lépett: kitiltották az előző támadásért felelős, ukrán katonai parancsnokot, aki a saját bevallása szerint „Én ukrán vagyok”, szavai szerint soha egy magyar nem mondana ilyet.

A poszt szerint Zelenszkij célja, hogy zsarolással és fenyegetéssel kényszerítse Magyarországot Ukrajna uniós tagságának támogatására. Menczer azonban világossá tette: a magyar kormány nem enged az ukrán zsarolásnak. 

Magyarország az első. Energiabiztonságunk és szuverenitásunk védelme mindenek előtt áll”

– szögezte le, kiemelve, hogy az ország álláspontja változatlan, és a jövőben is minden eszközzel védi a magyar érdekeket.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP

Összesen 76 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
FeketeFehér
2025. szeptember 01. 20:57
"csapláros 2025. szeptember 01. 20:47 Már régen meg kellett volna emelni az ukránok felé történő szállítások tranzit díjait és külön KOCKÁZATI felárat számítani fel nekik" Ez elsőre sem tűnik jó ötletnek. Másodikra meg főleg. Egyrészt a magyarországi kockázat nem növekedett semmit. Ezen csak az változtatna, ha az oroszok magyarországi tranzit létesítményeket kezdenének támadni. Másrészt a Barátság vezeték jórészt ukrajnán keresztül halad, most évi 200 millió euró a tranzitdíj. És az ukrán területen haladó vezeték nagyobb veszélyben van az oroszok miatt, mint a magyar területen lévő hálózat.
Válasz erre
0
0
csapláros
2025. szeptember 01. 20:47
Már régen meg kellett volna emelni az ukránok felé történő szállítások tranzit díjait és külön KOCKÁZATI felárat számítani fel nekik, mivel tény, hogy sem Ukrajna, de a műveletbe az ukránok által bevont orosz területek sem biztonságosak, éppen az ukránok miatt.
Válasz erre
1
0
FeketeFehér
2025. szeptember 01. 20:44
"metálgitárFeketeFehér 2025. szeptember 01. 20:24 Maga miért örül ennek" Csak kis mosollyal jeleztem, hogy az átlag fideszesnél sokkal tájékozottabb vagyok pár kérdésben. De akkor konkrétan neked is: A hatályos uniós jogszabályok szerint tagállami hatáskörben felülírhatók a Schengeni Információs Rendszerbe feltöltött jelzések. A magyar külügy csak feltöltött egy jelzést. Ez ennyi.
Válasz erre
1
2
kiss.istvan770
•••
2025. szeptember 01. 20:44 Szerkesztve
Oroszország számára a Magyarországra és Szlovákiába szállított olaj jelentéktelen mennyiség, ezért a vezeték támadása kizárólag Magyarország és Szlovákia elleni aljas támadás! Ukrajna Magyarországon keresztül kapja a villamos energia 40%-át, amit eddig humanitárius okból nem állítottunk le, mert a normális ukrán embereknek ártanánk vele, nem a neonáci vezetőinek. A Barátság kőolaj vezetéken kapott olaj finomításából jutott üzemanyag Ukrajnába is, ha felrobbantják akkor nem lesz miből adni. Sok ukrán menekültet befogadtunk, munkát és lakhatási lehetőséget adtunk nekik. Humanitárius segítséget is adtunk Ukrajnának, élelmiszert és gyógyszert. Sajnos nagy részét ellopták és boltban árulták import áruként. Mérhetetlen aljasság amit az ukránok velünk művelnek, amiért nem szállítunk fegyvert. Normális ország kormánya nem avatkozik bele más országok háborújába. Ukrajna az EU alapszerződésében meghatározott tagsági követelmények egyikének sem felel meg!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!