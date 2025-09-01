Zelenszkij embere bejelentette: Ukrajna újabb támadásra készül a Barátság kőolajvezeték ellen (VIDEÓ)

Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij újabb támadásra készül a Magyarország és Szlovákia energiáját biztosító Barátság kőolajvezeték ellen – hívta fel a figyelmet Menczer Tamás a Facebook-oldalán. Az ukrán vezetés házi újságírójának, Szerhij Szidorenkónak a szavai egyértelműek:

Ha sikerül újraindítani a vezetéket, és Ukrajna újra meg akarja állítani, akkor ismét csapni kell”.

Azonban nem Oroszország, hanem Magyarország és Szlovákia szenvedi el a legsúlyosabb következményeket. „Az ukránok bennünket támadnak. Az energiabiztonságunkat, a szuverenitásunkat” – fogalmazott a kormánypárti politikus, hangsúlyozva, hogy a támadások közvetlenül a magyar családokat és gazdaságot veszélyeztetik.

Menczer szerint az Európai Bizottság tétlenül nézi a történteket.

„Von der Leyen és az Európai Bizottság mindezt tétlenül nézi. Pedig néhány hónapja írásban vállalták, hogy fellépnek az ilyen támadások ellen. De nem tesznek semmit. Szégyen. Von der Leyen irányítása alatt az Európai Bizottság Ukrajnai Bizottsággá változott” – állította.

A politikus kiemelte, hogy Magyarország határozottan lépett: kitiltották az előző támadásért felelős, ukrán katonai parancsnokot, aki a saját bevallása szerint „Én ukrán vagyok”, szavai szerint soha egy magyar nem mondana ilyet.

A poszt szerint Zelenszkij célja, hogy zsarolással és fenyegetéssel kényszerítse Magyarországot Ukrajna uniós tagságának támogatására. Menczer azonban világossá tette: a magyar kormány nem enged az ukrán zsarolásnak.

Magyarország az első. Energiabiztonságunk és szuverenitásunk védelme mindenek előtt áll”

– szögezte le, kiemelve, hogy az ország álláspontja változatlan, és a jövőben is minden eszközzel védi a magyar érdekeket.