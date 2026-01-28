Ft
01. 28.
szerda
Most érkezett: Ukrajna azonnal bekérette a magyar nagykövetet

Kiborították a bilit az ukránok: alaposan keresztbe tett Magyarországnak Putyin hadserege

2026. január 28. 11:22

Erre nem sokan számítottak.

2026. január 28. 11:22
Orosz dróntámadás érte a Brodi városában található infrastrukturális létesítményt, amely kapcsolatban áll a Barátság kőolajvezetékkel – számolt be róla a Korrespondent.

A vezeték jelenleg orosz olajat szállít Magyarországra és Szlovákiába.

Az incidens következtében tűz keletkezett, jelentős füsttel; az iskolákban tanítási szünetet rendeltek el, a lakosságot otthonmaradásra kérték. Ez volt az első ilyen támadás a Barátság vezeték ukrajnai infrastruktúrája ellen – írta az ukrán lap.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Mikhail METZEL / POOL / AFP

 

