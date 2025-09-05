Ft
09. 05.
péntek
magyar válogatott futsal Románia

Romániában dől el minden – itt a magyar keret a sorsdöntő Eb-selejtezőre

2025. szeptember 05. 18:46

Sergio Mullor szövetségi kapitány pénteken kijelölte a magyar futsalválogatott 18 fős keretét a Románia elleni Európa-bajnoki pótselejtezőre.

2025. szeptember 05. 18:46
null

A keret a múlt héten együtt készült és játszott két – győztes – felkészülési mérkőzést Kirgizisztán ellen – számolt be róla az MTI. Akkor a bajnok Veszprémből egyetlen játékos sem lehetett a válogatott tagja, mivel a bakonyiak a Bajnokok Ligája athéni selejtezőcsoportjában szerepeltek – és lettek végül másodikak.

A mostani keretbe a veszprémiektől egyedüliként Hadházi Sándor kapott meghívót, illetve az akkor sérült debreceni Faragó Ádám és a Magyar Kupa-címvédő Berettyóújfalu futsalosa, Szalmás Zoltán is bekerült a csapatba.

A magyar válogatott a pótselejtezőn előbb szeptember 18-án Debrecenben fogadja a román csapatot, a párharc visszavágóját pedig szeptember 24-én Craiovában rendezik.

A magyar válogatott kerete
Kapusok: Alasztics Marcell (Nyíregyháza), Kinics Bálint (Újpest FC), Faragó Ádám (DEAC)
Mezőnyjátékosok: Bencsik Roland (Kecskemét), Büki Baltazár (Aramis SE), Fekete Márk (Kecskemét), Hadházi Sándor (Veszprém), Kajtár Mátyás (Sekcja Futsalu Wiara Lecha), Nagy Imre (Berettyóújfalu), Pál Patrik (Újpest FC), Rafael Henrique De Silva (Nyíregyháza), Rábl János (Berettyóújfalu), Rutai Balázs (Kecskemét), Suscsák Máté János (Újpest FC), Szabó Lajos Mátyás (Berettyóújfalu), Szalmás Zoltán (Berettyóújfalu), Vatamaniuc-Bartha Dávid (Nyíregyháza)

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

 

