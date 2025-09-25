Petárda, fénygránát és könnygáz kísérte a román–magyart, mégis van, aki szerint „nagyszerű volt a hangulat” (Videó)

Továbbra sem csitulnak a kedélyek a 2–2-es döntetlennel, de az összesített eredménynek köszönhetően magyar Európa-bajnoki kvalifikációval végződő Románia–Magyarország válogatott futsalmérkőzés után. Az Eb-pótselejtező craiovai visszavágója elsősorban arról marad emlékezetes, hogy a hatodik percben benyomultak a rohamrendőrök a legfanatikusabb román szurkolók szektorába, majd a felek összeverekedtek.

Előbb egy petárda, nem sokkal később hang- és fénygránátok is robbantak, a rendfenntartók pedig könnygázt vetettek be. A feszült jeleneteket az robbantotta ki, hogy az egyik eredményjelzőn egy ideig nem Románia–Magyarország, hanem Magyarország–Magyarország felirat állt angol nyelven. A rendbontókat kiterelték a csarnokból, majd több mint harminc perc kényszerszünet után folytatódhatott a találkozó.