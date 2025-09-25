Ft
Ft
22°C
15°C
Ft
Ft
22°C
15°C
09. 25.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 25.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Craiova szurkolói balhé futsal Magyarország balhé Románia-Magyarország Románia

Petárda, fénygránát és könnygáz kísérte a román–magyart, mégis van, aki szerint „nagyszerű volt a hangulat” (Videó)

2025. szeptember 25. 15:27

A Román Labdarúgó-szövetség helyszínen tartózkodó sportigazgatója elégedetten nyilatkozott. Mihai Stoichiță fantasztikus hangulatról, remek atmoszféráról számolt be a Románia–Magyarország férfi futsal Eb-pótselejtező kapcsán, amely szurkolói rendbontás miatt 30 percre félbeszakadt.

2025. szeptember 25. 15:27
null

Továbbra sem csitulnak a kedélyek a 2–2-es döntetlennel, de az összesített eredménynek köszönhetően magyar Európa-bajnoki kvalifikációval végződő Románia–Magyarország válogatott futsalmérkőzés után. Az Eb-pótselejtező craiovai visszavágója elsősorban arról marad emlékezetes, hogy a hatodik percben benyomultak a rohamrendőrök a legfanatikusabb román szurkolók szektorába, majd a felek összeverekedtek.

Előbb egy petárda, nem sokkal később hang- és fénygránátok is robbantak, a rendfenntartók pedig könnygázt vetettek be. A feszült jeleneteket az robbantotta ki, hogy az egyik eredményjelzőn egy ideig nem Románia–Magyarország, hanem Magyarország–Magyarország felirat állt angol nyelven. A rendbontókat kiterelték a csarnokból, majd több mint harminc perc kényszerszünet után folytatódhatott a találkozó.

Románia–Magyarország, Craiova, futsal
Románia–Magyarország: a craiovai meccsről még sokat fognak beszélni 

Ezt is ajánljuk a témában

A balhéval kapcsolatban megkérdezték a Román Labdarúgó-szövetség (FRF) helyszínen tartózkodó sportigazgatóját, a Mihai Stoichițăt.

Nem kommentálom az esetet. A szurkolók a meccs végéig ott voltak, fantasztikus hangulatot teremtettek. Nem hiszem, hogy ennek az incidensnek lenne bármi köze a válogatotthoz. Ez nem az én dolgom, hanem az övék, nem voltam benne. Mi lett volna, ha más az eredmény? Még a lefújás után is remek volt az atmoszféra az arénában

– közölte. 

Megjegyzését sokan bicskanyitogatónak tartják azután, hogy a csarnokban könnygázt kellett bevetni és sérültről is tudni lehetett (arról nem is beszélve, hogy a magyar himnuszt alig lehetett hallani a füttykoncerttől, a helyiek beszámolója szerint pedig a románok azt skandálták: „Ki a magyarokkal az országból!”). 

Cikkében a Székelyhon úgy fogalmaz, a román szövetség nagyon elszúrta. 

Elsősorban azzal, hogy a magyarok elleni Európa-bajnoki pótselejtező visszavágóját Craiovába vitte. Egy olyan városba, ahol bár európai szintű sportcsarnok van, a sportágat nem ismerik. 

Mint írják, az oltyán fővárosnak ugyan volt korábban futsalcsapata, de már több mint egy évtizede megszűnt. „Nem a tömegmozgató erejéről volt ismert az Energoconstrucția nevű helyi gárda, amelyik ráadásul egy egyetemi csarnokban rendezte a meccseit” – teszik hozzá.

A Székelyhon felidézi: a sorsolásnak sokan nem örültek.A szövetségi kapitány, Kacsó Endre, illetve a keret legalább egy sora székelyföldi, magyar ajkú.” A romániai együttes elkerülte volna a magyarokat, de nem az erőviszonyok, hanem az érzelmi töltet miatt. Amint kiderült, hogy magyar–román párharcot rendeznek, Marosvásárhely mint lehetséges helyszín kikerült a képből.

Nem kell sokáig ecsetelni, hogy miért. Addig a válogatott ott játszotta csoportmeccseit, szinte adott volt, hogy a kontinenstornára való kijutásért vívott csata is ott legyen. De nem a magyarok elleni, mert félő volt, hogy ott nem lesz hazai pálya

– állapítja meg a székely oldal.

Végül így került a választás Craiovára, ahol már előzetesen borítékolható volt a balhé, és ehhez a román szövetség is asszisztált. 

A jövő évi kontinenstornát január 21. és február 7. között Rigában, Kaunasban és Ljubljanában rendezik, a csoportkör sorsolását október 24-én tartják. Ez lesz a 13. Európa-bajnokság, és – 2005, 2010, valamint 2016 után – a negyedik, amelyen a mieink is részt vesznek.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotók: MTI/Szigetváry Zsolt

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
konzekvencia
2025. szeptember 25. 17:14
A bocskorosok szerint ilyen a jó hangulat. Aminek azonnal vége lett volna, ha egy két nagypofájú padlóra kerül. Majd gyorsan átálltak volna, és (újra jó hangulatban) éljenezték volna a Magyarország feliratot. :-)
Válasz erre
0
0
Galerida
2025. szeptember 25. 16:41
Igazmondásban nem a románok adják az etalont...
Válasz erre
1
0
grenki-2
2025. szeptember 25. 16:36
Viselkedni nem tudó balkáni CSÜRHE, és ezek az állatok bitorolják a mi drága Erdélyünket az ezer éves magyar országrészt! Vesszen a trianoni PATKÁNYSÁG!!!
Válasz erre
2
0
tikkadt-szocske
2025. szeptember 25. 16:16
A krajovai futsal béközép IQ - ja valószínűleg lennebb van a bányászbéka sz@ránál. Mindenesetre a fickónak, aki kiírta a táblára a Hungary - Hungary -t , annak bőven volt vér a pucájában.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!