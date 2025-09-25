Petárda, fénygránát és könnygáz kísérte a román–magyart, mégis van, aki szerint „nagyszerű volt a hangulat” (Videó)

„Veszélyben éreztük magunkat” – drámai részletek a Románia–Magyarország botránymeccsről (Videók)
A magyar válogatott kapusa szerint ilyenek vagyunk mi, magyarok: szeretjük a nehezebb utat választani, de így a siker talán még édesebb.
A Román Labdarúgó-szövetség helyszínen tartózkodó sportigazgatója elégedetten nyilatkozott. Mihai Stoichiță fantasztikus hangulatról, remek atmoszféráról számolt be a Románia–Magyarország férfi futsal Eb-pótselejtező kapcsán, amely szurkolói rendbontás miatt 30 percre félbeszakadt.
Továbbra sem csitulnak a kedélyek a 2–2-es döntetlennel, de az összesített eredménynek köszönhetően magyar Európa-bajnoki kvalifikációval végződő Románia–Magyarország válogatott futsalmérkőzés után. Az Eb-pótselejtező craiovai visszavágója elsősorban arról marad emlékezetes, hogy a hatodik percben benyomultak a rohamrendőrök a legfanatikusabb román szurkolók szektorába, majd a felek összeverekedtek.
Előbb egy petárda, nem sokkal később hang- és fénygránátok is robbantak, a rendfenntartók pedig könnygázt vetettek be. A feszült jeleneteket az robbantotta ki, hogy az egyik eredményjelzőn egy ideig nem Románia–Magyarország, hanem Magyarország–Magyarország felirat állt angol nyelven. A rendbontókat kiterelték a csarnokból, majd több mint harminc perc kényszerszünet után folytatódhatott a találkozó.
A balhéval kapcsolatban megkérdezték a Román Labdarúgó-szövetség (FRF) helyszínen tartózkodó sportigazgatóját, a Mihai Stoichițăt.
Nem kommentálom az esetet. A szurkolók a meccs végéig ott voltak, fantasztikus hangulatot teremtettek. Nem hiszem, hogy ennek az incidensnek lenne bármi köze a válogatotthoz. Ez nem az én dolgom, hanem az övék, nem voltam benne. Mi lett volna, ha más az eredmény? Még a lefújás után is remek volt az atmoszféra az arénában
– közölte.
Megjegyzését sokan bicskanyitogatónak tartják azután, hogy a csarnokban könnygázt kellett bevetni és sérültről is tudni lehetett (arról nem is beszélve, hogy a magyar himnuszt alig lehetett hallani a füttykoncerttől, a helyiek beszámolója szerint pedig a románok azt skandálták: „Ki a magyarokkal az országból!”).
Cikkében a Székelyhon úgy fogalmaz, a román szövetség nagyon elszúrta.
Elsősorban azzal, hogy a magyarok elleni Európa-bajnoki pótselejtező visszavágóját Craiovába vitte. Egy olyan városba, ahol bár európai szintű sportcsarnok van, a sportágat nem ismerik.
Mint írják, az oltyán fővárosnak ugyan volt korábban futsalcsapata, de már több mint egy évtizede megszűnt. „Nem a tömegmozgató erejéről volt ismert az Energoconstrucția nevű helyi gárda, amelyik ráadásul egy egyetemi csarnokban rendezte a meccseit” – teszik hozzá.
A Székelyhon felidézi: a sorsolásnak sokan nem örültek. „A szövetségi kapitány, Kacsó Endre, illetve a keret legalább egy sora székelyföldi, magyar ajkú.” A romániai együttes elkerülte volna a magyarokat, de nem az erőviszonyok, hanem az érzelmi töltet miatt. Amint kiderült, hogy magyar–román párharcot rendeznek, Marosvásárhely mint lehetséges helyszín kikerült a képből.
Nem kell sokáig ecsetelni, hogy miért. Addig a válogatott ott játszotta csoportmeccseit, szinte adott volt, hogy a kontinenstornára való kijutásért vívott csata is ott legyen. De nem a magyarok elleni, mert félő volt, hogy ott nem lesz hazai pálya
– állapítja meg a székely oldal.
Végül így került a választás Craiovára, ahol már előzetesen borítékolható volt a balhé, és ehhez a román szövetség is asszisztált.
A jövő évi kontinenstornát január 21. és február 7. között Rigában, Kaunasban és Ljubljanában rendezik, a csoportkör sorsolását október 24-én tartják. Ez lesz a 13. Európa-bajnokság, és – 2005, 2010, valamint 2016 után – a negyedik, amelyen a mieink is részt vesznek.
