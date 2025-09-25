„Veszélyben éreztük magunkat” – drámai részletek a Románia–Magyarország botránymeccsről (Videók)

A feszült jeleneteket az robbantotta ki, hogy az egyik eredményjelzőn egy ideig nem Románia–Magyarország, hanem Magyarország–Magyarország felirat állt angol nyelven. A rendbontókat kiterelték a csarnokból, majd több mint harminc perc kényszerszünet után folytatódhatott a találkozó, de a játékvezetők és az európai szövetség által delegált hivatalos személyek tájékoztatták a helyi szervezőket, hogy újabb rendbontás esetén végleg lefújják a mérkőzést.

A magyaroknak nem volt könnyű dolguk, mert bár a hazai összecsapáson a mi szurkolóink sem ölelték keblükre a románokat, ilyen ellenséges körülményekre azért kevesen számítottak (a Himnuszt is alig lehetett hallani a füttykoncerttől, a helyiek beszámolója szerint a románok azt skandálták, hogy „Ki a magyarokkal az országból!”).

A párharc egyik hőse, Alasztics Marcell szerint az, ami Craiovában történt, nem megengedhető.