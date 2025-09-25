„Veszélyben éreztük magunkat” – drámai részletek a Románia–Magyarország botránymeccsről (Videók)

– szögezte le a Magyar Távirati Irodának (MTI).
A kapus felidézte, hogy nagyon nehéz volt a helyzet, mert megszakították az első játékrészt. „Úgy gondolom, megmutatkozott a csapat lelkiereje, hiszen ilyen körülmények között, idegenben, ilyen fontos mérkőzésen mindenki a jobbik énjét tudta elővenni. Csúsztunk-másztunk, a másik félidőben nem kaptunk gólt, de lőttünk egyet. Le a kalappal az egész társaság előtt!”
Alasztics az MTI-nek elmesélte, a kényszerszünet ideje alatt az öltözőfolyósón várakoztak. A románok egyszer megkísérelték kivinni őket a pályára, mintha újrakezdődne a meccs, de ők akkor még semmilyen hivatalos jelzést nem kaptak. Próbáltak melegíteni és megbeszélni a történteket. Hangsúlyozta, hogy
játékkal szerették volna kiharcolni a továbbjutást, az egy pillanatig sem vetődött fel bennük, hogy nem térnek vissza a pályára.