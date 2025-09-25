Ft
Craiova futsal Magyarország Románia-Magyarország Románia

„Veszélyben éreztük magunkat” – drámai részletek a Románia–Magyarország botránymeccsről (Videók)

2025. szeptember 25. 08:25

Alasztics Marcell szerint játékkal szerették volna kiharcolni a továbbjutást, az egy pillanatig sem vetődött fel bennük, hogy nem térnek vissza a pályára. Míg Románia a sebeit nyalogatja, addig férfi futsalválogatottunk kapusa arról beszélt, hogy ilyenek vagyunk mi, magyarok: szeretjük a nehezebb utat választani, de így a siker talán még édesebb.

2025. szeptember 25. 08:25
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, 1 perc 44 másodperccel a vége előtt Rábl János zseniális passzából a debreceni odavágón duplázó Büki Baltazár egyenlített a crvaiovai botrányos mérkőzésen, a 2–2-es végeredmény pedig azt jelentette, hogy a magyar férfi futsalválogatott 5–4-es összesítéssel legyőzte Románia csapatát, és kijutott a 2026-os Európa-bajnokságra! A jövő évi kontinenstornát január 21. és február 7. között Rigában, Kaunasban és Ljubljanában rendezik, a csoportkör sorsolását október 24-én tartják. Ez lesz a 13. Európa-bajnokság, és – 2005, 2010, valamint 2016 után – a negyedik, amelyen a mieink is részt vesznek.

Románia–Magyarország, Craiova
Románia–Magyarország: a craiovai meccsről még sokat fognak beszélni 

A meccs elsősorban arról marad emlékezetes, hogy a hatodik percben a rohamrendőrök benyomultak a legfanatikusabb román szurkolók szektorába, majd a felek összeverekedtek. 

  • Előbb egy petárda, nem sokkal később 
  • hang- és fénygránátok is robbantak, 
  • a rendfenntartók pedig könnygázt vetettek be. 

A feszült jeleneteket az robbantotta ki, hogy az egyik eredményjelzőn egy ideig nem Románia–Magyarország, hanem Magyarország–Magyarország felirat állt angol nyelven. A rendbontókat kiterelték a csarnokból, majd több mint harminc perc kényszerszünet után folytatódhatott a találkozó, de a játékvezetők és az európai szövetség által delegált hivatalos személyek tájékoztatták a helyi szervezőket, hogy újabb rendbontás esetén végleg lefújják a mérkőzést.

A magyaroknak nem volt könnyű dolguk, mert bár a hazai összecsapáson a mi szurkolóink sem ölelték keblükre a románokat, ilyen ellenséges körülményekre azért kevesen számítottak (a Himnuszt is alig lehetett hallani a füttykoncerttől, a helyiek beszámolója szerint a románok azt skandálták, hogy „Ki a magyarokkal az országból!”). 

A párharc egyik hőse, Alasztics Marcell szerint az, ami Craiovában történt, nem megengedhető. 

A testi épségünk bármelyik másodpercben veszélyben lehetett volna"

– szögezte le a Magyar Távirati Irodának (MTI). 

A kapus felidézte, hogy nagyon nehéz volt a helyzet, mert megszakították az első játékrészt. „Úgy gondolom, megmutatkozott a csapat lelkiereje, hiszen ilyen körülmények között, idegenben, ilyen fontos mérkőzésen mindenki a jobbik énjét tudta elővenni. Csúsztunk-másztunk, a másik félidőben nem kaptunk gólt, de lőttünk egyet. Le a kalappal az egész társaság előtt!”

Alasztics az MTI-nek elmesélte, a kényszerszünet ideje alatt az öltözőfolyósón várakoztak. A románok egyszer megkísérelték kivinni őket a pályára, mintha újrakezdődne a meccs, de ők akkor még semmilyen hivatalos jelzést nem kaptak. Próbáltak melegíteni és megbeszélni a történteket. Hangsúlyozta, hogy 

játékkal szerették volna kiharcolni a továbbjutást, az egy pillanatig sem vetődött fel bennük, hogy nem térnek vissza a pályára.

„Ilyenek vagyunk mi, magyarok: szeretjük a nehezebb utat választani, de így a siker talán még édesebb” – vélekedett.

A rutinos, több fontos védést is bemutató hálóőr azzal folytatta, hogy a két félidő közötti szünetben nagyon mérgesek voltak a hátrányuk miatt, de ez a jó értelemben vett győzni akarás előre fogja vinni őket a jövőben is, hiszen nem vártak arra, hogy esetleg ismét kapnak egy büntetőt, illetve nem elégedtek meg annyival, hogy majd a hosszabbításban kivívják a továbbjutást. „Jóval többet kellett védenie az ellenfél kapusának. Nyilvánvalóan nekem is volt dolgom, eléggé megizzadtam és elfáradtam, de ez jó munka volt. Bárcsak minél több ilyen meccs lenne az NB I-ben is! A válogatottnak több ilyen mérkőzésre lenne szüksége, hogy fel tudjunk készülni akár egy világbajnoki selejtezős szereplésre is” – magyarázta Alasztics Marcell.

Fotók: MTI/Szigetváry Zsolt

nemturista
2025. szeptember 25. 09:58
Így a legszebb kijutni!!! Gratulálok srácok!!!
röviden
2025. szeptember 25. 09:48
Annak se szeretnék a bőrében lenni, akit megtalálnak a Hungary-Hungary felirat felelőseként, noha volt pillanat, amikor a román kapuson, és az egy-egy honosított brazilon kívül csak a bírók nem voltak magyarok a pályán. Mindenesetre, ha az UEFA döntött volna, ez a jelentéktelen incidens nem befolyásolta volna az eredményt, az tuti.
lesmiserables
2025. szeptember 25. 09:31
Nálunk már nincsenek ultrák mert Csányi elvtárs meg a család-barát stadion kiherélte őket. Majd 20 kg -s Puklik mennek verekedni a balkáni román cigányokkal....
ujujuj
2025. szeptember 25. 09:26
"Rigában, Kaunasban és Ljubljanában rendezik" Szerencsére sikerült 3 közeli várost találni a rendezésre, így megvalósulhat egy költséghatékony és emberléptékű kontinenstorna.
