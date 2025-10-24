Jól kiszúrtak a magyarokkal a románok kiütése után

– értékelte a sorsolást az M1 aktuális csatornának Rábl János csapatkapitány.

„De ott vannak a lengyelek is, akik nagyon jó szintet képviselnek.

Megpróbálunk továbbjutni a csoportból és mindenféleképpen szeretnénk megszerezni az első győzelmünket az Európa-bajnokságon.”

Suscsák Máté a Nemzeti Sporthíradóban úgy vélekedett, hogy minden a kalapból a legerősebb ellenfelet kapta a nemzeti együttes, míg Pál Patrik azt hangsúlyozta, ennek ellenére nem feltartott kézzel utaznak majd a kontinenstornára. A magyarok negyedszer szerepelhetnek majd az Eb-n, eddig minden alkalommal a csoportkörben búcsúztak: 2005-ben három, 2010-ben és 2016-ban pedig két vereséggel.