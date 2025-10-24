Ft
futsal Európa-bajnokság futsal Lengyelország Magyarország Portugália Olaszország

Jól kiszúrtak a magyarokkal a románok kiütése után

2025. október 24. 17:13

Megtartották a jövő évi futsal Európa-bajnokság sorsolását. A magyarok igen nehéz csoportba kerültek.

2025. október 24. 17:13
null

A magyarok Olaszországgal, Portugáliával és Lengyelországgal kerültek azonos csoportba a jövő évi futsal Európa-bajnokság pénteki sorsolásán – számolt be a Magyar Távirati Iroda.

A magyarok a románok felülmúlásával jutottak ki az Európa-bajnokságra
A magyarok a románok felülmúlásával jutottak ki az Európa-bajnokságra (Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA)

Kemény csoportban a magyarok

Az már a kaunasi esemény előtt biztos volt, hogy a magyarok a ljubljanai C vagy D jelű négyesbe kerülnek, mert a szintén negyedik kalapban lévő két házigazda közül Lettország automatikusan a rigai A-, míg Litvánia a kaunasi B-csoportba került. A magyar csapatot végül utolsóként a D-csoportba húzták ki, ahol addigra már a lengyelek, az olaszok és a címvédő portugálok szerepeltek. Ez az egyetlen olyan kvartett, amelyben két korábbi győztes is helyet kapott, ugyanis Portugália 2018-as és 2022-es diadala mellett, Olaszország 2003-ban és 2014-ben lett aranyérmes.

Egy kicsit szerencsésebb sorsolásra számítottunk. Megkaptuk portugál csapatot, amely a világon az egyik legjobb, ha nem a legjobb. Az olaszok is szerintem a csoportjukban a legerősebbek voltak, igaz, ők is csak pótselejtezőn tudtak kijutni a kazahok ellen”

– értékelte a sorsolást az M1 aktuális csatornának Rábl János csapatkapitány. 

„De ott vannak a lengyelek is, akik nagyon jó szintet képviselnek. 

Megpróbálunk továbbjutni a csoportból és mindenféleképpen szeretnénk megszerezni az első győzelmünket az Európa-bajnokságon.”

Suscsák Máté a Nemzeti Sporthíradóban úgy vélekedett, hogy minden a kalapból a legerősebb ellenfelet kapta a nemzeti együttes, míg Pál Patrik azt hangsúlyozta, ennek ellenére nem feltartott kézzel utaznak majd a kontinenstornára. A magyarok negyedszer szerepelhetnek majd az Eb-n, eddig minden alkalommal a csoportkörben búcsúztak: 2005-ben három, 2010-ben és 2016-ban pedig két vereséggel.

A 2026-os Eb-t január 21. és február 7. között Rigában, Kaunasban és Ljubljanában rendezik. A négy csoportból az első kettő jut a negyeddöntőbe.

A magyar válogatott szeptemberben pótselejtezőn jutott ki az Európa-bajnokságra: Debrecenben 3–2-re legyőzte Romániát, amellyel Craiovában 2–2-es döntetlent játszott.

A csoportok

  • A-csoport (Riga és Kaunas): Lettország, Horvátország, Georgia, Franciaország
  • B-csoport (Kaunas és Riga): Litvánia, Örményország, Csehország, Ukrajna
  • C-csoport (Ljubljana): Szlovénia, Fehéroroszország, Spanyolország, Belgium
  • D-csoport (Ljubljana): Olaszország, MAGYARORSZÁG, Portugália, Lengyelország

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

