Holland választások: szétszakadt az ország, hullanak a fejek

Ennek oka, hogy az alapvetően a holland politikában bevett „parlamenten kívüli” – azaz a legnagyobb parlamenti pártok által támogatott, de nem az ő vezetőikkel feltöltött – kormány a jobboldal vezére szerint nem volt kellően szabadságpárti, és nem lépett fel elég hatékonyan a PVV fő célkitűzése, a bevándorlás csökkentése érdekében. Május végén Wilders ultimátumot adott koalíciós partnereinek: vagy elfogadják kőkemény tízpontos tervét a bevándorlás radikális korlátozásáról, vagy elhagyja a koalíciót. A tárgyalások végül rövid ideig tartottak, s június 3-án a PVV kivonta kilenc miniszterét a koalícióból.

Augusztus végén továbbá lemondott a harmadik legnagyobb kormánypárt, az Új Társadalmi Szerződés (NSC) által delegált külügyminiszter, Caspar Veldkamp is, aki nem tudta átvinni alapvetően Izrael-párti partnerein, köztük saját államtitkárain sem a zsidó állam ellen tervezett szankcióit.

A négypárti (PVV-VVD-NSC, valamint a BBB nevű gazdapárt által alkotott) kabinet már a Szabadságpárt kilépésével kisebbségbe szorult, de a húsz mandátummal bíró NSC távoztával helyzete végleg tarthatatlanná vált.

A választáson alapvetően három trend figyelhető meg. Egyrészt a választók megbüntették a sikertelen Schoof-kormányban részt vevő összes pártot, különösképpen a Szabadságpártot, amely fennállása egyetlen kormányzati részvételének elpuskázásával hosszú időre távol kerülhet a hatalomtól, illetve az NSC-t, amely a 2023-as választásokon még a negyedik helyre futott be, most viszont már a parlamentbe sem volt képes bejutni. (Miután a bevándorlásellenesség a középtől jobbra álló pártok körében lényegében konszenzus tárgyává vált, Wilderséknek egyre nehezebb kitűnniük és arcélt mutatniuk.) Másrészt az ország minden korábbinál erősebben két részre szakadt.