Oroszországból érkezett a figyelmeztetés: nagyon nagy bajban van Németország, Ausztria és Hollandia

Az Európai Unió gáztárolói 33,02 százalékos töltöttségen állnak, és a 2025-ös nyári feltöltés már teljes egészében elfogyott. A Gazprom szerint a blokk nehéz helyzetben zárhatja a fűtési szezont, ami komoly nyári piaci feszültségeket hozhat – szúrta ki a Világgazdaság.
A Gazprom február 18-i közleménye szerint az Európai Unió teljesen felhasználta a 2025 nyarán betárolt mintegy 52,9 milliárd köbméter földgázt, és már kénytelen hozzányúlni a korábbi évek tartalékaihoz.
Ezek alapján az uniós földgáztárolók töltöttsége 33,02 százalék, ami 35,6 milliárd köbméter gázt jelent.
A Gazprom szerint így állnak jelenleg a nyugat-európai országok:
A Gazprom szerint Németország és Ausztria február 5. óta, Hollandia február 8. óta használja a korábbi évek tartalékait.
