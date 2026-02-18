Oroszországból érkezett a figyelmeztetés: nagyon nagy bajban van Németország, Ausztria és Hollandia

Az Európai Unió gáztárolói 33,02 százalékos töltöttségen állnak, és a 2025-ös nyári feltöltés már teljes egészében elfogyott. A Gazprom szerint a blokk nehéz helyzetben zárhatja a fűtési szezont, ami komoly nyári piaci feszültségeket hozhat – szúrta ki a Világgazdaság.

A Gazprom február 18-i közleménye szerint az Európai Unió teljesen felhasználta a 2025 nyarán betárolt mintegy 52,9 milliárd köbméter földgázt, és már kénytelen hozzányúlni a korábbi évek tartalékaihoz.

Ezek alapján az uniós földgáztárolók töltöttsége 33,02 százalék, ami 35,6 milliárd köbméter gázt jelent.