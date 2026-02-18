Ft
Oroszországból érkezett a figyelmeztetés: nagyon nagy bajban van Németország, Ausztria és Hollandia

2026. február 18. 22:16

Kezdik felélni a tartalékaikat.

2026. február 18. 22:16
null

Az Európai Unió gáztárolói 33,02 százalékos töltöttségen állnak, és a 2025-ös nyári feltöltés már teljes egészében elfogyott. A Gazprom szerint a blokk nehéz helyzetben zárhatja a fűtési szezont, ami komoly nyári piaci feszültségeket hozhat – szúrta ki a Világgazdaság.

A Gazprom február 18-i közleménye szerint az Európai Unió teljesen felhasználta a 2025 nyarán betárolt mintegy 52,9 milliárd köbméter földgázt, és már kénytelen hozzányúlni a korábbi évek tartalékaihoz.

Ezek alapján az uniós földgáztárolók töltöttsége 33,02 százalék, ami 35,6 milliárd köbméter gázt jelent.

A Gazprom szerint így állnak jelenleg a nyugat-európai országok:

  • Németországban a töltöttség 22,99 százalék;
  • Franciaországban 23,56 százalék;
  • Hollandiában 14,3 százalékon állnak a tárolók;
  • Ausztriában 39,04 százalékon;
  • Olaszországban pedig 50,47 százalékon.

A Gazprom szerint Németország és Ausztria február 5. óta, Hollandia február 8. óta használja a korábbi évek tartalékait.

Nyitókép: Stefan Rousseau / POOL / AFP

 

