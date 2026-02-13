Az új liberális holland kormány felesküdött rá, hogy elveszi a magyar és a szlovák vétójogot

„Keményen fellépünk azokkal az országokkal szemben, amelyek aktívan aláássák Európát, mint például Magyarország és Szlovákia, azáltal, hogy a 7. cikkely szerinti eljárás egyszerűsítését szorgalmazzuk, megkönnyítve ezzel a nemzetek uniós szavazati jogainak megvonását” – áll a koalíciós megállapodás szövegében.

„Magyarország elveszíti a hozzáférést az európai alapokhoz. Európában a kül- és biztonságpolitikai döntésekben az egyhangúság megszüntetését szorgalmazzuk”

– folytatják.

Az EU létrehozása óta a vétó, különösen olyan területeken, mint a közös kül- és biztonságpolitika, a blokk döntéshozatalának sarokköve, amelynek célja a tagállamok alapvető érdekeinek védelme. Biztosítja, hogy egyetlen országot se kényszerítsenek olyan politikára, amely közvetlenül ellentmond nemzeti szuverenitásának, biztonságának vagy alapvető értékeinek. Amióta a magyar kormány elkezdte ellenállni az EU egyre progresszívebb programjának, ismételten élt vétójogával, hogy megakadályozza Brüsszel terveit, például a migráció és a menekültügy, az éghajlat- és energiapolitika, az ukrajnai háború vagy az LMBTQ+ kérdések terén.