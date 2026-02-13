Ft
Hollandia vétójog Európai Unió

Az új liberális holland kormány felesküdött rá, hogy elveszi a magyar és a szlovák vétójogot

2026. február 13. 11:10

Már a koalíciós szerződésükben is kikötötték ezt.

2026. február 13. 11:10
null

Az új kisebbségi holland kormány koalíciós megállapodásában szerepel egy bekezdés, amely 

kimondja, hogy el akarja venni az euroszkeptikusnak tartott országok forrásait és szavazati jogát, kifejezetten megnevezve Magyarországot és Szlovákiát.

A Brussels Signal arról ír: a megállapodás nemzetközi kapcsolataival foglalkozó fejezetben, mind Európában, mind a tágabb világban az új progresszív holland koalíció hűséget fogad az Európai Uniónak, mondván, hogy a béke és a biztonság csak európai szövetségeseikkel érhető el, és hogy az EU békét és jólétet hoz. Az EU geopolitikai erőként való „felnőtté válását” szorgalmazza, minden fronton jobb és intenzívebb együttműködéssel. Ennek érdekében „realista nézőpontot” kell szerintük mutatni az EU bővítéséről, de egy többsebességes Európáról is, amelyben a különböző EU-tagállamok különböző ütemben integrálódnak, lehetővé téve a blokk maximális bővítését.

Ugyanakkor az euroszkeptikusnak és makacsnak tartott országok ellenséges holland kormánnyal fognak szembenézni.

„Keményen fellépünk azokkal az országokkal szemben, amelyek aktívan aláássák Európát, mint például Magyarország és Szlovákia, azáltal, hogy a 7. cikkely szerinti eljárás egyszerűsítését szorgalmazzuk, megkönnyítve ezzel a nemzetek uniós szavazati jogainak megvonását” – áll a koalíciós megállapodás szövegében.

„Magyarország elveszíti a hozzáférést az európai alapokhoz. Európában a kül- és biztonságpolitikai döntésekben az egyhangúság megszüntetését szorgalmazzuk”

– folytatják.

Az EU létrehozása óta a vétó, különösen olyan területeken, mint a közös kül- és biztonságpolitika, a blokk döntéshozatalának sarokköve, amelynek célja a tagállamok alapvető érdekeinek védelme. Biztosítja, hogy egyetlen országot se kényszerítsenek olyan politikára, amely közvetlenül ellentmond nemzeti szuverenitásának, biztonságának vagy alapvető értékeinek. Amióta a magyar kormány elkezdte ellenállni az EU egyre progresszívebb programjának, ismételten élt vétójogával, hogy megakadályozza Brüsszel terveit, például a migráció és a menekültügy, az éghajlat- és energiapolitika, az ukrajnai háború vagy az LMBTQ+ kérdések terén.

Nyitókép: SIMON WOHLFAHRT / AFP

