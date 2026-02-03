Ez már nem összeesküvés-elmélet: az európai lakosság egy részének lecserélésére szólított fel az EP-képviselő

Egy rövid videófelvétel borzolta fel a kedélyeket Európa-szerte, amelyen migránsok szerepéről beszél egy európai parlamenti képviselő olyan nyíltsággal, amit eddig legfeljebb suttogva tulajdonítottak a radikális baloldalnak. A felvétel pillanatok alatt túlnőtt a spanyol belpolitikán, és nemzetközi vitát indított el.

A videón Irene Montero, a spanyol baloldali Podemos egyik legismertebb arca, korábbi esélyegyenlőségi miniszter és jelenlegi EP-képviselő szólal fel egy nyilvános rendezvényen. A beszédet a közönség lelkes tapsa kíséri, miközben Montero egyértelműen politikai reményeket fűz a bevándorláshoz. A felvételen a baloldali politikus nem burkoltan, hanem nyíltan beszél arról, milyen szerepet szánna a migrációnak a politikai erőtér átalakításában. A közönség tapsa mellett többek között így fogalmaz: