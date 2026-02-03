Ft
Ez már nem összeesküvés-elmélet: az európai lakosság egy részének lecserélésére szólított fel az EP-képviselő

2026. február 03. 15:53

Egy spanyolországi videó futótűzként járta be a világot, és hirtelen új megvilágításba helyezte az európai migrációs vitát. A felvétel alapján már nehéz összeesküvés-elméletnek nevezni azt, amit eddig sokan annak tartottak: a migránsok politikai eszközzé válását.

2026. február 03. 15:53
null

Egy rövid videófelvétel borzolta fel a kedélyeket Európa-szerte, amelyen migránsok szerepéről beszél egy európai parlamenti képviselő olyan nyíltsággal, amit eddig legfeljebb suttogva tulajdonítottak a radikális baloldalnak. A felvétel pillanatok alatt túlnőtt a spanyol belpolitikán, és nemzetközi vitát indított el.

A videón Irene Montero, a spanyol baloldali Podemos egyik legismertebb arca, korábbi esélyegyenlőségi miniszter és jelenlegi EP-képviselő szólal fel egy nyilvános rendezvényen. A beszédet a közönség lelkes tapsa kíséri, miközben Montero egyértelműen politikai reményeket fűz a bevándorláshoz. A felvételen a baloldali politikus nem burkoltan, hanem nyíltan beszél arról, milyen szerepet szánna a migrációnak a politikai erőtér átalakításában. A közönség tapsa mellett többek között így fogalmaz:

Azt akarjuk, hogy szavazhassanak! Iratokat szereztünk nekik , és azonnali szabályozásra kell! Az állampolgárság megadása a követező lépés, és ha kell, a jogszabályok módosítása, hogy szavazhassanak!

A beszéd legnagyobb visszhangot kiváltó eleme egyértelműen az a demográfiai gondolatmenet volt, amelyben migránsokkal összefüggésben beszélt a politikai ellenfelek „kisöpréséről”

Montero nyíltan pozitív kívánalomként utalt arra az elképzelésre, amely szerint a bevándorlás révén lehetne háttérbe szorítani az általa fasisztának és rasszistának nevezett csoportokat, vagyis a lakosság összetételének átalakítását politikai célként jelölte meg.

Migránsok, állampolgárság, szavazati jog – Irene Montero felszólalása új szintre emelte az európai migrációs vitát.
Migránsok, állampolgárság, szavazati jog – Irene Montero felszólalása új szintre emelte az európai migrációs vitát.
Forrás: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

A felvétel a közösségi médiában több milliós nézettséget ért el, majd nemzetközi kommentárok és reakciók lavináját indította el. A történetet a The European Conservative dolgozta fel, rámutatva arra, hogy a radikális baloldal egyes szereplői már nem pusztán szociális vagy humanitárius kérdésként tekintenek a migrációra.

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Migráció és menekültügy: ideje újra tagállami kézbe venni az irányítást

Ideje egyszer s mindenkorra visszaszerezni az irányítást Brüsszeltől.

Migránsok mint politikai eszközök

A kritikusok szerint az ügy túlmutat egy szerencsétlen megfogalmazáson. A vita középpontjában az áll, hogy a migráció nemcsak társadalompolitikai kérdésként, hanem tudatos választási stratégiaként jelenik meg. 

A Podemos régóta az európai baloldal ideológiai peremén helyezkedik el, ahol az identitáspolitika és a választói matematika gyakran kéz a kézben jár.

A videó nyilvánosságra kerülése után a nemzetközi térben is felerősödtek a reakciók. A holland kommentátor, Eva Vlaardingerbroek szerint a felvétel ritka őszinte pillanatot rögzít. Az X tulajdonosa, Elon Musk szintén megszólalt, hozzájárulva ahhoz, hogy az ügy az európai politikai buborékon kívül is visszhangot kapjon.

Az Egyesült Államokban a konzervatív gondolkodó Jared Taylor a közönség reakcióját emelte ki, ami szerinte sokat elárul arról, mennyire elfogadottá vált ez a gondolkodás bizonyos ideológiai körökben. Montero támogatói szerint a megszólalás csupán retorikai túlzás volt, és a rasszizmus elleni fellépést szolgálta. A kritikusok azonban úgy látják, a szavak és a kontextus együttese egyértelműen arról árulkodik, hogy 

a migráció egyesek szemében már nem következmény, hanem cél.

Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP

 

