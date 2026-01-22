A számok önmagukért beszélnek. Az EU születési rátája évtizedek óta mélyrepülésben van, a kontinens teljes népessége mégis megállíthatatlanul gyarapszik a folyamatosan növekvő migrációs áradat miatt. Az Európai Bizottság szerint 2012 óta az EU természetes népességfogyását (több halálozás, mint születés) a pozitív nettó migráció ellensúlyozza. Ennek köszönhetően számos európai ország »bevándorlónemzetté« vált, ahol a népesség több mint 15 százaléka külföldi – ez még az Egyesült Államoknál is magasabb arány. A nemzetközi védelem örvén az EU az elmúlt tíz évben 8,5 millió menedékkérőt fogadott be, ami az Unió tizenötödik legnépesebb államának lakosságával egyenértékű tömeg. Az Eurostat szerint 2014 óta 7,4 millió ember lépett be illegálisan az EU-ba, és alig negyedüket sikerült visszaküldeni. Sajnos a hivatalos adatok egyértelműen mutatják az integráció kudarcát is: éles különbségek vannak a foglalkoztatási ráták, a szegénység kockázata és a bűnözés terén a bevándorlók és a befogadó társadalmak között.

Hány cáfolhatatlan bizonyíték kell még, hogy beismerjük, milyen súlyosan félrekezelte az EU ezt a példátlan migrációs válságot? Ami valóban példátlan, mert amit ma látunk, annak nem sok köze van a második világháború utáni migrációs áramlásokhoz. A mai világban kevesebb a határ, korlátlan a mobilitás, és élesek a demográfiai ellentétek. Itt a Genfi Egyezmény és 1967-es jegyzőkönyve, a »visszaküldés tilalma« elv, az Emberi Jogok Európai Bírósága és az Európai Bíróság joggyakorlata nemcsak elavult eszközt, hanem veszélyes korlátokat is jelent, amelyek miatt az államok nem tudják kezelni a migrációt és az azzal járó súlyos biztonsági fenyegetéseket.