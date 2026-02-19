Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
robert fico szergej lavrov szlovákia magyarország Oroszország orbán viktor

Eddig a percig kellett várni: az oroszok is megszólaltak Magyarország és Szlovákia döntéséről

2026. február 19. 10:10

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter példaként említette Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnököt, akiket pragmatikusnak és népük érdekeit szem előtt tartó vezetőknek tart.

2026. február 19. 10:10
null

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az Al-Arabija csatornának adott interjúban élesen bírálta Európát, ugyanakkor kiemelte, hogy vannak „józan hangok” is a kontinensen – szemlézi a Lenta.

A cikk szerint a tárcavezető

példaként említette Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnököt, akiket pragmatikusnak és népük érdekeit szem előtt tartó vezetőknek tart.

Lavrov szerint azok, akik Magyarországot és Szlovákiát a „Putyin-rezsim segítőinek” listájára akarják tenni, valójában nosztalgiával tekintenek vissza a nácizmus európai korszakára. 

Nyitókép: AFP/Andrew Caballero-Reynolds

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

hexahelicene
•••
2026. február 19. 11:13 Szerkesztve
Szergej Lavrov nem akárki. A Trump adminisztráció a legnagyobb tiszteletet adja neki. Az évek során megtanultam, amit Lavrov állít, az úgy van. Ő mondta azt is, hogy Ukrajnát nácítalanítani kell. Már 2 tiszás féreg is van itt. Áprilisban el lesznek taposva...
Válasz erre
0
0
csalodtamafideszben
2026. február 19. 11:02
Komcsi a komcsit dicséri.
Válasz erre
0
2
sozlib_abschaum
2026. február 19. 10:22
"példaként említette Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnököt, akiket pragmatikusnak és népük érdekeit szem előtt tartó vezetőknek tart", ja kérem a gerinces ellenfelet mindenhol elismerik! Az hazaárulókat (tiszaszekta) még a megbízói (3-ik birodalom) sem!
Válasz erre
4
0
sanya55-2
2026. február 19. 10:21
Zselé is,több ukrit ölet meg mint a oroszok a fronton
Válasz erre
9
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!