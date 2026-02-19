Fico nem elégszik meg a dízelstoppal: újabb mélyütést vinne be Ukrajnának
Végleg elfogyott a szlovák miniszterelnök türelme.
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter példaként említette Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnököt, akiket pragmatikusnak és népük érdekeit szem előtt tartó vezetőknek tart.
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az Al-Arabija csatornának adott interjúban élesen bírálta Európát, ugyanakkor kiemelte, hogy vannak „józan hangok” is a kontinensen – szemlézi a Lenta.
A cikk szerint a tárcavezető
példaként említette Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnököt, akiket pragmatikusnak és népük érdekeit szem előtt tartó vezetőknek tart.
Lavrov szerint azok, akik Magyarországot és Szlovákiát a „Putyin-rezsim segítőinek” listájára akarják tenni, valójában nosztalgiával tekintenek vissza a nácizmus európai korszakára.
