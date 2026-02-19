Csak lebuktak: a Tisza képviselői Münchenben világossá tették, készek arra, hogy Magyarországot leválasszák az olcsó orosz energiáról
Titkosszolgálati feljegyzések szerint céltudatos ukrán akcióról van szó.
Kötelező olvasmány, és elsőként a németeknél kell(ene) kötelezővé tenni.
„Schmidt Mária letette az asztalra az elmúlt minimum két évtized legfontosabb írását. Kötelező olvasmány, és elsőként a németeknél kell(ene) kötelezővé tenni. Bár ott valószínűleg perbe fognák az íróját.
Nekünk viszont el kell olvasni.
Már annak, aki ad magára egy kicsit is.”
Nyitókép forrása: Bruzák Noémi/MTI