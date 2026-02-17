„A holokausztra épülő németek identitása kettős. Be akarják bizonyítani, hogy belőlük lett a világ legjobb, legerkölcsösebb népe. Nagyhatalmi ambíciójukat most erre az erkölcsi piedesztálra állva élik ki. Közben, a zsigereikben büszkék arra, amit a Harmadik Birodalom fess egyenruháiba bújtatott katonái elértek. Talán ez az ukrán–német szerelmi viszonynak az oka, vagy inkább a magyarázata. A második világháború alatti közös küzdelmek, a Banderával és a banderistákkal együtt elkövetett elképesztő mértékű zsidóirtás és a vlaszovistákkal vállt vállnak vetve vívott oroszellenes harc.

Az 1990 óta eltelt évtizedekben a németek folyamatosan a holokauszttal nyomasztottak minket. Úgy viselkedtek, mintha nem ők találták volna ki, hajtották és hajtatták volna végre a zsidók szisztematikus kiirtását, hanem mi. Minden gesztust, megemlékezést keveselltek. Folyton arról papoltak nekünk, hogy ők már legyűrték a múltat (Vergangenheitsbewältigung), ők már ezen a területen is példamutató és erkölcsi fölényre okot adó munkát végeztek, ezért oszthatják nekünk az észt, és joguk, sőt kötelességük, hogy oktassanak, pontosabban, hogy kioktassanak minket.