Hajmeresztő jelenet a sajtótájékoztatón: a Bloomberg újságírója bemutatott Orbánnak és Rubiónak (VIDEÓ)
Az újságíró azt hitte, nem fog lebukni, de a kamerák rajtakapták.
Keserű lesz az ébredés!
„A holokausztra épülő németek identitása kettős. Be akarják bizonyítani, hogy belőlük lett a világ legjobb, legerkölcsösebb népe. Nagyhatalmi ambíciójukat most erre az erkölcsi piedesztálra állva élik ki. Közben, a zsigereikben büszkék arra, amit a Harmadik Birodalom fess egyenruháiba bújtatott katonái elértek. Talán ez az ukrán–német szerelmi viszonynak az oka, vagy inkább a magyarázata. A második világháború alatti közös küzdelmek, a Banderával és a banderistákkal együtt elkövetett elképesztő mértékű zsidóirtás és a vlaszovistákkal vállt vállnak vetve vívott oroszellenes harc.
Az 1990 óta eltelt évtizedekben a németek folyamatosan a holokauszttal nyomasztottak minket. Úgy viselkedtek, mintha nem ők találták volna ki, hajtották és hajtatták volna végre a zsidók szisztematikus kiirtását, hanem mi. Minden gesztust, megemlékezést keveselltek. Folyton arról papoltak nekünk, hogy ők már legyűrték a múltat (Vergangenheitsbewältigung), ők már ezen a területen is példamutató és erkölcsi fölényre okot adó munkát végeztek, ezért oszthatják nekünk az észt, és joguk, sőt kötelességük, hogy oktassanak, pontosabban, hogy kioktassanak minket.
Semmi nem példázta ezt annál jobban, mint amikor a szív nélkül született kancellárjuk, Angela Merkel, hivatalos állami látogatásra, pufi kabátban Magyarországra érkezett. A keletnémeteket kiengedő, a határnyitásban szerepet vállalók kitüntetését és bátorságuk elismerését tudatosan úgy időzítettük, hogy a kancellári látogatásra essen, és levélben kértük, hogy ha teheti, személyesen is mondjon nekik köszönetet. Nem vette a fáradtságot, még csak egy levelet sem küldött, amit felolvashattunk volna nekik, helyette a zsinagógába ment és a zsidó vezetőkkel találkozott.
Naná, hogy nem kajoltam be azt az álságos érvet, amire Merkel jobb ötlet híján, meghatottságot színlelve hivatkozott, vagyis, hogy 1989-re és a keletnémet menekültekre gondolt, amikor a magukat szírnek kiadók millióit rászabadította országára, és Európára. Merkel 16 év alatt tönkretette Németországot és Európát. Minden fontos döntése katasztrofálisan rossz volt és végzetesnek bizonyult. És most itt van nekünk Friedrich Merz, a tehetségtelen, színtelen-szagtalan BlackRock-lobbista, aki nyíltan revansra készül Oroszországgal szemben és eltökélt szándéka, hogy egész Európát magával rántsa. Újra.”
Nyitókép: Michael BIHLMAYER / POOL / AFP
***
Ezt is ajánljuk a témában
Az újságíró azt hitte, nem fog lebukni, de a kamerák rajtakapták.