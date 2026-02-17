Hajmeresztő jelenet a sajtótájékoztatón: a Bloomberg újságírója bemutatott Orbánnak és Rubiónak (VIDEÓ)

Szétesett a tiszás frakció Békéscsabán – a távozó képviselőt a helyi Tisza Szigetek minden erejükkel megpróbálják tönkretenni
Hricsovinyi Tamás kilépése után megszűnt a békéscsabai „Pátria Békéscsaba” tiszás frakció.
Az újságíró azt hitte, nem fog lebukni, de a kamerák rajtakapták.
Nem mindennapi jelenetet kaptak lencsevégre Marco Rubió és Orbán Viktor közös sajtótájékoztatóján. Az amerikai hírügynökség munkatársa ugyanis látszólag észrevétlenül, de mégis jól kivehető módon a középső ujját mutogatta a magyar miniszterelnök és az amerikai külügyminiszter felé.
Az újságíró azt hitte, nem fog lebukni, de a kamerák rajtakapták.
A videót alább tekinthetik meg:
Nyitókép: Képernyőfotó
***
Ezt is ajánljuk a témában
Hricsovinyi Tamás kilépése után megszűnt a békéscsabai „Pátria Békéscsaba” tiszás frakció.