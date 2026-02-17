Hajmeresztő jelenet a sajtótájékoztatón: a Bloomberg újságírója bemutatott Orbánnak és Rubiónak (VIDEÓ)

Nem mindennapi jelenetet kaptak lencsevégre Marco Rubió és Orbán Viktor közös sajtótájékoztatóján. Az amerikai hírügynökség munkatársa ugyanis látszólag észrevétlenül, de mégis jól kivehető módon a középső ujját mutogatta a magyar miniszterelnök és az amerikai külügyminiszter felé.

Az újságíró azt hitte, nem fog lebukni, de a kamerák rajtakapták.

A videót alább tekinthetik meg: