02. 17.
kedd
02. 17.
kedd
jelenet bloomberg rubió újságíró orbán viktor

Hajmeresztő jelenet a sajtótájékoztatón: a Bloomberg újságírója bemutatott Orbánnak és Rubiónak (VIDEÓ)

2026. február 17. 19:14

Az újságíró azt hitte, nem fog lebukni, de a kamerák rajtakapták.

2026. február 17. 19:14
null

Nem mindennapi jelenetet kaptak lencsevégre Marco Rubió és Orbán Viktor közös sajtótájékoztatóján. Az amerikai hírügynökség munkatársa ugyanis látszólag észrevétlenül, de mégis jól kivehető módon a középső ujját mutogatta a magyar miniszterelnök és az amerikai külügyminiszter felé.

Az újságíró azt hitte, nem fog lebukni, de a kamerák rajtakapták.

A videót alább tekinthetik meg:

Nyitókép: Képernyőfotó

Almassy
2026. február 17. 20:06
Az aktivista "újságíró" példánya. Kinevelt, kitenyésztett, kiválasztott és büszke.
lemez
2026. február 17. 20:04
Nem kell csodálkozni.Soros sátán fizetett lapja.
palika-2020
2026. február 17. 20:03
Kis buzi, semmi több.
egonsamu-2
2026. február 17. 20:01
Hú micsoda bátor tett! Egy valódi hös.... Rohadjon még életében....
