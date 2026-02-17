Szétesett a tiszás frakció Békéscsabán – a távozó képviselőt a helyi Tisza Szigetek minden erejükkel megpróbálják tönkretenni

Deák Deániel politikai elemző egy bejegyzést osztott meg a közösségi oldalán, amelyben arról írt: kilépett a békéscsabai tiszás „Pátria Békéscsaba” elnevezésű frakcióból Hricsovinyi Tamás, ennek következtében pedig megszűnt a helyi tiszások frakciója.

Az elemző szerint a Pátria Békéscsaba Egyesület több fronton is együttműködik a Tisza Párttal. Az egyesületet például korábban az a Bodóczi István vezette, aki a most megszűnt frakciót is irányította a békéscsabai közgyűlésben, illetve aki a Tisza Párt országgyűlési képviselőjelöltje a békéscsabai térségben az április 12-ei választáson.