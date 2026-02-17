Ft
Ft
7°C
0°C
Ft
Ft
7°C
0°C
02. 17.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 17.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza békéscsabai tisza sziget hricsovinyi tamás bodóczi istván

Szétesett a tiszás frakció Békéscsabán – a távozó képviselőt a helyi Tisza Szigetek minden erejükkel megpróbálják tönkretenni

2026. február 17. 18:26

Hricsovinyi Tamás kilépése után megszűnt a békéscsabai „Pátria Békéscsaba” tiszás frakció.

2026. február 17. 18:26
null

Deák Deániel politikai elemző egy bejegyzést osztott meg a közösségi oldalán, amelyben arról írt: kilépett a békéscsabai tiszás „Pátria Békéscsaba” elnevezésű frakcióból Hricsovinyi Tamás, ennek következtében pedig megszűnt a helyi tiszások frakciója.

Az elemző szerint a Pátria Békéscsaba Egyesület több fronton is együttműködik a Tisza Párttal. Az egyesületet például korábban az a Bodóczi István vezette, aki a most megszűnt frakciót is irányította a békéscsabai közgyűlésben, illetve aki a Tisza Párt országgyűlési képviselőjelöltje a békéscsabai térségben az április 12-ei választáson.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka

Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka
Tovább a cikkhezchevron

Deák Dániel szerint helyi Tisza Szigetek természetesen azonnal támadásba lendültek – a frakciót elhagyó és ezzel feloszló – Hricsovinyi Tamással szemben, és adótartozással vádolják. 

Hricsovinyi ugyanakkor tényszerűen igazolta, hogy nincs adótartozása – így a tiszások ismét megmutatták: ha nem értesz velük egyet, akkor megpróbálnak tönkretenni. Az elemző szerint ez az eset is rávilágít arra, hogy mennyire kormányzásképtelen a Tisza párt, országosan is hasonlóra lennének képesek, még egymással is összevesznek.

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

 

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
2026. február 17. 20:08
Hricsovinyi, ez milyen név, ukrán?! Ezeknek mindenből a szar jut.
Válasz erre
0
0
sozlib_abschaum
2026. február 17. 19:08
Az egész tiszaszekta jó, ha két / háromszáz agyhalottból áll (most a több milliárdos vietnami lájkoló rol nem beszélek), ezek drogosok, bűnözök, munka kerülök ezekkel nem lehet mit kezdeni (nekik úgy sincs semmijük, tehát nincs mit bukniuk), aztán vannak a bolsevik ivadékok, azok meg vérszomjasak (ezt hozták hazulról, mint petra madjar) és akkor vannak még az szdsz -es seggnyalók (ezeknek mindegy, hogy kinek a segge, csak nyalhassanak valamit) és vannak a szaros gyuri terroristái (na ezek a veszélyesek, mert kapják a pénzt és médiát számolatlanul), ezek legalább iskolázottak de merhetetlenül gátlástalanok.
Válasz erre
2
0
nyafika
2026. február 17. 18:56
Parlamentbe. Addíg kuss van ennek a Hrcsinvscíí nevű okádéknak.
Válasz erre
0
0
nyafika
2026. február 17. 18:54
TiSzarnak akkor lesz frakciója, majd ha bekerülnek legalább 5 fővel a
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!