Ft
Ft
0°C
-1°C
Ft
Ft
0°C
-1°C
01. 15.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 15.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar péter politico Orbán Viktor

Beismerte a Politico: Brüsszelben Magyar Péter győzelméért imádkoznak

2026. január 15. 08:56

A lap szerint mindent megtennének az uniós bürokraták, hogy ne fájdítsa tovább a fejüket a magyar miniszterelnök.

2026. január 15. 08:56
null

A brüsszeli bürokraták Magyar Péter győzelméért imádkoznak, azt remélve, hogy a Tisza győzelme esetén Magyar visszatereli az uniós fősodorba Magyarországot – árulta el a Politico. Azt, hogy az egész brüsszeli hálózat felsorakozott Magyar Péter mögött, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a Politico szerint Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke azért fogadta be olyan gyorsan Magyaréket a pártcsaládjába, hogy ezáltal befolyást szerezhessen Budapesten. Azóta pedig minden támogatást megad nekik, hogy felépíthessék a választási kampányukat.

A lap brüsszeli kiadása azt is elárulta, miért reménykednek ennyire Magyar Péter győzelmében. „Meglehet, hogy Magyarország viszonylag kicsi ország Európában, mindössze 9,6 millió lakossal, de Orbán vezetése alatt az egyik legnagyobb fejfájást okozza az EU-nak” – fogalmaztak.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Fontos dátum: már erre a napra készül Magyar Péter, nagy bejelentése lesz

Fontos dátum: már erre a napra készül Magyar Péter, nagy bejelentése lesz
Tovább a cikkhezchevron

A lap elismeri, Orbán Viktor fogja össze a jobboldali „populista” politikusokat az Európai Unión belül.

Példaként kiemelték Andrej Babiš cseh és Robert Fico szlovák miniszterelnököt, akik jóval elszigeteltebbek lennének, ha nem Orbán lenne a magyar miniszterelnök.

A Politiconak Tar Zoltán, a Tisza alelnöke is nyilatkozott, aki szerint a kormány majd „minden piszkos trükköt” bevet ellenük a kampányban.

Ennek ellenére a lapnak muszáj volt elismernie, hogy a magyar választások tiszták lesznek.

Bene Márton szerint persze a „tágabb versenykörnyezet” kedvez a kormánypártoknak, de a szavazásba nincs közvetlen beavatkozás. A TK Politikatudományi Intézet munkatársa szerint ezért nem zárható ki Magyar Péter győzelme.

Nyitókép forrása: Mathieu CUGNOT / EP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
2026. január 15. 10:40
És kihez imádkoznak? A heveri kecskebaszók allahjához?! Ez eddig sem működött, ez után sem fog.
Válasz erre
2
0
lemez
2026. január 15. 10:09
Poloska hivők szerint az oroszok beavatkoznak.Ingyencirkusz hülyegyerekeknek.
Válasz erre
3
0
Tegnap
•••
2026. január 15. 09:56 Szerkesztve
Nem imádkoznak Brüsszelben, az ördöghöz könyörögnek. Aljas, korrupt banda. Csak pusztulnának már.
Válasz erre
1
0
evpus
2026. január 15. 09:39
Normális, hazáját és családját szerető ember nem szavaz a tisza szektára!
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!