Beismerte a Politico: Brüsszelben Magyar Péter győzelméért imádkoznak

A brüsszeli bürokraták Magyar Péter győzelméért imádkoznak, azt remélve, hogy a Tisza győzelme esetén Magyar visszatereli az uniós fősodorba Magyarországot – árulta el a Politico. Azt, hogy az egész brüsszeli hálózat felsorakozott Magyar Péter mögött, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a Politico szerint Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke azért fogadta be olyan gyorsan Magyaréket a pártcsaládjába, hogy ezáltal befolyást szerezhessen Budapesten. Azóta pedig minden támogatást megad nekik, hogy felépíthessék a választási kampányukat.

A lap brüsszeli kiadása azt is elárulta, miért reménykednek ennyire Magyar Péter győzelmében. „Meglehet, hogy Magyarország viszonylag kicsi ország Európában, mindössze 9,6 millió lakossal, de Orbán vezetése alatt az egyik legnagyobb fejfájást okozza az EU-nak” – fogalmaztak.