Politico: Az európai jobboldal krémje Orbán mellé állt, összehangolt üzenetet küldtek

Az európai politikai térben is gyorsan észrevették azt a közel kétperces kampányvideót, amelyet Orbán Viktor tett közzé a választási kampány részeként. A felvétel különlegessége, hogy egyszerre vonultatja fel az európai és a nemzetközi jobboldal legismertebb politikusait, akik nyíltan támogatásukról biztosítják a magyar kormányfőt – erre hívta fel a figyelmet a Politico is.

A videóban megszólal az olasz miniszterelnök, Giorgia Meloni, aki úgy fogalmaz: