Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Politico választási kampány európai jobboldal Orbán Viktor

Politico: Az európai jobboldal krémje Orbán mellé állt, összehangolt üzenetet küldtek

2026. január 14. 19:38

Nemzetközi visszhangot váltott ki a magyar miniszterelnök által közzétett új kampányvideó, amely rövid idő alatt Brüsszelben is téma lett. A felvételen Orbán Viktor mellett sorakozik fel az európai és nemzetközi jobboldal több meghatározó alakja, amit a Politico is külön értelmezett.

2026. január 14. 19:38
null

Az európai politikai térben is gyorsan észrevették azt a közel kétperces kampányvideót, amelyet Orbán Viktor tett közzé a választási kampány részeként. A felvétel különlegessége, hogy egyszerre vonultatja fel az európai és a nemzetközi jobboldal legismertebb politikusait, akik nyíltan támogatásukról biztosítják a magyar kormányfőt – erre hívta fel a figyelmet a Politico is.

A videóban megszólal az olasz miniszterelnök, Giorgia Meloni, aki úgy fogalmaz:

Együtt kiállunk egy olyan Európáért, amely tiszteletben tartja a nemzeti szuverenitást, büszke kulturális és vallási gyökereire.

Orbán Viktor mögött sorakozott fel a jobboldali elit

A felvételen Meloni mellett feltűnik helyettese, Matteo Salvini, a francia jobboldal meghatározó alakja Marine Le Pen, valamint a német AfD társelnöke Alice Weidel is. A nemzetközi támogatók között szerepel Izrael miniszterelnöke, Benjamin Netanjahu, aki szintén hangsúlyos üzenetet fogalmazott meg:

A biztonság nem magától értetődő, azért meg kell küzdeni. Úgy gondolom, hogy Orbán Viktornak megvannak ezek a tulajdonságai. Megvan benne az elszántság, a bátorság és a bölcsesség, hogy megvédje a hazáját.

Ezt is ajánljuk a témában

A videóban további jobboldali vezetők is feltűnnek, köztük a spanyol Vox elnöke Santiago Abascal, az Osztrák Szabadságpárt vezetője Herbert Kickl, Szerbia elnöke Alekszandar Vucsics, valamint Csehország miniszterelnöke Andrej Babiš. A támogatók sorát erősíti Argentína elnöke, Javier Milei is.

A Politico értelmezése szerint a kampányvideó nem csupán belpolitikai üzenet, hanem Orbán Viktor újraválasztási törekvéseit egy szélesebb nemzetközi politikai összefüggésbe helyezi. 

A felvétel a nemzeti szuverenitás és az európai politikai szövetségek kérdését is középpontba állítja, különös tekintettel arra, hogy a magyar kormányfő Brüsszelben gyakran került konfliktusba uniós intézményekkel több vitás ügyben. A lap azt is megemlíti, hogy a videó hitelességét az AfD és az olasz kormány képviselői is megerősítették, így a felvétel egy összehangolt politikai üzenetként jelent meg az európai nyilvánosság előtt.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

nagymester-b-2
2026. január 14. 21:22
Mostanában lejjebb is csavarták az "elszigetelődött" dumát. Szembe jött a valóság.
templar62
2026. január 14. 20:43
ANTANTNAK KAKUKK .
gyzoltan-2
2026. január 14. 19:50
"Az európai jobboldal krémje Orbán mellé állt, összehangolt üzenetet küldtek" -azért nem ilyen derűs a kép..! Kiegyeznék már azzal is, ha Brüsszel közismert pribékei, némileg lelassulnának, lendületüket vesztenék..! Eszüket vesztve rohannak a halálos háborús szakadékba, magukkal rántva Európa békét kívánó népeit...
