02. 19.
csütörtök
02. 19.
csütörtök
Tisza Párt kutatás Ceglédi Zoltán Kutyapárt

A Tisza már annyira vezet, hogy konkrétan az oszlopa tartja a plafont, hogy le ne szakadjon

2026. február 19. 09:11

Másrészt mintha elengedték volna a Kutyapárt nyomasztását.

2026. február 19. 09:11
Ceglédi Zoltán
Ceglédi Zoltán
„Két fontos jelenségre lehetünk figyelmesek a friss kutatásban. Egyrészt a Tisza már annyira vezet, hogy konkrétan az oszlopa tartja a plafont, hogy le ne szakadjon, másrészt mintha elengedték volna a Kutyapárt nyomasztását: hosszú idő után először megkapta az 5%-os eredményt. Lehet, hogy mégis hatásosak voltak az offenzív videók, a személyes beleállások? Egy mérés alapján ezt nem lehet kijelenteni, de az világos, hogy a publicitás, amit a pártot támadó tiszás média és a kommentelők generáltak, plusz az, hogy most először keményen vissza is szóltak a pártból, mindenképpen a kétfarkúakra irányította a figyelmet. Lesz ebből parlamenti bejutás? Korai lenne ilyet kijelenteni. De mindenképpen új elem, hogy itt az első mérés, ami ezt mutatja.”

Nyitókép: az MKKP Facebook-oldala

"másrészt mintha elengedték volna a Kutyapárt nyomasztását: hosszú idő után először megkapta az 5%-os eredményt." Simán az van hogy a Tiszának semmi esélye és elengedték ezt a választást... Szerinted mi lenne, ha mondjuk a mérések ellenére a DK majdnem annyit érne el, minta Tisza??? hát az hogy a Polost saját szavazói lincselnék meg, mert nem azért a szavazói mersz szimpatikusnak tartják, hanem mert azt hiszik, hogy így leváltható a Fidesz. Választások után próbálnak meg puccsolni... hogy hogy azt meg ne kérdezd, mert szerintem az ötös lottó esélyesebb.
