02. 19.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Lebukott az Erste: óriásit kaszált az orosz–ukrán háborún az osztrák pénzintézet

2026. február 18. 22:54

A csoport profitja 2021 és 2024 között 62 százalékkal emelkedett, a részvényárfolyama pedig két és félszeresére ugrott.

2026. február 18. 22:54
Miközben az európai lakosság megemelkedett energiaárakon és megélhetési költségeken keresztül az orosz–ukrán háború gazdasági következményeit szenvedte el, az Erste Bank soha nem látott profitra tett szert – idézte az osztrák pénzintézet éves jelentéseit a Világgazdaság.

A csoport profitja 2021 és 2024 között 62 százalékkal emelkedett, a részvényárfolyama pedig két és félszeresére ugrott, tehát egyértelműen haszonélvezője volt az elmúlt időszaknak

– húzták alá.

A lap az összeállításában emlékeztetett, mindennek különös súlyt ad Orbán Viktor miniszterelnök 27. évértékelőjén elmondott beszéde, amely a szokottnál is keményebb volt. Mint ismert, a kormányfő hosszan bírálta a Tisza Párt, Brüsszel és a nemzetközi nagytőke hazánkban is jelen lévő szereplőit, mivel meglátása szerint háborús szövetséget alkotva próbálnak hatalomra kerülni az áprilisi országgyűlési választáson. 

A miniszterelnök név szerint is említette a Shellt, illetve az Erste Bankot, amelyek szerinte nyerészkedtek az elmúlt évek háborús pusztításán. Úgy fogalmazott,

ők a halál vámszedői, a háború kutyái”.

Az Erste Bankról a kormányfő egyenesen azt állította: nem érdekli őket, hogy évente 400 ezer ember hal meg vagy rokkan meg, „csak pörögjön a kassza, jöjjön a lóvé”.

A Telex már az év értékelő napján megkereste az osztrák hitelintézetet, amely válaszában közölte: az Erste Bank Hungary Zrt. semmilyen formában nem vesz részt politikai kampányban, és a rá vonatkozó jogszabályokat maradéktalanul betartja. Hozzátették továbbá, hogy a bank alapelveivel összhangban elutasít minden háborút és erőszakot.

A pénzintézet érvelésének azonban ellentmondanak éves jelentéseik:

  • míg 2021-ben 1,9 milliárd euró volt a nettó eredményük, 
  • 2024-ben már 3,1 milliárd euró, azaz a háborús periódus alatt 1,2 milliárd euróval gyarapodott a hasznuk. 

A gazdasági portál szerint a bank folytatólagos tevékenységéből származó, adózás előtti eredménye még ennél is látványosabban, közel 3 milliárdról 5 milliárd euróra nőtt. A legnagyobb ugrást 2023-ban érték, amikor egyik évről a másikra 37,8 százalékkal nőtt a profitjuk.

Ráadásul minden esély megvan arra, hogy a 2024-es, abszolút rekordnak számító teljesítményt tavaly felülmúlták, miután a harmadik negyedéves jelentésében az Erste további profitnövekedésről számolt be.

Bár a bank a profitnövekedést elsősorban az emelkedő kamatbevételekkel magyarázza, valójában az csak következménye volt az orosz–ukrán háború nyomán elszálló energiaáraknak, és magas inflációra adott monetáris politikai válaszoknak – mutattak rá.

Pénzemberek és menedzserek sorjáznak a Tiszában

Érdemes felidézni, hogy 

a Tisza Pártot Orbán Viktor szerint jól láthatóan elfoglalták a multinacionális üzleti és pénzügyi érdekkörök. 

Tavaly például Kármán András tűnt fel a párt gazdasági vezetőjeként, aki 2010 és 2011 között még a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára volt, ám később több ponton vitatta a kormány intézkedéseit (például ellenezte a bankadót és az IMF hazaküldését), majd az Erste Banknál töltött be vezető pozíciókat.

Kármán ugyanakkor az utóbbi időben háttérbe szorult, és helyét Kapitány István vette át a párt gazdasági és energetikai területeinek élén. Kapitány 37 évig dolgozott annál a globális óriásnak számító Shellnél, amely az orosz–ukrán háború egyik legnagyobb nyertese: a vállalat 2022 és 2024 között soha nem látott extraprofitot realizált a háború és az energiaválság közepette – hívta fel a figyelmet a lap.

Nyitókép illusztráció. Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

