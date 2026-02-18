Lebukott az Erste: óriásit kaszált az orosz–ukrán háborún az osztrák pénzintézet

Már a látszatra sem adnak: nyíltan beszállt Magyar Péterék mellett a kampányba az Erste Bank
Kármán András tiszás szakértő volt munkahelye legújabb reklámjában „csapatváltásra” szólítja fel a magyarokat.
A csoport profitja 2021 és 2024 között 62 százalékkal emelkedett, a részvényárfolyama pedig két és félszeresére ugrott.
Miközben az európai lakosság megemelkedett energiaárakon és megélhetési költségeken keresztül az orosz–ukrán háború gazdasági következményeit szenvedte el, az Erste Bank soha nem látott profitra tett szert – idézte az osztrák pénzintézet éves jelentéseit a Világgazdaság.
A csoport profitja 2021 és 2024 között 62 százalékkal emelkedett, a részvényárfolyama pedig két és félszeresére ugrott, tehát egyértelműen haszonélvezője volt az elmúlt időszaknak
– húzták alá.
A lap az összeállításában emlékeztetett, mindennek különös súlyt ad Orbán Viktor miniszterelnök 27. évértékelőjén elmondott beszéde, amely a szokottnál is keményebb volt. Mint ismert, a kormányfő hosszan bírálta a Tisza Párt, Brüsszel és a nemzetközi nagytőke hazánkban is jelen lévő szereplőit, mivel meglátása szerint háborús szövetséget alkotva próbálnak hatalomra kerülni az áprilisi országgyűlési választáson.
A miniszterelnök név szerint is említette a Shellt, illetve az Erste Bankot, amelyek szerinte nyerészkedtek az elmúlt évek háborús pusztításán. Úgy fogalmazott,
ők a halál vámszedői, a háború kutyái”.
Az Erste Bankról a kormányfő egyenesen azt állította: nem érdekli őket, hogy évente 400 ezer ember hal meg vagy rokkan meg, „csak pörögjön a kassza, jöjjön a lóvé”.
A Telex már az év értékelő napján megkereste az osztrák hitelintézetet, amely válaszában közölte: az Erste Bank Hungary Zrt. semmilyen formában nem vesz részt politikai kampányban, és a rá vonatkozó jogszabályokat maradéktalanul betartja. Hozzátették továbbá, hogy a bank alapelveivel összhangban elutasít minden háborút és erőszakot.
Ezt is ajánljuk a témában
Kármán András tiszás szakértő volt munkahelye legújabb reklámjában „csapatváltásra” szólítja fel a magyarokat.
A pénzintézet érvelésének azonban ellentmondanak éves jelentéseik:
A gazdasági portál szerint a bank folytatólagos tevékenységéből származó, adózás előtti eredménye még ennél is látványosabban, közel 3 milliárdról 5 milliárd euróra nőtt. A legnagyobb ugrást 2023-ban érték, amikor egyik évről a másikra 37,8 százalékkal nőtt a profitjuk.
Ráadásul minden esély megvan arra, hogy a 2024-es, abszolút rekordnak számító teljesítményt tavaly felülmúlták, miután a harmadik negyedéves jelentésében az Erste további profitnövekedésről számolt be.
Bár a bank a profitnövekedést elsősorban az emelkedő kamatbevételekkel magyarázza, valójában az csak következménye volt az orosz–ukrán háború nyomán elszálló energiaáraknak, és magas inflációra adott monetáris politikai válaszoknak – mutattak rá.
Érdemes felidézni, hogy
a Tisza Pártot Orbán Viktor szerint jól láthatóan elfoglalták a multinacionális üzleti és pénzügyi érdekkörök.
Tavaly például Kármán András tűnt fel a párt gazdasági vezetőjeként, aki 2010 és 2011 között még a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára volt, ám később több ponton vitatta a kormány intézkedéseit (például ellenezte a bankadót és az IMF hazaküldését), majd az Erste Banknál töltött be vezető pozíciókat.
Kármán ugyanakkor az utóbbi időben háttérbe szorult, és helyét Kapitány István vette át a párt gazdasági és energetikai területeinek élén. Kapitány 37 évig dolgozott annál a globális óriásnak számító Shellnél, amely az orosz–ukrán háború egyik legnagyobb nyertese: a vállalat 2022 és 2024 között soha nem látott extraprofitot realizált a háború és az energiaválság közepette – hívta fel a figyelmet a lap.
Nyitókép illusztráció. Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Bankár-közgazdász lett Magyar Péter egyik új szakértője, aki Horn és Bokros alatt kezdett a Pénzügyminisztériumban, és igen gyorsan kihullott 2010 után az Orbán-kormányból. Mutatjuk, ki is Kármán András.
Ezt is ajánljuk a témában
A Shell 2022 és 2024 között soha nem látott extraprofitot generált a háború és az energiaválság közepette – mutatott rá az oknyomozó portál.