02. 13.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború tisza shell kapitány istván

Kapitány István rendesen megszedhette magát a háborún

2026. február 13. 20:46

A Shell 2022 és 2024 között soha nem látott extraprofitot generált a háború és az energiaválság közepette – mutatott rá az oknyomozó portál.

2026. február 13. 20:46
null

Hatalmas összeget, több, mint tízmilliárd forintot keresett a Shell felsővezetőjeként a háborún Kapitány István, a Tisza szakértője – írja az Ellenpont.

Hozzáteszik: 

A Shell ugyanis 2022 és 2024 között soha nem látott extraprofitot generált a háború és az energiaválság közepette, bevételeiket megduplázták, a részvények értéke pedig másfélszeresére növekedett.”

A portál rámutat: „Kapitány István – az iparági benchmarkok és a nyilvánosan elérhető beszámolók alapján – feltételezett jövedelme a mobilitási üzletág globális alelnökeként (Shell EVP) bónuszokkal együtt eleve közel évi 1-1,5 milliárd forint is lehetett évente, még konzervatív becslésünk szerint is.”

Az Ellenpont szerint „Az ambiciózus szcenárió alapján a 2022-es, háború miatti olajár-robbanás és a részvények értékének drasztikus növekedése után ez azonban több mint a duplájára ugorhatott 2024 nyarára. Bónusszal, részvénycsomaggal, egyéb juttatásokkal ez akár évi 3,4 millió font, azaz 2,8 milliárd forint értékű juttatás is lehetett a számításaink szerint.”

Az oknyomozó portál szerint 

ezzel biztosan Kapitány az a magyar, aki a leginkább meggazdagodott az orosz-ukrán fegyveres konfliktuson.

Mint kifejtik: „Kapitánynak rengeteg Shell-részvénye van (hiszen a Shell vezetője volt), így ő azon gazdagszik, ha Magyarország drága amerikai LNG-t vesz (lehetőleg a Shellen keresztül) az olcsó orosz gáz helyett.”

Szerintük Kapitány ezért támadja a magyar-orosz gázmegállapodást, ezért akar leválni az olcsó orosz energiáról, és ezért támadja a rezsicsökkentést is.

Az Ellenpont felidézte, Kapitány korábban, a Partizánnak adott interjúban, kijelentette, hogy teljesen a piac önszabályozásában hisz, és nem támogatja, ahogy ő fogalmazott, a „piaci folyamatokba való beavatkozásokat”.  

A portál ezt úgy értelmezte, hogy ellenzi többek között az olyan családokat védő intézkedéseket, mint az idei télen extra fontossággal bíró rezsicsökkentést vagy épp az árstopot.

Az Ellenpont azt is felidézte, Kapitány Istvánt a nyolcvanas években a kommunista titkosszolgálatokhoz kötődő impexektől indult. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook / Kapitány István

nuevoreynuevaley
•••
2026. február 13. 21:00 Szerkesztve
Gratulalunk Kapitany Istvannak a 10 milliardjahoz, amivel lehuzta a fejlett nyugatot Meszaros Lolo 500 milliardot keresett a haboru kitorese ota, de az mind a magyar adofizetok penze
