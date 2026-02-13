Kapitány István rendesen megszedhette magát a háborún

Az Ellenpont szerint „Az ambiciózus szcenárió alapján a 2022-es, háború miatti olajár-robbanás és a részvények értékének drasztikus növekedése után ez azonban több mint a duplájára ugorhatott 2024 nyarára. Bónusszal, részvénycsomaggal, egyéb juttatásokkal ez akár évi 3,4 millió font, azaz 2,8 milliárd forint értékű juttatás is lehetett a számításaink szerint.”

Az oknyomozó portál szerint

ezzel biztosan Kapitány az a magyar, aki a leginkább meggazdagodott az orosz-ukrán fegyveres konfliktuson.

Mint kifejtik: „Kapitánynak rengeteg Shell-részvénye van (hiszen a Shell vezetője volt), így ő azon gazdagszik, ha Magyarország drága amerikai LNG-t vesz (lehetőleg a Shellen keresztül) az olcsó orosz gáz helyett.”

Szerintük Kapitány ezért támadja a magyar-orosz gázmegállapodást, ezért akar leválni az olcsó orosz energiáról, és ezért támadja a rezsicsökkentést is.