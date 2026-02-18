Ft
02. 18.
szerda
tisza párt magyar péter Magyar Péter hazugságai brüsszel gazda

Magyar Péter és a gazdák: csúnyán leleplezték a Tisza-vezért (VIDEÓ)

2026. február 18. 06:56

A Tisza Párt elnöke azt állítja, hogy ő mindig kiállt a magyar gazdák érdkeei mellett. Ezzel szemben Magyar Péter az elmúlt egy évben egyetlen bizottsági ülésen sem állt ki a gazdákért. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 23. rész.

2026. február 18. 06:56
null
Kovács András
Kovács András

Magyar Péter az elmúlt hetekben többször is azt állította, hogy ő mindig kiáll a magyar gazdák mellett. 

Magyar
Magyar Péter csak szavakban állt ki a gazdák mellett!
Forrás: Attila KISBENEDEK / AFP

Magyar Péternek a reptéri pózolós képre volt energiája, de arra nem, hogy részt vegyen a mezőgazdasági és költségvetési bizottság együttes ülésén – hívta fel korábban a figyelmet a közösségi oldalán Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője. Rámutatott: Magyar Péter az agrártámogatásokról szóló vitán sem jelent meg. Kitért rá, hogy az éjszakába nyúló ülésen többek között arról ment a vita, hogyan akarják lefaragni az agrártámogatásokat. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka

Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka
Tovább a cikkhezchevron

Magyar Péter az elmúlt egy évben egyetlen bizottsági ülésen sem állt ki a gazdákért. Egyetlen felszólalásra nem futotta az érdekükben

– hangsúlyozta a Fidesz EP-képviselője. „Én most is felszólaltam, itt látjátok” – írta a videóhoz.

Dömötör Csaba a videóban kifejtette: 

  • Ha nem segítenek a gazdáknak, akkor legalább ne játszanak el költségvetési színjátékot. 
  • Kiemelte, hogy az új költségvetési tervek legbotrányosabb része az, hogy 20 százalékkal akarják csökkenteni az agrártámogatásokat, és akkor teszik ezt, amikor a gazdák ezerféle gonddal küszködnek: aszályok, járványok, mindennek tetejében még a piacokat is megnyitják a Mercosur-országok előtt. 

Önök szerint hogy lesz majd esélyük életben maradni az egyre élesebb versenyben, ha közben egyre kevesebb támogatást kapnak?

– tette fel a kérdést. Szavai szerint súlyosbítja az egészet, hogy a bizottság trükközik: összevonják az alapokat, hogy ne tűnjön fel, hogy kisebbek az összegek. 

Aztán Ursula von der Leyen megígér egy tízszázalékos vidéki célkitűzést az összevont alapban, az itteni nagykoalíció ennek tapsol, de ez egyáltalán nem jelent új pénzt. Végül nagy kegyesen beígérik, hogy a tagállamok a költségvetési tartalékból hamarabb költhetnek, hogyha a Bizottság ezt jóváhagyja, de ez sem jelent új pénzt

– sorolta. Véleménye szerint ezek egyike sem változtat azon a tényen, hogy a támogatások összegét húsz százalékkal akarják csökkenteni. 

Szóval azt szeretném kérni a Bizottságtól, hogy ha nem segítenek a gazdáknak, akkor legalább ne játszanak el költségvetési színjátékot. Köszönöm!

– zárta gondolatait.

Szembejött a valóság Magyar Péterrel: kiosztották az igazukért küzdő gazdák Brüsszel emberét

Deák Dániel Facebook-oldalán osztott meg egy videót, amelyen a magyar gazdák reakciója látható, miután Magyar Péter megjelent. A Tisza vezetője nem tudta becsapni a tiltakozókat.

Mikor álltál ki a gazdák mellett?

– teszi fel a kérdést a videóban az egyik tüntető Magyar Péternek.

Soha nem láttunk.

– tette hozzá, majd egy másik tüntető azt kérdezi a Tisza Párt vezetőjétől, hogy hol volt Brüsszelben, majd azt mondja:

Ezek a gazdák Von der Leyen ellen tüntetnek, te pedig kiállsz mellettük. Köszönjük szépen ezt a segítséget.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP
 

 

 

za-firka
2026. február 18. 07:57
Eusch Péter egy labanc.
Héja
2026. február 18. 07:22
M. Péter álmában is hazudik.
Szuperszig
2026. február 18. 07:21
A kapibara beporozta már a marhaültetvényeket?
akyokushinkaimestere
2026. február 18. 07:16
Talán fejleszteni kellene a termelés hatékonyságát a terület alapú támogatásból nem autót kell venni hanem befektetni ,modern öntöző rendszerekbe.Ha egy autószerelőhöz kevesen járnak mert szarul dolgozik, lassan és drágán, a kutyát nem érdekel ha csődbe megy.
