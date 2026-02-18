Magyar Péter és a gazdák: csúnyán leleplezték a Tisza-vezért (VIDEÓ)

Magyar Péter az elmúlt hetekben többször is azt állította, hogy ő mindig kiáll a magyar gazdák mellett.

Magyar Péter csak szavakban állt ki a gazdák mellett!

Forrás: Attila KISBENEDEK / AFP

Magyar Péternek a reptéri pózolós képre volt energiája, de arra nem, hogy részt vegyen a mezőgazdasági és költségvetési bizottság együttes ülésén – hívta fel korábban a figyelmet a közösségi oldalán Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője. Rámutatott: Magyar Péter az agrártámogatásokról szóló vitán sem jelent meg. Kitért rá, hogy az éjszakába nyúló ülésen többek között arról ment a vita, hogyan akarják lefaragni az agrártámogatásokat.