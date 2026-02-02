Most omlott össze minden: kilépett a pártból a főideológus, miután nyilvánosságra hozták a titkos emailjeit Epsteinnel

Az amerikai igazságügyminisztérium a hétvégén újabb többmillió oldalnyi dokumentumot, valamint több százezer fotót és videót hozott nyilvánosságra az Epstein-ügyről, és ebben a hatalmas anyagban is számos olyan részlet – köztük rengeteg emailüzenet-váltás – szerepel, amely Peter Mandelson és Epstein igen szoros kapcsolataira vall.

A legnagyobb horderejű új információk közé tartozik, hogy Epstein 2003-ban és 2004-ben három részletben összesen 75 ezer dollár adományt nyújtott a brit munkáspárti politikusnak.

Előkerült egy olyan fotó is, amelyen Mandelson látszik alsóneműben egy meg nem nevezett nő társaságában. A nő arcát a fotón kitakarták.