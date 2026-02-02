Ft
Ft
3°C
-3°C
Ft
Ft
3°C
-3°C
02. 02.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 02.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
nagy britannia jeffrey epstein peter mandelson botrány munkáspárt

Most omlott össze minden: kilépett a pártból a főideológus, miután nyilvánosságra hozták a titkos emailjeit Epsteinnel

2026. február 02. 06:38

Vége a karriernek: Lord Mandelson belebukott a pedofilbotrányba, kiderült, mennyi pénzt kapott Epsteintől.

2026. február 02. 06:38
null

Kilépett a kormányzó brit Munkáspártból Peter Mandelson, a párt egyik legbefolyásosabb veterán politikusa és egykori főideológusa, Nagy-Britannia volt washingtoni nagykövete, miután újabb részletek derültek ki a fiatalkorú lányok elleni súlyos szexuális bűncselekményekért elítélt néhai amerikai pénzemberrel, Jeffrey Epsteinnel fenntartott szoros baráti és üzleti kapcsolatairól.

Epstein a terhére rótt szexuális visszaélések miatt többször is megjárta a börtönt. Legutóbb 2019 nyarán vették ismét őrizetbe hasonló vádakkal, de nem sokkal később öngyilkosságot követett el börtöncellájában.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter öngólja: ezért volt óriási tévedés Orbán Anita kinevezése

Magyar Péter öngólja: ezért volt óriási tévedés Orbán Anita kinevezése
Tovább a cikkhezchevron

Már hónapokkal ezelőtt is több olyan email nyilvánosságra került az Egyesült Államokban, amelyek arról tanúskodtak, hogy Mandelson – akit felsőházi tagsága a Lord előnév viselésére jogosít – igen szoros baráti viszonyban állt Epsteinnel.

Ezeknek az információknak a hatására Keir Starmer miniszterelnök tavaly szeptemberben utasította Yvette Cooper külügyminisztert Mandelson washingtoni nagyköveti megbízatásának azonnali hatályú visszavonására.

Lord Mandelsont nem egészen egy évvel korábban nevezték ki Nagy-Britannia washingtoni nagykövetévé, amely a brit diplomáciai szolgálat hagyományosan legfontosabbnak tartott külszolgálati tisztsége.

Ezt is ajánljuk a témában

Az amerikai igazságügyminisztérium a hétvégén újabb többmillió oldalnyi dokumentumot, valamint több százezer fotót és videót hozott nyilvánosságra az Epstein-ügyről, és ebben a hatalmas anyagban is számos olyan részlet – köztük rengeteg emailüzenet-váltás – szerepel, amely Peter Mandelson és Epstein igen szoros kapcsolataira vall.

A legnagyobb horderejű új információk közé tartozik, hogy Epstein 2003-ban és 2004-ben három részletben összesen 75 ezer dollár adományt nyújtott a brit munkáspárti politikusnak.

Előkerült egy olyan fotó is, amelyen Mandelson látszik alsóneműben egy meg nem nevezett nő társaságában. A nő arcát a fotón kitakarták.

Lord Mandelson vasárnap este közzétett nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy sem feljegyzései között, sem emlékezetében nem találja nyomát az Epsteintől kapott pénzadománynak, és nem bizonyos abban, hogy az erről szóló dokumentáció hiteles.

A fotóval kapcsolatban azt írta: 

nem tudja, hogy a kép hol és milyen körülmények között készült, és azt sem, hogy ki a társaságában látható nő.

Hozzátette ugyanakkor, hogy jóllehet a most előkerült anyagok hitelessége további vizsgálatot igényel, úgy döntött, hogy kilép a Munkáspártból, mivel nem kíván „további kínos pillanatokat okozni” a pártnak.

Lord Mandelson személyében a 2024-es nagy-britanniai választások óta kormányzó Labour egyik legbefolyásosabb veteránja távozik a pártból.

Peter Mandelson az 1990-es évek közepétől felépített, elsősorban Tony Blair volt kormányfő nevéhez kötődő, a korábbi évtizedek sokszor „balosnak”, „szocialistának” minősített Munkáspártjára alig hasonlító „Új Labour” főideológusa volt, és sokak szerint Blairnél és utódjánál, Gordon Brownnál is komolyabb reformszerepet töltött be a párt teljes átalakításában.

Blair a Mandelson irányításával kialakított Új Labour élén – eddig példátlan módon – egymás után háromszor vezette választási győzelemre a Munkáspártot, és 1997-től 2007-ig volt Nagy-Britannia miniszterelnöke.

Nem Lord Mandelson ugyanakkor az első nagy befolyású brit közéleti személyiség, akinek az Epstein-botrány okozta a bukását.

András egykori yorki hercegről, a néhai II. Erzsébet királynő harmadszülött gyermekéről, a jelenlegi uralkodó, III. Károly király öccséről is már évekkel ezelőtt kiderült, hogy közeli üzleti és baráti viszonyt ápolt Jeffrey Epsteinnel. A volt amerikai üzletember egyik áldozata pert is indított azon a címen, hogy Epstein több alkalommal szexuális kapcsolatra kényszerítette őt András herceggel. A vádló – aki tavaly öngyilkosságot követett el – az incidens idején még kiskorú volt.

Ezt az ügyet négy éve sikerült peren kívüli egyezséggel lezárni, de az udvar az utóbbi hónapokban megvonta Andrástól a brit királyi családban betöltött pozíciójából, illetve katonai múltjából eredő összes titulusát és jogosultságait, így a volt herceg jelenleg Andrew Mountbatten-Windsor polgári néven, magánszemélyként él.

(MTI) 

Nyitókép: Jim WATSON / AFP

 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Hobby024
2026. február 02. 07:42
Hú waze! Nem hittem, hogy a jobboldalon is ennyi a hülye. Semmivel nem vagytok különbek a tiszás agyhalottaknál!
Válasz erre
0
0
Búvár Kund
2026. február 02. 07:38
Csak a szokásos, mint a fajtája mind, az összes komcsi. Mikor találnak ki végre más dumát? Mindig csak az "nem tudja, nem emlékszik, ott se vót"
Válasz erre
0
0
Hobby024
•••
2026. február 02. 07:26 Szerkesztve
Nem kerülte el a figyelmem! De ez származától, országtól, történelmi időszaktól, politikai hovatartozástól független. Ez jellem és tartás függő. Megvan a jobb és a baloldalon egyaránt. Megvan az egyházban és megvan a baloldali erkölcscsőszök között. A tiltott gyümölcs mindíg édes volt. Ha nem lenner rá igény nem lenne prostituált.
Válasz erre
0
0
Ekrü123
2026. február 02. 07:20
Hobby024 2026. február 02. 07:02 " És itt nemcsak balosok, szarfaszú kommunisták, hanem a közvélemény előtt fedhetetlen republikánusok, látszólag hithű másokat megítélő szent emberek is belekóstolnak a gyönyör tiltott mézeskancsójába. Peter Mandelsonés a hozzá hasonló erkölcscsőszök persze tagadnak. "- Talán elkerülte a figyelmedet, hogy Peter Mandelson nem a jobboldal, hanem a brit Munkáspárt tagja, amelyik ugye a sziciáldemokraták-Demokraták táborát erősíti. A fenti kép ezért megtévesztő és aljas, mert azt sugallja Trumpnak is köze van hozzá, pedig csak annyi, hogy valószínű hivatalból találkoznia kellett vele. Érdekes, hogy még véletlen sem egy olyan fotót tettek ki amin Tony Blairrel vagy Gordon Brownnal van, pedig velük egy brancs. " Most mindenáron a nyomok, a fotók eltüntetése folyik."- Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy Trump volt az aki utasítást adott az akták nyilvánosságra hozására. A Demokratáknak valamiért nem volt fontos...
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!