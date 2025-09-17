Fejedelmi fogadtatás: így érkezett meg Donald Trump Windsorba (FOTÓK, VIDEÓ)

Vádat emeltek Tyler Robinson ellen: halálbüntetés várhat Charlie Kirk gyilkosára
A 22 éves férfi ellen kedden aljas indokból elkövetett gyilkosság, fegyverrel elkövetett bűncselekmény és az igazságszolgáltatás akadályozása miatt emeltek vádat.
A királyi család a brit uralkodóházhoz méltó külsőségekkel üdvözölte az amerikai elnököt.
Lélegzetelállító pompával fogadta a brit királyi család Donald Trump amerikai elnököt és feleségét, Melaniát szeptember 17-én, Windsorban – számolt be a Telegraph.
Az amerikai elnök második állami látogatása történelmi jelentőségű, hiszen
rajta kívül egyetlen amerikai vezetőt sem ért az a megtiszteltetés, hogy hivatali ideje alatt egynél többször fogadták az Egyesült Királyságban.
A látogatás egyébként is több puszta protokolláris eseménynél, politikai üzenettel is bír:
Nagy-Britannia és az Egyesült Államok közötti szoros kapcsolatot szimbolizálja, miközben mindkét fél számára fontos belpolitikai fegyvertényként is szolgál.
Trumpot és feleségét a walesi hercegi pár fogadta érkezésekor, majd III. Károly király és Kamilla királyné üdvözölte őket a windsori uralkodói birtokon. A ceremóniát 41 ágyúlövés és katonai díszfelvonulás kísérte, amelyben több mint ezer brit katona vett részt. A négylovas állami hintóban a király és az elnök együtt vonultak be a kastélyba, ezzel is hangsúlyozva a „különleges kapcsolat” súlyát.
A nap egyik legszemélyesebb momentuma az volt, amikor Trump virágot helyezett el II. Erzsébet sírján a Szent György-kápolnában.
Az amerikai elnök többször hangoztatta, milyen jelentőségteljesnek tartja, hogy újra Windsorban lehet:
Ez egy nagyszerű megtiszteltetés”
– mondta a sajtónak, felidézve, hogy gyermekkorában skót édesanyjával fekete-fehér televízión nézte a királynő koronázását.
A gesztus mögött diplomáciai szándék is húzódott:
Trump így jelezte, hogy az Egyesült Királyság kulturális és történelmi szimbolikája számára is fontos.
A brit–amerikai viszony erősítését szolgálta a Royal Collection Trust külön kiállítása is, amelyen az Egyesült Államokhoz kötődő műtárgyakat mutattak be. Trump nagy lelkesedéssel szemlélte Abraham Lincoln 1862-es levelét Viktória királynőhöz, amelyet „fantasztikusnak” nevezett.
Károly király eközben végigkísérte vendégét a tárlaton, míg a királyné Melaniával beszélgetett. Az elnök külön kérésére amerikai függetlenséghez kötődő tárgyakat is előhoztak a raktárból.
Az ajándékozás is szimbolikus üzeneteket hordozott.
Trump egy Eisenhower-kard másolatával lepte meg a királyt, az Egyesült Államok és Nagy-Britannia közös háborús küzdelmeinek jelképeként.
Melania egy Tiffany & Co. ékszert adott át a királynénak, míg a királyi család Trumphoz illően nagyszabású emléktárgyakkal viszonozta a gesztust:
többek között a Buckingham-palota felett Trump 2025-ös beiktatásakor lobogó Union Jack zászlót kapta meg.
A nap folyamán a Trumppal érkező amerikai kormánytagok – köztük Marco Rubio külügyminiszter – is részt vettek a programokon.
A windsori gyepen látványos katonai parádéval és zenekari műsorral tisztelegtek a külföldi államfő előtt, amelyben az amerikai hadsereg Old Guard Fife and Drum Corps együttese is fellépett.
A Telegraph véleménye szerint Trump számára némi „fellélegzést” is jelent a látogatás, miután Amerika épp a Charlie Kirk-gyilkosságtól és a politikai erőszak szerepéről szóló társadalmi vitától hangos. A cikk megerősítette:
az elnök csütörtökön utazik vissza az Egyesült Államokba, hogy pénteken részt vehessen a konzervatív véleményvezér temetésén.
A találkozó ugyanakkor a brit kormány számára is fontos: Keir Starmer miniszterelnök egyensúlyozni próbál a szoros amerikai kapcsolat fenntartása és a belpolitikai kritikus hangok között. Utóbbiak Trump-ellenes tüntetésekben csúcsosodtak ki, elsősorban Londonban, ahol a baloldali parlamenti pártok több képviselője is megjelent a megmozdulásokon.
A windsori események csúcspontja a díszvacsora lesz, ahol a király és az amerikai elnök beszédet is mondanak. A Telegraph szerint a ceremónia a két ország közti barátság látványos demonstrációja, de egyben Trump politikai imázsát is erősíti: másodszor is olyan fogadtatásban részesül, amelyet eddig még amerikai elnök nem tapasztalt.
Fotó: Kirsty Wigglesworth / AFP