Fejedelmi fogadtatás: így érkezett meg Donald Trump Windsorba (FOTÓK, VIDEÓ)

Trump így jelezte, hogy az Egyesült Királyság kulturális és történelmi szimbolikája számára is fontos.

Díszes fogadtatás Windsorban

Forrás: Chris Jackson / AFP

A brit–amerikai viszony erősítését szolgálta a Royal Collection Trust külön kiállítása is, amelyen az Egyesült Államokhoz kötődő műtárgyakat mutattak be. Trump nagy lelkesedéssel szemlélte Abraham Lincoln 1862-es levelét Viktória királynőhöz, amelyet „fantasztikusnak” nevezett.

Károly király eközben végigkísérte vendégét a tárlaton, míg a királyné Melaniával beszélgetett. Az elnök külön kérésére amerikai függetlenséghez kötődő tárgyakat is előhoztak a raktárból.