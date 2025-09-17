Ft
egyesült királyság Nagy-Britannia III. Károly Donald Trump III. Károly király Egyesült Államok Windsor

Fejedelmi fogadtatás: így érkezett meg Donald Trump Windsorba (FOTÓK, VIDEÓ)

2025. szeptember 17. 20:15

A királyi család a brit uralkodóházhoz méltó külsőségekkel üdvözölte az amerikai elnököt.

2025. szeptember 17. 20:15
null

Lélegzetelállító pompával fogadta a brit királyi család Donald Trump amerikai elnököt és feleségét, Melaniát szeptember 17-én, Windsorban – számolt be a Telegraph.

776383739
Donald Trump és felesége megérkezik Nagy-Britanniába
Forrás: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Az amerikai elnök második állami látogatása történelmi jelentőségű, hiszen

rajta kívül egyetlen amerikai vezetőt sem ért az a megtiszteltetés, hogy hivatali ideje alatt egynél többször fogadták az Egyesült Királyságban.

Vilmos herceg és felesége köszöntik Donald Trumpot és a firs ladyt
Forrás: Ian Vogler / AFP

A látogatás egyébként is több puszta protokolláris eseménynél, politikai üzenettel is bír:

Nagy-Britannia és az Egyesült Államok közötti szoros kapcsolatot szimbolizálja, miközben mindkét fél számára fontos belpolitikai fegyvertényként is szolgál.

III. Károly király köszönti Trumpot
Forrás: Ian Vogler / AFP

Trumpot és feleségét a walesi hercegi pár fogadta érkezésekor, majd III. Károly király és Kamilla királyné üdvözölte őket a windsori uralkodói birtokon. A ceremóniát 41 ágyúlövés és katonai díszfelvonulás kísérte, amelyben több mint ezer brit katona vett részt. A négylovas állami hintóban a király és az elnök együtt vonultak be a kastélyba, ezzel is hangsúlyozva a „különleges kapcsolat” súlyát.

A nap egyik legszemélyesebb momentuma az volt, amikor Trump virágot helyezett el II. Erzsébet sírján a Szent György-kápolnában.

Az amerikai elnök többször hangoztatta, milyen jelentőségteljesnek tartja, hogy újra Windsorban lehet:

Ez egy nagyszerű megtiszteltetés”

– mondta a sajtónak, felidézve, hogy gyermekkorában skót édesanyjával fekete-fehér televízión nézte a királynő koronázását.

III. Károly és Donald Trump a királyi hintóban
Forrás: Toby Melville / AFP

A gesztus mögött diplomáciai szándék is húzódott:

Trump így jelezte, hogy az Egyesült Királyság kulturális és történelmi szimbolikája számára is fontos.

Díszes fogadtatás Windsorban
Forrás: Chris Jackson / AFP

A brit–amerikai viszony erősítését szolgálta a Royal Collection Trust külön kiállítása is, amelyen az Egyesült Államokhoz kötődő műtárgyakat mutattak be. Trump nagy lelkesedéssel szemlélte Abraham Lincoln 1862-es levelét Viktória királynőhöz, amelyet „fantasztikusnak” nevezett.

Károly király eközben végigkísérte vendégét a tárlaton, míg a királyné Melaniával beszélgetett. Az elnök külön kérésére amerikai függetlenséghez kötődő tárgyakat is előhoztak a raktárból.

III. Károly és Donald Trump
Forrás: Jonathan Brady / AFP

Az ajándékozás is szimbolikus üzeneteket hordozott.

Trump egy Eisenhower-kard másolatával lepte meg a királyt, az Egyesült Államok és Nagy-Britannia közös háborús küzdelmeinek jelképeként.

 

A díszőrség tagjai között
Forrás: Kirsty Wigglesworth / AFP

Melania egy Tiffany & Co. ékszert adott át a királynénak, míg a királyi család Trumphoz illően nagyszabású emléktárgyakkal viszonozta a gesztust:

többek között a Buckingham-palota felett Trump 2025-ös beiktatásakor lobogó Union Jack zászlót kapta meg.

A nap folyamán a Trumppal érkező amerikai kormánytagok – köztük Marco Rubio külügyminiszter – is részt vettek a programokon.

A windsori gyepen látványos katonai parádéval és zenekari műsorral tisztelegtek a külföldi államfő előtt, amelyben az amerikai hadsereg Old Guard Fife and Drum Corps együttese is fellépett.

Zenés előadás Donald Trump tiszteletére
Forrás: Jordan Pettitt / AFP

A Telegraph véleménye szerint Trump számára némi „fellélegzést” is jelent a látogatás, miután Amerika épp a Charlie Kirk-gyilkosságtól és a politikai erőszak szerepéről szóló társadalmi vitától hangos. A cikk megerősítette:

az elnök csütörtökön utazik vissza az Egyesült Államokba, hogy pénteken részt vehessen a konzervatív véleményvezér temetésén.

Az elnöki pár a Szent György-kápolnában
Forrás: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

A találkozó ugyanakkor a brit kormány számára is fontos: Keir Starmer miniszterelnök egyensúlyozni próbál a szoros amerikai kapcsolat fenntartása és a belpolitikai kritikus hangok között. Utóbbiak Trump-ellenes tüntetésekben csúcsosodtak ki, elsősorban Londonban, ahol a baloldali parlamenti pártok több képviselője is megjelent a megmozdulásokon.

Donald Trump és felesége a gyermekkórus tagjaival a Szent György-kápolnában
Forrás: Evan Vucci / AFP

A windsori események csúcspontja a díszvacsora lesz, ahol a király és az amerikai elnök beszédet is mondanak. A Telegraph szerint a ceremónia a két ország közti barátság látványos demonstrációja, de egyben Trump politikai imázsát is erősíti: másodszor is olyan fogadtatásban részesül, amelyet eddig még amerikai elnök nem tapasztalt.

***

Fotó: Kirsty Wigglesworth / AFP

