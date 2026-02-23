Trump még mindig fontolgatja az iráni beavatkozást

Trump továbbra sem hozott végleges döntést az iráni beavatkozás ügyében, de a lehetőségek mérlegelése már a Fehér Ház legmagasabb szintjén zajlik. A The New York Times beszámolója szerint az amerikai elnök azt közölte tanácsadóival, hogy amennyiben a diplomáciai erőfeszítések vagy egy esetleges kezdeti, célzott amerikai csapás nem vezet Irán meghátrálásához, a következő hónapokban egy jóval nagyobb támadást is fontolóra vehet, amelynek célja az iráni vezetés hatalomból való kiszorítása lehet.

A két ország tárgyalói csütörtökön Genfben találkoznak, ami az utolsó esélyt jelentheti a katonai konfliktus elkerülésére. Ugyanakkor Trump már azt is mérlegeli, milyen katonai lépések következhetnek, ha a megbeszélések kudarcot vallanak. Tanácsadók szerint az elnök hajlik arra, hogy a következő napokban egy kezdeti csapást hajtson végre, amely demonstrálná Irán vezetőinek, hogy hajlandónak kell lenniük lemondani az atomfegyver előállításának képességéről. A lehetséges célpontok között szerepel